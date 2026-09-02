Πιέρ και Μαριέλ Μπλανσιέ: Γονείς μιας υπερπολύτεκνης οικογένειας στη Γαλλία με 14 παιδιά

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Αν και η Μαριέλ Μπλανσιέ έχει σπουδάσει φυσική και χημεία στο King's College του Λονδίνου εγκατέλειψε τη δουλειά της σε φαρμακευτική εταιρεία για να αφοσιωθεί στην οικογένεια. Όμως, οι εμφανίσεις της είναι συχνές στη γαλλική τηλεόραση για να μιλήσει για τις δυσκολίες της καθημερινότητας μιας πολύτεκνης μητέρας και να δώσει συμβουλές σε άλλες μητέρες. Επίσης, έχει γράψει δύο βιβλία με θέμα την πολύτεκνη οικογένειά της.Η πολύτεκνη μητέρα έγραψε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο:μετά την απόκτηση του 12ου παιδιού της. Στη συνέχεια αφού απέκτησε το 13ο παιδί έγραψε το δεύτερο βιβλίο της με τίτλο: «Itinéraire spirituel d'une mère de famille (très)nombreuse» (Πνευματικό οδοιπορικό μιας πολύτεκνης ή πάρα πολύ πολύτεκνης μητέρας). Το 2022 η μητέρα της πολυπληθούς οικογένειας ξεκίνησε την ενασχόληση με το Instagram και έγινε influencer. Από την πλευρά του ο πατέρας της οικογένειας δεν είναι τόσο «διάσημος», όσο η σύζυγός του, αφού εκτός από την εργασία του, ασχολείται με το αγαπημένο του άθλημα, την ιστιοπλοΐα. Το πάθος για το άθλημα έχει μεταλαμπαδεύσει και στους δύο γιους του, Εντουάρ και Λουί.