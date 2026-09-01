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Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ έγιναν γονείς: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας
Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ έγιναν γονείς: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας
Την είδηση έκανε γνωστή το γραφείο της πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος
Γονείς έγιναν ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ, με το ζευγάρι να αποκτά ένα αγοράκι μέσω παρένθετης μητέρας. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου το γραφείο της πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος. Το πρώτο τους παιδί ήρθε στον κόσμο στις 27 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.
Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.
Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους».
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