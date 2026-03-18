Γιατί η ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ένταξη αυτή προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα που αφορούν το κύρος των πτυχίων, την ποιότητα της έρευνας και τη διοικητική ευελιξία.Η ΑΣΠΑΙΤΕ κατέχει μια μοναδική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα, συνδυάζοντας την τεχνολογική εξειδίκευση με την παιδαγωγική κατάρτιση. Ωστόσο, η διατήρησή της ως ένα «ιδιότυπο» ίδρυμα εκτός πανεπιστημιακού χάρτη δημιουργεί συχνά προβλήματα στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της. Η ένταξη στο ΕΚΠΑ προσδίδει αυτόματα το κύρος του παλαιότερου και μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, ενώ οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ θα αποκτήσουν πρόσβαση στις τεράστιες βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια και τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ.Το ΕΚΠΑ διαθέτει ήδη ισχυρά τμήματα Παιδαγωγικών και Φιλοσοφίας. Η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση θα δημιουργήσει ένα μοναδικό κέντρο αριστείας. Η συνένωση δυνάμεων θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων, διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών που θα συνδυάζουν τις ανθρωπιστικές σπουδές με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή παιδαγωγική.Στο σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η χρηματοδότηση εξαρτάται από την ερευνητική παραγωγή και τις διεθνείς συνεργασίες. Η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέρος του ΕΚΠΑ, θα μπορεί να συμμετέχει σε διεθνή consortia και ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως το Horizon) με πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις.Οι διδάσκοντες, θα ισοτιμηθούν σε όλα πλήρως με τα μέλη ΔΕΠ, ενω θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και μεταπτυχιακά προγράμματα, σε ένα περιβάλλον που ευνοεί τη διεπιστημονικότητα.Η διατήρηση μικρών, αυτόνομων εκπαιδευτικών μονάδων συνεπάγεται υψηλό διοικητικό κόστος και δυσκαμψία. Η απορρόφηση από το ΕΚΠΑ προσφέρει οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση των υποδομών, κοινές υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση), ορθολογική κατανομή του προσωπικού.Η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ δεν αποτελεί «απορρόφηση» με την έννοια της εξαφάνισης, αλλά αναβάθμιση και μετεξέλιξη. Είναι το απαραίτητο βήμα για να διασωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της σχολής, προσφέροντας παράλληλα στους φοιτητές της ένα πτυχίο με αντίκρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνάντηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης με την πανεπιστημιακή παράδοση του ΕΚΠΑ μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει για το μέλλον της ελληνικής παιδείας.