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Τραγωδία στην Αίγυπτο: 16 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά
Τραγωδία στην Αίγυπτο: 16 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά
Άλλοι 28 τραυματίστηκαν όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου
Τραγωδία την Τετάρτη στην Αίγυπτο με 16 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο νότιο Σινά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο με το λεωφορείο σημειώθηκε στον δρόμο Νταχάμπ-Νουβέιμπα.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου από το τροχαίο τραυματίστηκαν άλλοι 28 άνθρωποι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο με το λεωφορείο σημειώθηκε στον δρόμο Νταχάμπ-Νουβέιμπα.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου από το τροχαίο τραυματίστηκαν άλλοι 28 άνθρωποι.
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