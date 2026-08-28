Πολλές μικρές νίκες και μια μεγάλη τύχη έφεραν ένα τεράστιο «ουφ!»

Mission accomplished. Αποστολή εξετελέσθη: 3/3 όπως και η ΑΕΚ πέρυσι στα προκριματικά του Conference League. Με χίλια ζόρια, στις λεπτομέρειες. Όπως και η Ενωση αν θυμηθούμε τι είχε συμβεί με τον Αρη Λεμεσού και στο πρώτο ματς εναντίον της Αντερλεχτ στο Βέλγιο. Σ’ ένα ματς αξέχαστο, σ’ ένα θρίλερ που θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό και ίσως αποδειχθεί το πιο σημαντικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε όλη τη σεζόν αυτό το 2-1 στην Τσεχία με το πέναλτι του Σίριλ Ντέσερς στο 125’…Ο Παναθηναϊκός, θέτει πλέον τις βάσεις για μια ομαλή, ήρεμη, αισιόδοξη εκκίνηση στη σεζόν, με τρεις σερί προκρίσεις και όμορφα όνειρα για μια καλή πορεία στη διοργάνωση. Τα +10 εκατ. Ευρώ θα ενισχύσουν το ταμείο της ΠΑΕ, τα θετικά ιόντα θα διαχυθούν παντού: σε παίκτες, προπονητικό τιμ, φιλάθλους, εργαζόμενους στην ΠΑΕ, στους πάντες! Θα ενισχυθεί και η κλονισμένη εικόνα του Τζέικομπ Νίστρουπ σε οπαδούς και media; Αμφίβολο.Αν ο γίγας Νέτο που μπήκε στο 119’ και υπέπεσε σε πέναλτι μόλις ένα λεπτό αργότερα δεν είχε χαρίσει στους Πράσινους αυτή την πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε, το πράγμα θα γινόταν πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, ειδικά βάσει της εξέλιξης του ματς στην Τσεχία. Η δυσαρέσκεια θα ήταν πιο έντονη απέναντι στην ομάδα, η αμφισβήτηση προς τον Νίστρουπ επίσης θα ήταν ισχυρότερη, η απογοήτευση θα κυριαρχούσε τις επόμενες μέρες και τα ματς με τον Λεβαδειακό, την Κηφισιά και τον ΠΑΟΚ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα αποκτούσαν μεγαλύτερη βαρύτητα για όλους στο Τριφύλλι. Για να μην λησμονήσουμε ότι θα γινόταν πολύ πιο δύσκολη και η διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, δεδομένου ότι για πολλούς μήνες η ομάδα θα είχε μόνο ένα ματς ανά μήνα (άντε κι ένα δεύτερο στο Κύπελλο μετά τη League Phase) με αποτέλεσμα πολλοί παίκτες να παίρνουν μικρό χρόνο συμμετοχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται.Τα γλίτωσε όλα αυτά ο Παναθηναϊκός, γλίτωσε από πολλά χθες! Και ναι, έκανε πάλι λάθος ο Νίστρουπ όταν έβγαλε τον Λιβάι Γκαρσία (πρωταγωνιστή σε δύο ευκαιρίες για το 0-2 μαζί με Ντέσερς και Ταμπόρδα) για να βάλει τρίτο στόπερ, τον Πάλμερ Μπράουν, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να βάλει στη θέση του τον Γιάγκουσιτς και να μην δώσει άθελά του και πάλι το σύνθημα της οπισθοχώρησης στους παίκτες. Όμως, όπως και στη Σόφια, έτσι και χθες στο Κράλοβε, ο Παναθηναϊκός είχε τρομερά ψυχικά χαρίσματα και έναν αυθεντικό πολεμιστή: στη Βουλγαρία έπαιζε κουτσαίνοντας στα τελευταία δέκα λεπτά ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, στη Βοημία έπαιζε με… ένα πόδι πάλι για δέκα λεπτά ο Βισέντε Ταμπόρδα.Νίκησε ο Παναθηναϊκός τα φοβερά κενά του στη μεσαία γραμμή, την οποία δεδομένης της συμμετοχής του Κάνγκουα πλέον, αλλά και της μεταγραφής του Λούζα και της επικείμενης απόκτησης 6-8αριού, δεν θα την ξαναδούμε με Καμαρά – Τσιριβέγια. Νίκησε την υποχρεωτική αλλαγή του Ισπανού και ακόμα πιο πολύ την αναγκαστική αλλαγή του Κοντούρη με τον οποίο «ανέπνευσε» όλη η ομάδα και είχε το καλύτερό της διάστημα στο ματς, από το 30’ έως το 75’.Νίκησε την κόπωσή της και την εξάντλησή της, νίκησε το αβάσταχτο άγχος και το τεράστιο «πρέπει» για την πρόκριση. Πολλές μικρές, πολύτιμες, νίκες που έφεραν μια μεγάλη νίκη. «Μεγάλη» όχι βάσει αντιπάλου, ιστορικότητας, βάρους επιτυχίας: αλίμονο, για τον Παναθηναϊκό μιλάμε, για ένα κλαμπ με τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών κι άλλους δύο ημιτελικούς στην διοργάνωση. Μιλάμε, όμως, για μια τεράστια νίκη για την εφετινή σεζόν!Νίκη απέναντι και στον Γερμανό ρέφερι Σάσα Στέγκεμαν, ο οποίος αποφάσισε με το «έτσι θέλω» να αφήσει επιπλέον των 125 λεπτών αγώνα και έξι (!) χωρίς κανένα λόγο, καθώς το πέναλτι έγινε στο 119:36 και εκτελέστηκε στο 124:31! Με αποτέλεσμα οι Τσέχοι να χάσουν δυο φοβερές ευκαιρίες, στη μία εκ των οποίων ο Γιάγκουσιτς απέκρουσε με τον ώμο επί της γραμμής αποσοβώντας την ισοφάριση…Last but not least η αναφορά στον έξοχο και πάλι Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και στον σταθερότατο Πένια, ο οποίος μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει επειδή δεν είναι 1,95 μ., αλλά στην πραγματικότητα είναι ο κορυφαίος σε μέσο όρο παίκτης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ολλανδό στόπερ στα τέσσερα τελευταία ματς με την ΤΣΣΚΑ και την Χράντετς, την οποία θα θυμόμαστε για πάντα…