Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκλεισε τα 77: Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, έγραψε η σύζυγός του Αλεχάντρα Σίλβα





Αλεχάντρα Σίλβα να του εύχεται δημόσια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα επέλεγε κανέναν άλλον για να περάσει τη ζωή της.

Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με τη σύζυγό του και

Σίλβα





Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του στα Instagram Stories του, προσθέτοντας ένα αυτοκόλλητο που έγραφε: «Σ’ αγαπώ».

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα έχουν αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον 7χρονο Αλεξάντερ. Ο ηθοποιός έχει επίσης έναν 26χρονο γιο, τον Χόμερ, από τον δεύτερο γάμο του με την Κάρεϊ Λόουελ. Από την πλευρά της, η Σίλβα έχει έναν 13χρονο γιο, τον Άλμπερτ, από τον πρώην σύζυγό της, Γκόβιντ Φρίντλαντ.