Το πρόγραμμα της ΑΕΚ μπορεί να την κάνει φαβορί ή να της αφαιρέσει το… άγχος από την δεύτερη αγωνιστική

Ένα από τα πράγματα που άλλαξαν ήταν η σημασία του προγράμματος. Δεν υπάρχει ομάδα αδιάφορη μέχρι το τέλος ακόμη και η πρώτη εκτός αν έχει 4 πόντους διαφορά από τον δεύτερο και είναι τόσο… λαρτζ που δεν καίγεται για τα 2+ εκατομμύρια ευρώ που δίνει η νίκη. Με το παλιό σύστημα παρακάλαγε να έχεις το φαβορί του ομίλου τελευταία αγωνιστική εντός έδρας και να εκμεταλλευτείς την αδιαφορία του. Αυτό τελείωσε. Ενώ τώρα και οι ήδη αποκλεισμένοι την τελευταία αγωνιστική είναι συνήθως ομάδες που με μια νίκη βγάζουν 2-3 συμβόλαια…Κι όμως. Η κλήρωση για την ΑΕΚ δεν είναι μια απλή σειρά αγώνων. Δεν λέμε πως ούτως ή άλλως θα παίξει με όλους. Η τύχη έφερε στις δύο πρώτες αγωνιστικές τα παιχνίδια που όλοι είχαν κυκλώσει ως τα ματς που η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πάρει βαθμούς. Φυσικά μπορεί να πάρει και στα 8 αλλά μιλάμεγια αυτά που οι ελπίδες είναι πάρα πολλές και ρεαλιστικές. Σίγουρα τρεις με την Λασκ στη Φιλαδέλφεια αλλά και με την Σαχτάρ σε ουδέτερο γήπεδο που θα το κάνουν έδρα οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι ένα ματς που αν θέλεις να διεκδικήσεις τις όποιες ελπίδες για πρόκριση δεν πρέπει αν μη τι άλλο να το χάσεις. Κι έτσι με τον τρόπο αυτό μπορεί με το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής η ΑΕΚ να είναι ακόμη και… πρώτη, με ισοβαθμίες αλλά μπορεί να μας έχει φύγει και τελείως το… άγχος της πρόκρισης και να απολαύσουμε την διαδρομή. Έξι πόντοι θα ήταν τέλειοι και 0-1 σχεδόν καταδικαστικοί. Λέμε σχεδόν γιατί δεν ξεχνάμε πως προκρίθηκε πέρυσι ο Ολυμπιακός και κυρίως η Μπόντο Γκλιμτ που ήθελε έξι πόντους με Μάντσεστερ Σίτι εντός και Αθλέτικο Μαδρίτης εκτός τις δύο τελευταίες αγωνιστικές και τους… πήρε!Ο βαθμός ετοιμότητας που έδειξε η ΑΕΚ και στα δύο παιχνίδια με την Λέφσκι κάνει ευνοϊκή την πρεμιέρα με Λασκ εντός έδρας. Στο μοναδικό must win παιχνίδι από τα 8 οι συγκυρίες μοιάζουν ευνβοϊκές για να γίνει τώρα. Σε 10 μέρες. Η ΑΕΚ είναι σε φόρμα και θα είναι και λίγο περισσότερο μέχρι να γίνει ο αγώνας. Έχει παίξει do or die παιχνίδια, όπως και ο αντίπαλος βέβαια, και το να δώσει άλλο ένα πριν την μεγάλη διακοπή είναι κάτι που θα το ήθελε. Ουδείς γνωρίζει πως θα επιστρέψει μετά από 20 μέρες με τους μισούς και παραπάνω παίκτες της να έχουν σκορπίσει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Βέβαια αυτό θα έχει να το διαχειριστεί στο δεύτερο παιχνίδι, με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά κακά τα ψέμματα το απόλυτο must win είναι με την Λασκ. Η ΑΕΚ λοιπόν γνωρίζει πως μπορεί τα μεσάνυχτα της 14ης Οκτωβρίου να έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα και μετά να έχει 6 ματς μπροστά της όπου δεν θα είναι φαβορί σε κανένα από αυτά να ψάξει τους 3-5 πολύτιμους βαθμούς που οδηγούν στην ενδιάμεση φάση. Ή να έχει βρεθεί μόνο με μαθηματικές ελπίδες. Ας μείνουμε όμως στο… πρώτο σενάριο.Μέχρι να έρθει η Λασκ όμως στη Φιλαδέλφεια προέχει σε λίγες ώρες η Κηφισιά και το ερχόμενο Σάββατο ο Άρης. Η σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα στον αγώνα με τον Ηρακλή πριν τον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν μέχρι τον επόμενο που θα παίξει χωρίς να υπάρχει… επιστροφή αποτελεί εγγύηση. Πρέπει όμως να επιβεβαιωθεί και μέσα στο γήπεδο.