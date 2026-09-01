Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκλεισε τα 77: Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, έγραψε η σύζυγός του Αλεχάντρα Σίλβα
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκλεισε τα 77: Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, έγραψε η σύζυγός του Αλεχάντρα Σίλβα
Ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του και τον 6χρονο γιο τους
Τα 77α έκλεισε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα να του εύχεται δημόσια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα επέλεγε κανέναν άλλον για να περάσει τη ζωή της.
Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με τη σύζυγό του και τον 6χρονο γιο τους, Τζέιμς. Μία ημέρα αργότερα, η Σίλβα δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα προς τον σύζυγό της.
Σε μία από τις εικόνες, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα εμφανίζονται να φορούν καπέλα πάρτι και να αγκαλιάζονται, ενώ ο γιος τους, Τζέιμς, κατευθύνεται προς το μέρος τους. Σε άλλο στιγμιότυπο, το αγόρι, επίσης φορώντας καπέλο, συμμετέχει στην οικογενειακή αγκαλιά, ενώ ο ηθοποιός κοιτάζει χαμογελαστός την κάμερα. Σε τρίτη φωτογραφία, η Αλεχάντρα Σίλβα ποζάρει καθισμένη σε ένα παγκάκι μαζί με τα δύο σκυλιά τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε την 1η Σεπτεμβρίου, η Αλεχάντρα Σίλβα έγραψε: «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του στα Instagram Stories του, προσθέτοντας ένα αυτοκόλλητο που έγραφε: «Σ’ αγαπώ».
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα έχουν αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον 7χρονο Αλεξάντερ. Ο ηθοποιός έχει επίσης έναν 26χρονο γιο, τον Χόμερ, από τον δεύτερο γάμο του με την Κάρεϊ Λόουελ. Από την πλευρά της, η Σίλβα έχει έναν 13χρονο γιο, τον Άλμπερτ, από τον πρώην σύζυγό της, Γκόβιντ Φρίντλαντ.
Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με τη σύζυγό του και τον 6χρονο γιο τους, Τζέιμς. Μία ημέρα αργότερα, η Σίλβα δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα προς τον σύζυγό της.
Σε μία από τις εικόνες, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα εμφανίζονται να φορούν καπέλα πάρτι και να αγκαλιάζονται, ενώ ο γιος τους, Τζέιμς, κατευθύνεται προς το μέρος τους. Σε άλλο στιγμιότυπο, το αγόρι, επίσης φορώντας καπέλο, συμμετέχει στην οικογενειακή αγκαλιά, ενώ ο ηθοποιός κοιτάζει χαμογελαστός την κάμερα. Σε τρίτη φωτογραφία, η Αλεχάντρα Σίλβα ποζάρει καθισμένη σε ένα παγκάκι μαζί με τα δύο σκυλιά τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε την 1η Σεπτεμβρίου, η Αλεχάντρα Σίλβα έγραψε: «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του στα Instagram Stories του, προσθέτοντας ένα αυτοκόλλητο που έγραφε: «Σ’ αγαπώ».
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα έχουν αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον 7χρονο Αλεξάντερ. Ο ηθοποιός έχει επίσης έναν 26χρονο γιο, τον Χόμερ, από τον δεύτερο γάμο του με την Κάρεϊ Λόουελ. Από την πλευρά της, η Σίλβα έχει έναν 13χρονο γιο, τον Άλμπερτ, από τον πρώην σύζυγό της, Γκόβιντ Φρίντλαντ.
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