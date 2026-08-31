Αρης: Κερδίζει, πείθει και εξελίσσεται

Η ποιότητα που υπάρχει στο φετινό ρόστερ και, προφανώς, η διαχείρισή του από τον Μιχάλη Γρηγορίου οδήγησαν τον Αρη στη χθεσινή νίκη κόντρα στον ΟΦΗ και στο 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής Super League





Ο ΟΦΗ μείωσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Αρης έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω του τραυματισμού του Φαμπιάνο.







Ο Μάνου Γκαρθία χρειάστηκε μόλις 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ με ωραίο τελείωμα, στην επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά από δύο χρόνια.



Ο Κριστιάν Κουαμέ έκανε το 2-0 με ασύλληπτη λόμπα έξω από τη μεγάλη περιοχή, εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Λίγο αργότερα, ανάγκασε τον Ανδρούτσο να τον γκρεμίσει εντός περιοχής, κερδίζοντας το πέναλτι, το οποίο έχασε τελικά ο Ράτσιτς.







Ο Ούρος Ράτσιτς, παρά το χαμένο πέναλτι, ήταν ο κορυφαίος των «κιτρινόμαυρων», με κλέψιμο-ασίστ στο πρώτο γκολ, ενώ μέτρησε συνολικά 90% επιτυχημένες πάσες στο ματς.



Ο Μπένχαμιν Γκαρέ είχε 11/12 επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.



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Πέραν της ατομικής ποιότητας, οι παίκτες του Αρη έδειξαν και μαχητικότητα, καθώς επικράτησαν τόσο στις μονομαχίες στο έδαφος (43/77, δηλαδή 56%) όσο και στις εναέριες (8/13, δηλαδή 63%).



Και όλα αυτά κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος, με την κατάκτηση του Super Cup από την ΑΕΚ και την πρόκριση στη League Phase του Europa League, έχει κλέψει τις εντυπώσεις το φετινό καλοκαίρι.



Ο Αρης όμως φαίνεται να υπερτερεί σε ποιότητα.



Εάν μάλιστα ο Ράτσιτς είχε κάνει το 3-0 στο 88ο λεπτό, στο πέναλτι που απέκρουσε ο Χριστογιώργος, θα μιλούσαμε για ένα εμφατικό 3-0 και όχι για το… ολίγον αγχωτικό 2-1 με το οποίο έληξε τελικά το παιχνίδι.Ο ΟΦΗ μείωσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Αρης έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω του τραυματισμού του Φαμπιάνο.Οι «κιτρινόμαυροι» κράτησαν τους πιο απαραίτητους παίκτες από την περσινή σεζόν και, με τις προσθήκες που έκαναν, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό σύνολο.Ο Μάνου Γκαρθία χρειάστηκε μόλις 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ με ωραίο τελείωμα, στην επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά από δύο χρόνια.Ο Κριστιάν Κουαμέ έκανε το 2-0 με ασύλληπτη λόμπα έξω από τη μεγάλη περιοχή, εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Λίγο αργότερα, ανάγκασε τον Ανδρούτσο να τον γκρεμίσει εντός περιοχής, κερδίζοντας το πέναλτι, το οποίο έχασε τελικά ο Ράτσιτς.Ο Ρικάρντο Βέλιο, με το σκορ στο 1-0, έβγαλε τετ α τετ του Νους στο πρώτο ημίχρονο και διαγώνιο σουτ του Γκονζάλες εντός περιοχής στο δεύτερο.Ο Ούρος Ράτσιτς, παρά το χαμένο πέναλτι, ήταν ο κορυφαίος των «κιτρινόμαυρων», με κλέψιμο-ασίστ στο πρώτο γκολ, ενώ μέτρησε συνολικά 90% επιτυχημένες πάσες στο ματς.Ο Μπένχαμιν Γκαρέ είχε 11/12 επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.Ο Φαμπιάνο έκοβε και έραβε σε όλο το γήπεδο, μετρώντας 5/6 κερδισμένες μονομαχίες.Πέραν της ατομικής ποιότητας, οι παίκτες του Αρη έδειξαν και μαχητικότητα, καθώς επικράτησαν τόσο στις μονομαχίες στο έδαφος (43/77, δηλαδή 56%) όσο και στις εναέριες (8/13, δηλαδή 63%).Και όλα αυτά κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος, με την κατάκτηση του Super Cup από την ΑΕΚ και την πρόκριση στη League Phase του Europa League, έχει κλέψει τις εντυπώσεις το φετινό καλοκαίρι.Ο Αρης όμως φαίνεται να υπερτερεί σε ποιότητα.

Χθες δεν αγωνίστηκαν καθόλου ο Σούταλο, που προορίζεται για βασικός στόπερ, και ο Μορόν, ο οποίος έχει πετύχει 46 γκολ τις τρεις προηγούμενες σεζόν. Οι Αλφαρέλα και Γαλανόπουλος έμειναν εκτός αποστολής, ενώ δεν έχει έρθει ακόμη στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Ιβοριανός Αλεξάντρε Ζαουέ.



Οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόνγκλα φαίνεται πως επέστρεψαν σε καλή κατάσταση από τους τραυματισμούς τους, δίνοντας επιπλέον λύσεις στον προπονητή.



Το μόνο αρνητικό χθες ήταν ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, από χτύπημα στο γόνατο, εξαιτίας του οποίου ο Αρης αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο στο φινάλε, καθώς είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Σε πρώτη φάση, ο Βραζιλιάνος αμυντικός φαίνεται να έχει γλιτώσει τα χειρότερα, καθώς δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο τράβηγμα. Ωστόσο, το πρόβλημά του θα εκτιμηθεί επακριβώς τις επόμενες ώρες.



Οι έξι βαθμοί από τις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι σημαντικοί. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ο Αρης μετρά πλέον οκτώ συνεχόμενες νίκες, αν συνυπολογίσουμε τα παιχνίδια της περσινής σεζόν και του Κυπέλλου.



Το πλέον θετικό, όμως, της χθεσινής βραδιάς ήταν η εξαιρετική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο «Βικελίδης».



Η ομάδα φαίνεται να «υποχρεώνει» τον κόσμο να αναθεωρήσει τη σχέση του με το ποδοσφαιρικό τμήμα, παρά τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων πόρτας.



Το ερχόμενο Σάββατο έρχεται το πρώτο πραγματικά δυνατό τεστ για την ομάδα του Γρηγορίου.



Η ΑΕΚ.



Ένα ντέρμπι απέναντι σε μια ομάδα που χθες γκέλαρε με την Κηφισιά.



Εκεί θα μετρήσει πραγματικά τις δυνάμεις του ο φετινός Αρης.

31.08.2026, 11:09