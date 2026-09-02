Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip: Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για εσένα, γράφει η Ζόζεφιν από το σημείο του τροχαίου
Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip: Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για εσένα, γράφει η Ζόζεφιν από το σημείο του τροχαίου
Ο τράπερ έχασε τη ζωή του σε ηλικία 34 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη
Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον Mad Clip, με τη Ζόζεφιν η οποία βρέθηκε στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο τράπερ, μαζί με θαυμαστές του που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, να γράφει «κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για εσένα».
Ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αθήνας και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής, σε ηλικία 34 ετών. Πιο αναλυτικά, ο τράπερ έχασε τον έλεγχο της Porsche που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω στην κολώνα χάνοντας την ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου του 2021.
Πέντε χρόνια μετά, φίλοι, θαυμαστές και πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, η Ζόζεφιν πήγε και εκείνη στη Βουλιαγμένη, κάνοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια, έδειξε τον συγκεντρωμένο κόσμο, σχολιάζοντας: «Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “Φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», αναφερόμενη στο κομμάτι που κυκλοφόρησαν μαζί το 2021 με τίτλο «Fimi».
Δείτε το βίντεο
Ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αθήνας και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής, σε ηλικία 34 ετών. Πιο αναλυτικά, ο τράπερ έχασε τον έλεγχο της Porsche που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω στην κολώνα χάνοντας την ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου του 2021.
Πέντε χρόνια μετά, φίλοι, θαυμαστές και πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, η Ζόζεφιν πήγε και εκείνη στη Βουλιαγμένη, κάνοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια, έδειξε τον συγκεντρωμένο κόσμο, σχολιάζοντας: «Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “Φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», αναφερόμενη στο κομμάτι που κυκλοφόρησαν μαζί το 2021 με τίτλο «Fimi».
Δείτε το βίντεο
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