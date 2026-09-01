Αναστροφή στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες, νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσαν κράνος - Καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ένας από τους αναβάτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη

