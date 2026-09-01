Αναστροφή στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες, νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο
Αναστροφή στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες, νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσαν κράνος - Καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ένας από τους αναβάτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη
Νέα δεδομένα για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας προέκυψαν από την έρευνα της τροχαίας.
Συγκεκριμένα, η μηχανή στην οποία επέβαινε μία 27χρονη μαζί με μία ακόμα γυναίκα έκανε αναστροφή στην Αλεξάνδρας, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δίκυκλο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 51χρονος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν προηγήθηκε παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της συμβολής της με την Αρμένη Βραΐλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσαν κράνος.
Η σφοδρή σύγκρουση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν.
Στο βίντεο φαίνεται η πορεία των δύο δικύκλων, η στιγμή που συγκρούονται πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια η ανεξέλεγκτη πορεία τους, πριν καταλήξουν πάνω σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Συγκεκριμένα, η μηχανή στην οποία επέβαινε μία 27χρονη μαζί με μία ακόμα γυναίκα έκανε αναστροφή στην Αλεξάνδρας, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δίκυκλο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 51χρονος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν προηγήθηκε παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της συμβολής της με την Αρμένη Βραΐλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσαν κράνος.
Η σφοδρή σύγκρουση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν.
Στο βίντεο φαίνεται η πορεία των δύο δικύκλων, η στιγμή που συγκρούονται πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια η ανεξέλεγκτη πορεία τους, πριν καταλήξουν πάνω σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
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