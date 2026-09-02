Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip: Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για εσένα, γράφει η Ζόζεφιν από το σημείο του τροχαίου

Πιο αναλυτικά, ο τράπερ έχασε τον έλεγχο της Porsche που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω στην κολώνα χάνοντας την ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης

2 Σεπτεμβρίου του 2021.

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», αναφερόμενη στο κομμάτι που κυκλοφόρησαν μαζί το 2021 με τίτλο