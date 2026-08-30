Η υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα για το Προεδρείο της Βουλής

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Το αν θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί στο προεδρείο της Βουλής η κυρία Ακρίτα, προτεινόμενη εκ μέρους του Σύριζα, είναι το θέμα που έχει επισκιάσει τα πάντα, λίγες ημέρες πριν την ΔΕΘ και τις από μακρού αναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, έχει επισκιάσει το μόνιμο, μείζον πράγματι, θέμα της ακρίβειας, πολύ δε περισσότερο τα ελληνοτουρκικά με επίκεντρο τα - παράνομα και αυθαίρετα - τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» και το «καλώδιο»...Για μια ακόμη φορά ο αυτοδιαλυόμενος και αυτοδιασυρόμενος Σύριζα «πιάνεται» από ένα θέμα και θέτει ζήτημα «δημοκρατικής-κοινοβουλευτικής τάξης» λόγω της άρνησης της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει την κυρία Ακρίτα για την θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, μίας εξ αυτών που κατά τον Κανονισμό της Βουλής καταλαμβάνουν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Και σαν να μην έφθανε η αγωνία του Σύριζα να βρει «ένα θέμα», έρχεται και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η «Πλεύση» της κυρίας Κωνσταντοπούλου και συντάσσονται πλήρως με την θέση Σύριζα.Ας δούμε το θέμα αυτό καθαυτό. Επικρίνουν την Νέα Δημοκρατία τα τρία αυτά κόμματα (Σύριζα, ΠΑΣΟΚ και «Πλεύση»-Ζωή Κωνσταντοπούλου) για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά γιατί αρνείται να υπερψηφίσει την πρόταση Σύριζα για μια θέση στο Προεδρείο, την οποία δικαιούται. Αυτό δεν είναι ακριβές. Την κοινοβουλευτική διαδικασία η Νέα Δημοκρατία τίμησε και σεβάστηκε πάντοτε, ακόμη και υπερψηφίζοντας την πρόταση Σύριζα για την θέση του Προέδρου της Βουλής, με αποτέλεσμα να εκλεγεί στο αξίωμα αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου με πλειοψηφία πρωτοφανή. Το αποτέλεσμα ήταν να μετανιώσει πολύ περισσότερο από την Νέα Δημοκρατία ο ίδιος ο Σύριζα του «Αλέξη», που από τότε (2015) άρχισε να αυτοδιαλύεται, να αυτοδιασύρεται και να αποσυντίθεται πολιτικά. Η ψήφος, σε κάθε περίπτωση, δεν παρέχεται ούτε «αυτόματα» ούτε, πολύ περισσότερο, υποχρεωτικά.‘Έχει πάντοτε και σήμερα κάθε δικαίωμα η Νέα Δημοκρατία να αρνηθεί ψήφο, όχι διαταράσσοντας την κοινοβουλευτική τάξη, αλλά διατεινόμενη ότι την διαφυλάσσει. Και τούτο γιατί κρίνει ότι η κυρία Ακρίτα έχει αναπτύξει δημόσιο λόγο, ο οποίος δεν είναι συμβατός με τα καθήκοντα μέλους του προεδρείου της Βουλής. Δεν αναφέρομαι στα επιχειρήματα που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, ως προς το σημείο αυτό. Μένω μόνο σε τούτο: Το κυβερνών κόμμα, σταθμίζοντας κατά την κρίση του την ευθύνη που φέρει για την εύρυθμη λειτουργία της Βουλής, δεν ψηφίζει κάποιο πρόσωπο για το προεδρείο της Βουλής. Λογικά, το πρόσωπο αυτό, ενόψει του ότι το μεγαλύτερο κόμμα της Βουλής, που έχει μάλιστα την απόλυτη πλειοψηφία, δηλώνει άρνηση ψήφου, για λόγους ευθιξίας και αυτοσεβασμού ΑΠΟΣΥΡΕΙ την υποψηφιότητά του και καταγγέλλει πολιτικά την έναντί του απόφαση, εκφέροντας τα επιχειρήματά του. Εν προκειμένω όμως η κυρία Ακρίτα έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψη της ΝΔ ότι δεν είναι κατάλληλη για το προεδρείο της Βουλής, δηλώνοντας ότι αισθάνεται δικαιωμένη για το παράσημο αυτό. Δηλαδή την μομφή που προκαταβολικώς της απευθύνει το κυβερνών κόμμα την αισθάνεται ως παράσημο. Και βέβαια αυτό είναι δικαίωμά της.Δικαίωμά της με την ιδιότητα πολίτη και πολιτικού, βεβαίως, όχι όμως και με την ιδιότητα του μέλους του Προεδρείου της Βουλής, που είναι αδιανόητο, αντιδεοντολογικό και αντικοινοβουλευτικό να διαπνέεται από τέτοια «μαχητική αντιπαλότητα» προς οποιοδήποτε κόμμα ή συνάδελφό του βουλευτή.Ενόψει αυτής της καταστάσεως τίποτε δεν υποχρεώνει την ΝΔ να αποδεχθεί αυτή την λογική και να μη κάνει ό,τι εκείνη κρίνει σκόπιμο για να περιφρουρήσει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου, στο οποίο, με λαϊκή εντολή, έχει την πλειοψηφία και, φυσικά, και τον πρώτο λόγο για την λειτουργία του, αρχίζοντας από την συγκρότηση του Προεδρείου του... Και μιας ο λόγος περί «μομφής» ας δούμε και τι ο ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, τον οποίο καλά θα κάνουν ορισμένοι να τον διαβάζουν πότε-πότε:-Άρθρο 65, παρ. 3, εδ. 3: «Η Βουλή μπορεί ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται λήξη της θητείας του».Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, όχι πενήντα βουλευτές, αλλά το σύνολο των βουλευτών της ΝΔ αρνείται ψήφο, χωρίς καν να περιμένει την άσκηση καθηκόντων για να κινήσει την διαδικασία της εκφράσεως μομφής…Από την πλευρά της η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέδεσε την άρνηση της ΝΔ να ψηφίσει την κ. Ακρίτα με το γεγονός ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο το προεδρείο της Βουλής μένει ανδροκρατούμενο, χωρίς την παρουσία γυναίκας. Το κωμικοτραγικό του πράγματος, ως προς το επιχείρημα, κατεδείχθη από την παρατήρηση της αναπληρωτού υπουργού Υγείας κ. Αγαπηδάκη, η οποία υπενθύμισε ότι: Η κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ είχε στις τάξεις του κόμματός της γυναίκες βουλευτές, υπέδειξε για το προεδρείο της Βουλής, άνδρα βουλευτή… (τον οποίο μάλιστα αργότερα εξανάγκασε να αποχωρήσει από την «Πλεύση Ελευθερίας» καταγγέλλοντας πρωτοφανή έναντί του συμπεριφορά της προέδρου του κόμματος).Και ο μεν Σύριζα, αυτός και όσος με δική του ευθύνη απέμεινε, και η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχουν προ αυτών τις επερχόμενες εκλογές, που είναι πιθανότατο ή ενδεχόμενο να δώσουν τέλος στην κοινοβουλευτική τους πορεία. Και κάνουν ο,τιδήποτε μπορούν για να βρίσκονται στην «αριστερή επικαιρότητα». Η στάση τους όσο και να μη δικαιολογείται, οπωσδήποτε εξηγείται. Το τελείως ακατανόητο είναι πώς και πού αποβλέποντας το ΠΑΣΟΚ ευθυγραμμίζεται με την θέση τους. Και όχι μόνο θα ψηφίσει υπέρ της κυρίας Ακρίτα, την προσεχή Τετάρτη (αν τελικώς διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, με το βέβαιο αρνητικό αποτέλεσμα), αλλά και επιτίθεται λάβρο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και διατείνεται ότι θα δώσει ψήφο, τιμώντας την «κοινοβουλευτική τάξη». Την οποία δεν τίμησε πολύ πρόσφατα, σε μείζονος σημασίας ζήτημα, αρνούμενο να υπερψηφίσει την νέα θητεία του κ. Γιάννη Στουρνάρα, αγνοώντας ότι: ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, όχι μόνο προέρχεται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως είναι ο άνθρωπος που και ως υπουργός Οικονομικών στην συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αλλά και μετέπειτα ως Κεντρικός Τραπεζίτης συνέβαλε ουσιαστικά στην διάσωση της χώρας από την οικονομική καταστροφή. Και βέβαια η …πολυετής θητεία του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι το πρόσχημα της άρνησης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει υπέρ τρίτης θητείας του.Ο πραγματικός λόγος είναι ότι και η όλη πολιτεία και πολιτική (τραπεζική πολιτική) του κ. Στουρνάρα και οι δηλώσεις του καταδεικνύουν πόσο εσφαλμένη είναι η «οικονομικο-κοινωνική» πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η οποία αν εφαρμοζόταν θα σήμαινε… διακήρυξη κρατικής αφερεγγυότητας προς τους ξένους επενδυτές και τις αγορές. Με αφορμή την λαϊκίστικη θέση της αύξησης της φορολογίας των μερισμάτων - προσφιλέστατο και …παλαιότατο «μέτρο» ή «εξαγγελία» του ΠΑΣΟΚ - ο κ. Στουρνάρας, σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, παρατήρησε ότι αυτό θα ήταν εμπαιγμός. Τους είπαμε φέρτε τα χρήματά σας με αυτό το φορολογικό καθεστώς και τώρα που τα έφεραν, αυξάνουμε την φορολογία μερισμάτων… «Πανέξυπνη» πολιτική, συμπληρώνω εγώ, που ισοδυναμεί με σύνθημα να πάρουν οι ξένοι – και όχι μόνο – καταθέτες τις καταθέσεις τους και να τραπούν σε φυγή. Και φυσικά, πολιτική αντιπαράθεση σε τέτοια ζητήματα δεν συμφέρει σε όσους ασύστολα λαϊκίζουν…Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ προτιμά να «διακηρύσσει» ότι για λόγους αρχής δεν ψήφισε την νέα θητεία Στουρνάρα. Γιατί ο πραγματικός λόγος οδηγεί σε συζήτηση για την ανερμάτιστη οικονομική πολιτική των προεκλογικών υποσχέσεων. Και μάλιστα σε μια εποχή που θα αναπτυχθεί εντονότατος προεκλογικός «ανταγωνισμός ανευθυνότητας» μεταξύ των κ.κ. Ανδρουλάκη και Τσίπρα, που ήδη … διαγκωνίζονται ποιος θα πάει πρώτος και … πιο πολλές φορές στην ΔΕΘ...