Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το ΜΙΔΑ

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Το άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας με τίτλο “Το παράκαναν” -που αναφερόταν στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)- προκάλεσε πολλά σχόλια. Σήμερα επανερχόμαστε στο θέμα επειδή το προηγούμενο άρθρο βασίστηκε κυρίως σε απόψεις μηχανικών, για να παρουσιάσουμε την επιχειρηματολογία της ΑΑΔΕ για το ΜΙΔΑ.Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι πηγές της ΑΑΔΕ θεωρούν υπερβολικές τις θέσεις των μηχανικών πως θα χρειαστεί να ανέβει ένας ολόκληρος φάκελος για κάθε ακίνητο. “Δεν ανεβαίνουν συμβόλαια και τοπογραφικά” λένε. “Το ΜΙΔΑ δεν θα λειτουργήσει ως ένας ακόμη ηλεκτρονικός φάκελος στον οποίον ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ανεβάσει το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το ακίνητό του. Στο μητρώο δεν αναρτώνται συμβόλαια, πιστοποιητικά μεταγραφής, βεβαιώσεις κτηματολογικής εγγραφής, τοπογραφικά διαγράμματα, οικοδομικές άδειες ή Ηλεκτρονικές Ταυτότητες Κτιρίου. Η λειτουργία του ΜΙΔΑ δεν προϋποθέτει τη δημιουργία από κάθε ιδιοκτήτη ενός νέου πλήρους φακέλου με τεχνικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα για κάθε ακίνητο”.Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία για την ιδιοκτησία και τη χρήση ενός ακινήτου βρίσκονται καταχωρισμένα σε διαφορετικές εφαρμογές και μητρώα του Δημοσίου τα οποία δεν επικοινωνούν πάντοτε μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις μία ενιαία εικόνα για το ίδιο ακίνητο.Με το ΜΙΔΑ επιδιώκεται να δημιουργηθεί ενιαία ψηφιακή εικόνα για κάθε ακίνητο, παντρεύοντας το Κτηματολόγιο με το Ε9.Οι πολίτες θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα των ακινήτων τους και να επιβεβαιώσουν την αντιστοίχιση του ΑΤΑΚ (εφορία) με τον ΚΑΕΚ (Κτηματολόγιο), διαδικασία που θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ.“Το σύστημα”, λένε, “επιχειρεί πρώτα να συνδέσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και ο πολίτης παρεμβαίνει για να ελέγξει ή να συμπληρώσει όσα στοιχεία απαιτούνται. Συνεπώς, δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Για μεγάλο μέρος των ακινήτων η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει αυτή την αντιστοίχιση αυτοματοποιημένα, πριν κληθεί ο ιδιοκτήτης να ελέγξει την εικόνα του. Η παρέμβαση του πολίτη απαιτείται όπου δεν υπάρχει ασφαλής αντιστοίχιση ή λείπει κάποια πληροφορία”.Δηλαδή, θα τίθενται υπόψη του ιδιοκτήτη τα υπάρχοντα στοιχεία στις δύο βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν. Μια διαδικασία που η ΑΑΔΕ λέει ότι θα απαιτήσει λίγο χρόνο, ότι δεν υπάρχει ευκολότερος τρόπος να πραγματοποιηθεί, όπως και ότι θα βοηθήσει τους πολίτες αξιοποιώντας διάφορα στοιχεία ακινήτων που έχει π.χ. από τις μεταβιβάσεις.Γιατί δεν κάνει την ταύτιση η ΑΑΔΕ, αλλά ζητά να την κάνουν οι ιδιοκτήτες; Επειδή υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να γίνουν αρκετά λάθη, που θα περιέπλεκαν και θα ταλαιπωρούσαν ακόμη περισσότερο τους εμπλεκόμενους.Η φορολογική βάση δεν χτίστηκε ποτέ για να παρακολουθεί τα δικαιώματα στα ακίνητα, δηλαδή επικαρπίες κ.λπ. Σχεδιάστηκε για να βλέπει η εφορία αν κάποιος πλήρωσε ή όχι. Στην περίπτωση π.χ. μιας συνιδιοκτησίας δεν ταυτίζει τα πρόσωπα.Αντίθετα, το Κτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο να επικεντρώνει στο ακίνητο έχοντας όλες τις γεωχωρικές πληροφορίες. Αν αυτές οι δυο βάσεις παντρευτούν με το ΜΙΔΑ, ενοποιηθούν δηλαδή οι πληροφορίες που αφορούν τόσο την ιδιοκτησία όσο και τον τρόπο χρήσης ή εκμετάλλευσης κάθε ακινήτου, όλα θα γίνουν ευκολότερα.Για παράδειγμα, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προσυμπληρώνει ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία στις φορολογικές δηλώσεις, όπως συμβαίνει σήμερα με τα εισοδήματα, διαδικασία που μας απάλλαξε από τις βεβαιώσεις που συνόδευαν παλιά τις φορολογικές δηλώσεις.