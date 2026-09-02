Γερμανία: Δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Άουγκσμπουργκ
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Έκρηξη Άουγκσμπουργκ Μόναχο

Γερμανία: Δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Άουγκσμπουργκ

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας

Γερμανία: Δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Άουγκσμπουργκ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία, σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Το Άουγκσμπουργκ είναι μια πόλη που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης