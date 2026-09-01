Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: Το βράδυ πριν πεθάνει την είδα στο όνειρό μου, ξύπνησα και έβλεπα τα συλλυπητήρια

«Ειλικρινά δεν το περίμενα, ήταν τόσο ζωντανή από τα τηλέφωνα, δεν είχε κάτι που να έλεγα ότι κάτι της συμβαίνει», δήλωσε ο ηθοποιός για την απώλεια της κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 Ιουλίου