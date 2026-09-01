Αποχωρεί από τη Φουρνά Ευρυτανίας η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί πρώτη στο χωριό, «προσπαθήσαμε, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε»

Μετά από δύο χρόνια η οικογένεια φεύγει από το χωριό - «Όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε», αναφέρει η μητέρα σε ανάρτησή της