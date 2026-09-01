Αγοράκι 9 μηνών το βρέφος που σκότωσαν στην Κυψέλη, έγκυοι και η 38χρονη και η 15χρονη
Αγοράκι 9 μηνών το βρέφος που σκότωσαν στην Κυψέλη, έγκυοι και η 38χρονη και η 15χρονη
«Μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι» είπε ο 43χρονος για την άγρια δολοφονία του μωρού - Σε εξέλιξη έρευνα και για το πώς απέκτησαν αφροδίσια νοσήματα η 15χρονη και το 9χρονο από τα αγόρια
Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.
Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι.
Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.
Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».
«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφορίες.
Αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα ενώ τα τρία παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων και το 2025, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο.
Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι.
Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.
Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».
Οι ανατριχιαστικές αναφορές του 43χρονουΕπιχειρώντας να εξηγήσει τι συνέβη, ο 43χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί - για την ώρα - για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συζύγου του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο».
«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφορίες.
Τα ερωτήματα για τα αφροδίσια νοσήματα στα παιδιάΥπενθυμίζεται ότι δύο από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα (η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, όπως και η 38χρονη Γερμανίδα και το 9χρονο αγόρι) βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα, με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει ότι «γίνεται έρευνα για το πώς απέκτησαν με τα νοσήματα αυτά».
Αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα ενώ τα τρία παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων και το 2025, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα