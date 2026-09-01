Εική και ως έτυχεν, τυφλοί τοις όμμασι;

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Ετσι, αποφασίστηκε αυτός, ένας αρχηγός κόμματος δίχως κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, να ανοίξει τις αρχηγικές ομιλίες στη ΔΕΘ. Πρωτοφανής και ανήκουστη η ΕΛΑΣίτικη περιφρόνηση του πολιτικού πρωτοκόλλου, αλλά και των αρχών και των κανόνων που τηρούνται απαρέγκλιτα από το 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αντί λόγου εγκαινίων της ΔΕΘ, είπε την ιστορική φράση: «Εγκαινιάζω την πρώτη μεταπελευθερωτική περίοδο της ΔΕΘ», κάνοντας 300.000 Ελληνες να παραληρούν από τον ενθουσιασμό τους.Κάνουν λάθη οι -άψητοι της ελληνικής πραγματικότητας- εικονικοί σύμβουλοί του. Υποτιμούν την κοινή νοημοσύνη μη αξιολογώντας τις θλιβερές μνήμες των πολιτών από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και την ανησυχία που σήμερα προκαλεί η προβολή του οιονεί... σωτήρος. Υποτιμούν την κοινή γνώμη που απαιτεί την ανάληψη των ευθυνών του, που οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας και την παράδοση στους δανειστές, για 99 έτη, των «ασημικών» της. Υποτιμούν και τον πατριωτισμό των Ελλήνων που φέρουν βαρέως τη Συνθήκη των Πρεσπών, δώρο στην κυρία Μέρκελ, στην οποία, στην περιβόητη ομιλία του στη Μυτιλήνη, στις 2 Μαΐου του 2014, υπέδειξε: «Μαντάμ Μέρκελ, go home». Και μετά έγινε ο «πιονέρος» της, με αριστερό ροζέ μαντίλι δεμένο στον λαιμό του.Η στρατηγική επανασύστασης Τσίπρα, με αφετηρία την περιφορά, από χωρίου εις χωρίον, των «οδύσσειων απομνημονευμάτων», μία γλυκερή απολογία της τραγικής κυβερνητικής πενταετίας του, συνεχίστηκε με σειρά ατυχών παραστάσεων, τα δήθεν ερασιτεχνικά βιντεάκια «εθελοντών», τις εκ βάθους καρδίας ιδεολογικές εξομολογήσεις του, «πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών». Χάντρες και καθρεφτάκια για τα αριστερά σπαράγματα του ΣΥΡΙΖΑ που χαιρέκακα συνέτριψε...Κατανοείτε τη δήλωση Τσίπρα για «την πίστη του στη διάκριση Αριστεράς - Δεξιάς», του συνευρεθέντος, παρά φύση ιδεολογική, με τον Καμμένο για να γίνει πρωθυπουργός; Και η εμπιστοσύνη που του έδειξαν 3.558.450 πολίτες που ψήφισαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015; Πριν αλέκτορα φωνήσαι, ξημερώματα προς 6η Ιουλίου 2015 προσχώρησε στο ΝΑΙ. Ποια η αξιοπιστία του, ποια η πολιτική τιμή της διαβεβαίωσής του στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, την ίδια ημέρα, ότι δεν πρόκειται να προσφύγει σε εκλογές; Τις διεξήγαγε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Σήμερα, δηλώνει ότι επιστρέφει «για να υπάρξει κανονικότητα, οραματιζόμενος δίκαιη ανάπτυξη». Και είναι αυτός, ο ίδιος. Ο Τσίπρας των σκισμένων μνημονίων, της απάτης «μην πληρώνετε τον ΕΝΦΙΑ, ούτε κι εγώ τον πληρώνω» ενώ έμενε στο ενοίκιο (!), των υποσχέσεων κατάργησής του, της προτροπής μη αποπληρωμής των δανείων, της κατάργησης μνημονίων, αριστείας και λογικής. Αυτός ο Τσίπρας, στις 2 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, θα εμφανιστεί πρώτος στη ΔΕΘ, βγάζοντας γλώσσα προς όλα τα κόμματα. Τέτοιος ήταν πάντα. Ακόμη και προς τους ευεργέτες του.Συνεπώς, οι σχολιάζοντες ως πολιτική απρέπεια την πρόδρομη και προπετή ανάβασή του στη ΔΕΘ, καλύτερα να αξιολογήσουν την απόδειξη που τους προσφέρει ότι αυτός ο Τσίπρας, του 2014, που κραύγαζε «να καεί το μπουρδέλο η Βουλή», πρόσταζε «Μαντάμ Μέρκελ go home» και «το πολύ να τις προσφέρουμε έναν καφέ σε γειτονικό καφενείο της Κουμουνδούρου», επέστρεψε ολόιδιος. Δεν μετάνιωσε. Ποιο πολιτικό πρωτόκολλο, ποια παράδοση και ποιους κανόνες να σεβαστεί όταν πανηγύριζε με χορούς το ΟΧΙ στην πλατεία Συντάγματος, με το οποίο η Ελλάδα θα ήταν απόβλητη από την Ευρωπαϊκή Ενωση και λίγες ώρες μετά έκανε την περιώνυμη kolotoumba! ΠΟΙΟΣ να του έχει εμπιστοσύνη!Ας αναγνωρίσουμε, τουλάχιστον, ότι παρά την καμπάνια του επαναπλασαρίσματός του ως προϊόν σε νέο περιτύλιγμα, αν και πολύ θα ήθελε να κρύψει την απληστία του για εξουσία, ο χαρακτήρας του δεν τον αφήνει. Τι χρειάζονται ενδελεχή σχόλια όταν ψεύδος, εξαπάτηση και ιδεολογική περιδίνηση αποτελούν εγγενείς πολιτικές ιδιότητές του.Παρόλο που ο λόγος του στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του «νοήμονος» κοινού του, σίγουρα θα προσφέρει άφθονο υλικό, με τους διηνεκείς πομφόλυγες που θα εξαπολύσει ως δήθεν ΕΛΑΣίτικο οικονομικό πρόγραμμα - θυμάστε παραμονές εκλογών του 2014 το περιβόητο «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο ξεκαρδίστηκε ο ΓιάΝης-asset; Καλό θα είναι να μην ασχοληθoύμε σοβαρά. Η όποια ενασχόληση περί αυτόν από τους αφελείς εκλαμβάνεται μάλλον ως διαφήμιση και προβολή! Αλλωστε, ούτε μία πρότασή του δεν πρόκειται να είναι εφαρμόσιμη. Ούτε μία δεν θα είναι εφικτή. Ούτε καν κοστολογημένη. Θα προσφερθούν, για τρίτη φορά, πολίτες ως εθελούσια θύματα εξαπάτησης; Να είναι έτοιμοι να περιμένουν και ουρά στα ΑΤΜ για να εισπράξουν το τίμημα... της εμπιστοσύνης τους στα μεγάλα λόγια, στα βιολιά και τα νταούλια και τους χορούς των ξένων τραπεζών.Για την ώρα παραμένει ανοικτό το ζήτημα -και θα μείνει έως τον Μάιο του 2027- με τους «άδηλους» πόρους χρηματοδότησης της καμπάνιας επαναφοράς του και της συγκρότησης του νεοεμφυλιακού προσωποπαγούς κόμματός του. Η σιωπή του, οι δήθεν ειρωνικές απαντήσεις του είναι συναφείς των εξαρτήσεών του, γνωστές ήδη από την πρωθυπουργική του θητεία και νυν πανθομολογούμενες. Η ονοματοδοσία ΕΛΑΣ, ως εμφυλιακή επαναπρόσκληση ανασυγκρότησης κόμματος, είναι συμβατή των fake news που διακινούνται στα social media και τα ΜΜΕ που ελέγχονται από τους ιμπρεσάριούς του.Οι άστεγοι πολίτες της κατακερματισμένης Αριστεράς πιστεύουν ότι ο Τσίπρας έχει πολιτικό μέλλον; Πρωτίστως να θυμηθούν το βαρύ παρελθόν του. Σήμερα, σε έναν κόσμο που βιώνει ανισορροπία, χωρίς τις παλιές συμμαχικές βεβαιότητες, με γειτονικές προκλήσεις σε μεθοδευμένο κρεσέντο, το να πολιτεύεται η Ελλάδα εική και ως έτυχεν και εμείς να ψηφίσουμε τυφλοί τοις όμμασι, το κόστος θα είναι ανυπολόγιστο. Δοκιμάσαμε -2015-2019- εμπειρίες πενίας, δυστυχίας, καταρράκωσης, αναξιοπιστίας, διεθνούς περιφρόνησης. Η μνήμη τους απαιτεί τουλάχιστον σώφρονα εγρήγορση. Η πολιτική παρουσία του Τσίπρα πρέπει να λειτουργεί ως υπόμνηση.