Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Πιέρ και Μαριέλ Μπλανσιέ: Γονείς μιας υπερπολύτεκνης οικογένειας στη Γαλλία με 14 παιδιά
Πιέρ και Μαριέλ Μπλανσιέ: Γονείς μιας υπερπολύτεκνης οικογένειας στη Γαλλία με 14 παιδιά
«Μεγάλη οικογένεια, ευτυχισμένη οικογένεια», είναι το μότο του Πιέρ και της Μαριέλ Μπλανσιέ, που ζουν σε προάστιο του Παρισιού και έχουν αποκτήσει 14 παιδιά, ηλικίας από 33 μέχρι 8 ετών - Η καθημερινότητα της οικογένειας, τα επιδόματα και οι αγορές από πλατφόρμες μεταχειρισμένων ρούχων
Ο Πιερ και η Μαριέλ Μπλανσιέ έχουν μία από τις μεγαλύτερες πολύτεκνες οικογένειες στη Γαλλία. Όταν γνωρίστηκαν σε ηλικία 20 ετών και οι δύο, δεν φαντάστηκαν ποτέ πως θα γίνουν γονείς 14 παιδιών! Το ζευγάρι που ζει σε ένα μεγάλο σπίτι, σε προάστιο του Παρισιού, έχει αποκτήσει 10 αγόρια και τέσσερα κορίτσια, ηλικίας από 33 μέχρι 8 ετών. «Κάθε γέννηση είναι ένα δώρο. Είναι η ομορφιά, το μυστήριο της ύπαρξης. Μεγάλη οικογένεια, ευτυχισμένη οικογένεια», δήλωσε πρόσφατα η 58χρονη Μαριέλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Paris Match με αφορμή το γάμο του 33χρονου γιου της, Βικτόρ, πριν δύο εβδομάδες.
Για να γιορτάσει το γάμο του Βικτόρ και της αγαπημένης του Βαλεντίν, η πολύτεκνη οικογένεια συγκεντρώθηκε στην εξοχική της κατοικία, στο γαλλικό νησί Ιλ ντε Ρε. Όπως διευκρίνισε η Μαριέλ τώρα που κάποια από τα παιδιά της έχουν ενηλικιωθεί δεν μένουν όλοι μαζί και οι γάμος του μεγαλύτερου γιου της ήταν μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί σύσσωμη η οικογένεια και να φωτογραφηθεί για το Paris Match. Η 8χρονη Ντομιτίλ είναι το μικρότερο παιδί της οικογένειας.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ηλικία 22 ετών και μετά από δύο αποβολές της νεαρής Μαριέλ ήρθαν στον κόσμο τα δίδυμα αγόρια Βικτόρ και Πολ, 33 ετών σήμερα. Πιστοί καθολικοί ο Πιέρ και η Μαριέλ καλωσόρισαν στη συνέχεια τη γέννηση των παιδιών που ακολούθησαν. Ο Εντουάρ είναι 31 ετών, η Κλεμεντίν 29, ο Ανρί 28, ο Λουί 26, ο Θεοφάν 23, ο Φελίξ 21, ο Πιέρ Ελουά 20, ο Ογκουστίν 18, η Εσπεράνς 16, ο Σαρλ 14, η Ευγενία 11 ετών και τέλος, ο βενιαμίν της πολυμελούς οικογένειας, η 8χρονη Ντομιτίλ.
«Το πλεονέκτημα μιας μεγάλης οικογένειας είναι ότι μπορείς πάντα να βρεις έναν αδελφό ή μια αδελφή για να παίξεις. Δεν βαριέσαι ποτέ», δήλωσε στο Paris Match ο 31χρονος Εντουάρ. Από την πλευρά της η μητέρα της οικογένειας τόνισε ότι δεν αισθάνεται νοικοκυρά αλλά περισσότερο «επιχειρηματίας», που καλείται να οργανώσει προσεκτικά μια οικογένεια με 14 παιδιά. Όπως η ίδια αναφέρει εκείνη δεν εργάζεται και το εισόδημα της οικογένειας προέρχεται από τον μισθό του συζύγου της - είναι μηχανικός υπολογιστών - και από τα κρατικά επιδόματα που λαμβάνει για τα παιδιά. Διευκρινίζει πως το ποσό των επιδομάτων έφτασε μηνιαίως τα 2.000€, όταν γεννήθηκε το 12ο παιδί, ο Σαρλ. Όμως, αυτό το ποσό μειώθηκε όταν τα μεγαλύτερα παιδιά έγιναν 20 ετών, ηλικία που σταματά η παροχή επιδομάτων στη Γαλλία.
Η Μαριέλ ανέφερε, επίσης, πως για να τα βγάλει πέρα με τα έξοδα της οικογένειας αγοράζει ρούχα από πλατφόρμες για μεταχειρισμένα ρούχα και αξεσουάρ ενώ παράλληλα, τα μικρότερα παιδιά φοράνε τα ρούχα και τα παπούτσια των μεγαλύτερων.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της η πολύτεκνη μητέρα αποκάλυψε πως όταν εκείνη και ο σύζυγός της αποφάσισαν να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, ονειρεύονταν να αποκτήσουν δύο ή τρία παιδιά, «τέσσερα αν όλα πήγαιναν καλά». Μετά από δύο αποβολές, ήρθαν στον κόσμο δίδυμα, μετά ένα άλλο παιδί και ένα ακόμα. «Δεν είχαμε σχεδιάσει ποτέ να κάνουμε μια μεγάλη οικογένεια, αλλά κάθε φορά που ένα άλλο παιδί ερχόταν στην οικογένεια, μας έφερνε απέραντη χαρά», είχε δηλώσει παλαιότερα στο περιοδικό «Femme Actuelle». Στην ίδια συνέντευξη η Μαριέλ δήλωσε πως ποτέ δεν είχε βοήθεια στο σπίτι εκτός από τον σύζυγό της, ο οποίος την βοηθούσε όταν επέστρεφε από τη δουλειά. Σημαντική βοήθεια είχε και από τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, τα οποία συνόδευαν τα μικρότερα στο σχολείο και τα βοηθούσαν κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Για να γιορτάσει το γάμο του Βικτόρ και της αγαπημένης του Βαλεντίν, η πολύτεκνη οικογένεια συγκεντρώθηκε στην εξοχική της κατοικία, στο γαλλικό νησί Ιλ ντε Ρε. Όπως διευκρίνισε η Μαριέλ τώρα που κάποια από τα παιδιά της έχουν ενηλικιωθεί δεν μένουν όλοι μαζί και οι γάμος του μεγαλύτερου γιου της ήταν μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί σύσσωμη η οικογένεια και να φωτογραφηθεί για το Paris Match. Η 8χρονη Ντομιτίλ είναι το μικρότερο παιδί της οικογένειας.
Οι προκλήσεις στην καθημερινότητα μιας οικογένειας με 14 παιδιά
Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ηλικία 22 ετών και μετά από δύο αποβολές της νεαρής Μαριέλ ήρθαν στον κόσμο τα δίδυμα αγόρια Βικτόρ και Πολ, 33 ετών σήμερα. Πιστοί καθολικοί ο Πιέρ και η Μαριέλ καλωσόρισαν στη συνέχεια τη γέννηση των παιδιών που ακολούθησαν. Ο Εντουάρ είναι 31 ετών, η Κλεμεντίν 29, ο Ανρί 28, ο Λουί 26, ο Θεοφάν 23, ο Φελίξ 21, ο Πιέρ Ελουά 20, ο Ογκουστίν 18, η Εσπεράνς 16, ο Σαρλ 14, η Ευγενία 11 ετών και τέλος, ο βενιαμίν της πολυμελούς οικογένειας, η 8χρονη Ντομιτίλ.
«Το πλεονέκτημα μιας μεγάλης οικογένειας είναι ότι μπορείς πάντα να βρεις έναν αδελφό ή μια αδελφή για να παίξεις. Δεν βαριέσαι ποτέ», δήλωσε στο Paris Match ο 31χρονος Εντουάρ. Από την πλευρά της η μητέρα της οικογένειας τόνισε ότι δεν αισθάνεται νοικοκυρά αλλά περισσότερο «επιχειρηματίας», που καλείται να οργανώσει προσεκτικά μια οικογένεια με 14 παιδιά. Όπως η ίδια αναφέρει εκείνη δεν εργάζεται και το εισόδημα της οικογένειας προέρχεται από τον μισθό του συζύγου της - είναι μηχανικός υπολογιστών - και από τα κρατικά επιδόματα που λαμβάνει για τα παιδιά. Διευκρινίζει πως το ποσό των επιδομάτων έφτασε μηνιαίως τα 2.000€, όταν γεννήθηκε το 12ο παιδί, ο Σαρλ. Όμως, αυτό το ποσό μειώθηκε όταν τα μεγαλύτερα παιδιά έγιναν 20 ετών, ηλικία που σταματά η παροχή επιδομάτων στη Γαλλία.
Η Μαριέλ ανέφερε, επίσης, πως για να τα βγάλει πέρα με τα έξοδα της οικογένειας αγοράζει ρούχα από πλατφόρμες για μεταχειρισμένα ρούχα και αξεσουάρ ενώ παράλληλα, τα μικρότερα παιδιά φοράνε τα ρούχα και τα παπούτσια των μεγαλύτερων.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Δεν είχαμε σχεδιάσει ποτέ να κάνουμε μια μεγάλη οικογένεια»
Σε παλαιότερη συνέντευξή της η πολύτεκνη μητέρα αποκάλυψε πως όταν εκείνη και ο σύζυγός της αποφάσισαν να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, ονειρεύονταν να αποκτήσουν δύο ή τρία παιδιά, «τέσσερα αν όλα πήγαιναν καλά». Μετά από δύο αποβολές, ήρθαν στον κόσμο δίδυμα, μετά ένα άλλο παιδί και ένα ακόμα. «Δεν είχαμε σχεδιάσει ποτέ να κάνουμε μια μεγάλη οικογένεια, αλλά κάθε φορά που ένα άλλο παιδί ερχόταν στην οικογένεια, μας έφερνε απέραντη χαρά», είχε δηλώσει παλαιότερα στο περιοδικό «Femme Actuelle». Στην ίδια συνέντευξη η Μαριέλ δήλωσε πως ποτέ δεν είχε βοήθεια στο σπίτι εκτός από τον σύζυγό της, ο οποίος την βοηθούσε όταν επέστρεφε από τη δουλειά. Σημαντική βοήθεια είχε και από τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, τα οποία συνόδευαν τα μικρότερα στο σχολείο και τα βοηθούσαν κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Αν και η Μαριέλ Μπλανσιέ έχει σπουδάσει φυσική και χημεία στο King's College του Λονδίνου εγκατέλειψε τη δουλειά της σε φαρμακευτική εταιρεία για να αφοσιωθεί στην οικογένεια. Όμως, οι εμφανίσεις της είναι συχνές στη γαλλική τηλεόραση για να μιλήσει για τις δυσκολίες της καθημερινότητας μιας πολύτεκνης μητέρας και να δώσει συμβουλές σε άλλες μητέρες. Επίσης, έχει γράψει δύο βιβλία με θέμα την πολύτεκνη οικογένειά της.
Η πολύτεκνη μητέρα έγραψε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο: «Et ils eurent beaucoup d'enfants» (Και απέκτησαν πολλά παιδιά), μετά την απόκτηση του 12ου παιδιού της. Στη συνέχεια αφού απέκτησε το 13ο παιδί έγραψε το δεύτερο βιβλίο της με τίτλο: «Itinéraire spirituel d'une mère de famille (très)nombreuse» (Πνευματικό οδοιπορικό μιας πολύτεκνης ή πάρα πολύ πολύτεκνης μητέρας). Το 2022 η μητέρα της πολυπληθούς οικογένειας ξεκίνησε την ενασχόληση με το Instagram και έγινε influencer. Από την πλευρά του ο πατέρας της οικογένειας δεν είναι τόσο «διάσημος», όσο η σύζυγός του, αφού εκτός από την εργασία του, ασχολείται με το αγαπημένο του άθλημα, την ιστιοπλοΐα. Το πάθος για το άθλημα έχει μεταλαμπαδεύσει και στους δύο γιους του, Εντουάρ και Λουί.
Η πολύτεκνη μητέρα έγραψε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο: «Et ils eurent beaucoup d'enfants» (Και απέκτησαν πολλά παιδιά), μετά την απόκτηση του 12ου παιδιού της. Στη συνέχεια αφού απέκτησε το 13ο παιδί έγραψε το δεύτερο βιβλίο της με τίτλο: «Itinéraire spirituel d'une mère de famille (très)nombreuse» (Πνευματικό οδοιπορικό μιας πολύτεκνης ή πάρα πολύ πολύτεκνης μητέρας). Το 2022 η μητέρα της πολυπληθούς οικογένειας ξεκίνησε την ενασχόληση με το Instagram και έγινε influencer. Από την πλευρά του ο πατέρας της οικογένειας δεν είναι τόσο «διάσημος», όσο η σύζυγός του, αφού εκτός από την εργασία του, ασχολείται με το αγαπημένο του άθλημα, την ιστιοπλοΐα. Το πάθος για το άθλημα έχει μεταλαμπαδεύσει και στους δύο γιους του, Εντουάρ και Λουί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα