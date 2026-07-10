Η Τεχνητή Νοημοσύνη ευνοεί την Ελλάδα

Οσοι συζητούν για τις επιπτώσεις της αλματώδους ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και στους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, βλέπουν οφέλη κυρίως σε αυτούς που θα παράγουν την ΤΝ και σε αυτούς που θα την ελέγχουν ως «ιδιοκτήτες» της. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών των χωρών





Αντίθετα, οι κλάδοι στους οποίους υστερεί η ελληνική οικονομία θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο αρνητικά παρά θετικά, τουλάχιστον όσον αφορά τις θέσεις εργασίας.







Διαθέτει όμως μερικά πολύ ισχυρά φυσικά πλεονεκτήματα, δηλαδή όμορφη φύση και καλό κλίμα, στρατηγική θέση μεταξύ τριών ηπείρων, άπειρη ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους.



Η Ελλάδα στηρίζεται στον τουρισμό, στη ναυτιλία, προσφάτως στην ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία, αλλά διαθέτει και προοπτικές -που ποτέ δεν αξιοποίησε επαρκώς- στην αγροτική παραγωγή. Διαθέτει, επίσης, έναν λαό φιλοπερίεργο, σχεδόν περιπετειώδη αν κρίνουμε από πολλές επιλογές του, με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες και δύσκολες συνθήκες.







Τα οφέλη για την Ελλάδα θα προκύψουν όχι από την παραγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά από τη χρήση της. Το πόσο γρήγορα θα την ενσωματώσουμε στις δουλειές μας και θα την αξιοποιήσουμε θα καθορίσει και το επίπεδο του οφέλους.



Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά:



Κλείσιμο



Στον τουρισμό η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει κάποιες διοικητικές θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει νέες. Δεν θα υποκαταστήσει το σέρβις, ούτε τη συντήρηση, ούτε την προσωπική εξυπηρέτηση, δηλαδή τις δουλειές που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Αντίθετα, η εφαρμογή της θα αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα και θα φέρει περισσότερο τουρισμό στη χώρα. Θα βελτιώσει, δε, σημαντικά το επίπεδο της παροχής εξειδικευμένων ή και προσωποποιημένων υπηρεσιών για κάθε επισκέπτη τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα μουσεία και τις ξεναγήσεις στα αξιοθέατα.



Ναυτιλία και logistics



Στη ναυτιλία η εφαρμογή της θα μειώσει σημαντικά τα κόστη διαχείρισης των πλοίων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, χωρίς να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους. Αντίθετα, θα αυξήσει τη ζήτηση για εργαζόμενους που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και για ικανούς διαπραγματευτές, για όσους μπορούν να κλείσουν καλύτερες συμφωνίες, για όσους μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις και να αξιολογήσουν καλύτερα τα άπειρα δεδομένα που ανά πάσα στιγμή προσφέρει στους αναλυτές και σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και κλείνουν τις δουλειές. Το ίδιο και με τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τα πληρώματα. Δεν θα αντικατασταθούν, θα αυξήσουν αλματωδώς τις δυνατότητές τους χρησιμοποιώντας τον συνεχή έλεγχο όλων των παραγόντων, τεχνικών, καιρικών, οικονομικών, που θα δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτά θα συμβάλουν στην ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Φυσικά, το μεταφορικό έργο των πλοίων όχι μόνο δεν θα μειωθεί, αλλά αντίθετα θα αυξηθεί παγκοσμίως.



Ωστόσο η Ελλάδα αποκτά συγκριτικά με άλλες χώρες πολύ καλές προοπτικές από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι κλάδοι στους οποίους οι Ελληνες ειδικεύονται και διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα πλήττονται λιγότερο και ευνοούνται περισσότερο από την εφαρμογή της.Αντίθετα, οι κλάδοι στους οποίους υστερεί η ελληνική οικονομία θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο αρνητικά παρά θετικά, τουλάχιστον όσον αφορά τις θέσεις εργασίας.Η Ελλάδα δεν διαθέτει μεγάλες βιομηχανίες, ούτε στρατιές βιομηχανικών εργατών που θα αντικατασταθούν από ρομπότ, όπως άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες.Διαθέτει όμως μερικά πολύ ισχυρά φυσικά πλεονεκτήματα, δηλαδή όμορφη φύση και καλό κλίμα, στρατηγική θέση μεταξύ τριών ηπείρων, άπειρη ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους.Η Ελλάδα στηρίζεται στον τουρισμό, στη ναυτιλία, προσφάτως στην ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία, αλλά διαθέτει και προοπτικές -που ποτέ δεν αξιοποίησε επαρκώς- στην αγροτική παραγωγή. Διαθέτει, επίσης, έναν λαό φιλοπερίεργο, σχεδόν περιπετειώδη αν κρίνουμε από πολλές επιλογές του, με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες και δύσκολες συνθήκες.Αυτοί οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα ευνοηθούν περισσότερο παρά θα πληγούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη.Τα οφέλη για την Ελλάδα θα προκύψουν όχι από την παραγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά από τη χρήση της. Το πόσο γρήγορα θα την ενσωματώσουμε στις δουλειές μας και θα την αξιοποιήσουμε θα καθορίσει και το επίπεδο του οφέλους.Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά:ΤουρισμόςΣτον τουρισμό η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει κάποιες διοικητικές θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει νέες. Δεν θα υποκαταστήσει το σέρβις, ούτε τη συντήρηση, ούτε την προσωπική εξυπηρέτηση, δηλαδή τις δουλειές που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Αντίθετα, η εφαρμογή της θα αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα και θα φέρει περισσότερο τουρισμό στη χώρα. Θα βελτιώσει, δε, σημαντικά το επίπεδο της παροχής εξειδικευμένων ή και προσωποποιημένων υπηρεσιών για κάθε επισκέπτη τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα μουσεία και τις ξεναγήσεις στα αξιοθέατα.Ναυτιλία και logisticsΣτη ναυτιλία η εφαρμογή της θα μειώσει σημαντικά τα κόστη διαχείρισης των πλοίων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, χωρίς να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους. Αντίθετα, θα αυξήσει τη ζήτηση για εργαζόμενους που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και για ικανούς διαπραγματευτές, για όσους μπορούν να κλείσουν καλύτερες συμφωνίες, για όσους μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις και να αξιολογήσουν καλύτερα τα άπειρα δεδομένα που ανά πάσα στιγμή προσφέρει στους αναλυτές και σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και κλείνουν τις δουλειές. Το ίδιο και με τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τα πληρώματα. Δεν θα αντικατασταθούν, θα αυξήσουν αλματωδώς τις δυνατότητές τους χρησιμοποιώντας τον συνεχή έλεγχο όλων των παραγόντων, τεχνικών, καιρικών, οικονομικών, που θα δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτά θα συμβάλουν στην ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Φυσικά, το μεταφορικό έργο των πλοίων όχι μόνο δεν θα μειωθεί, αλλά αντίθετα θα αυξηθεί παγκοσμίως.

Η ναυτιλία σχετίζεται με τα λιμάνια, τις χερσαίες μεταφορές και την αποθήκευση (logistics). Σε αυτά απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για την ανάπτυξη των υποδομών, κι αυτό είναι αφενός μια υποχρέωση του κράτους και αφετέρου μια ευκαιρία για όλους. Ο κλάδος των logistics είναι ένας κλάδος που θα ευνοηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη και στον οποίο η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να επενδύσει, λόγω γεωγραφικής θέσης και ισχυρής ναυτιλίας.



Ενέργεια και άμυνα



Η ενέργεια είναι ένας από τους κλάδους που θα ωφεληθούν περισσότερο στην Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια και οι άνεμοι προσφέρουν άπειρες δυνατότητες ανάπτυξης της φθηνής παραγωγής ρεύματος, ενώ η γεωγραφική μας θέση ευνοεί τις συνδέσεις ακόμη και μεταξύ διαφορετικών ηπείρων. Οι επενδύσεις που γίνονται σε μπαταρίες, για την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας που παράγεται το πρωί και χρησιμοποιείται το βράδυ, θα μειώσουν μεσοπρόθεσμα το κόστος της ενέργειας και θα επιτρέψουν στη χώρα να είναι καθαρός εξαγωγέας. Η μείωση του κόστους θα διευκολύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, θα αυξηθεί ο γεωστρατηγικός μας ρόλος στην ευρύτερη περιοχή. Η επέκταση του δικτύου ενέργειας και, κυρίως, ο εκσυγχρονισμός του και του τρόπου διαχείρισής του είναι η μεγάλη πρόκληση για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τον πολύ σημαντικό πλέον για την ελληνική οικονομία κλάδο της ενέργειας.



Ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας άρχισε να αναπτύσσεται ξαφνικά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αύξησης των πολέμων. Η Ελλάδα προχωρά με ταχύτητα στην ανάπτυξη αμυντικών βιομηχανιών και η υιοθέτηση της ΤΝ από αυτές για την παραγωγή drones, για ηλεκτρονική επιτήρηση, για ηλεκτρονική προστασία και άμυνα, για ναυτικά συστήματα δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε αυτές τις βιομηχανίες.



Ακίνητα και γεωργία



Το διεθνές ενδιαφέρον για την απόκτηση κατοικίας ή την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει προκαλέσει πρωτοφανή άνοδο στην αγορά ακινήτων. Το real estate ευνοείται όσο λίγοι κλάδοι από τον συνδυασμό των στοιχείων που προσφέρει η ΤΝ στους εργαζόμενους του κλάδου. Εξάλλου, η οικοδομική δραστηριότητα ήταν πάντα ένας επιταχυντής της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.



Εκεί όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια είναι ο γεωργικός κλάδος, ο οποίος υπολειτουργεί, η παραγωγή μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά και να αυξηθεί, αλλά δεν υπάρχει μια ευφυής και αποφασιστική κυβερνητική πολιτική για να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτού του εγκαταλελειμμένου κλάδου, στον οποίο όμως οι φυσικές συνθήκες δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα. Η βιομηχανία τροφίμων μπορεί να εκτιναχθεί με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αναπτυχθούν αλματωδώς οι εξαγωγές, αν υπάρξει οργάνωση.



Γραφειοκρατία



Τέλος, το σημαντικότερο όφελος που μπορεί να έχει η χώρα είναι από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο. Το μεγαλύτερο βαρίδι για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας είναι η αφόρητη γραφειοκρατία, η οποία γεννά διαφθορά και εμποδίζει κάθε πρόοδο. Το ΑΙ θα είναι δώρο Θεού για την εξυγίανση του δημόσιου τομέα, αν ποτέ βρεθεί μια κυβέρνηση που θα θελήσει να τον εξυγιάνει.



Η υιοθέτηση της τεχνολογίας οδηγεί αναγκαστικά και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έστω και με αργό ρυθμό. Αν υπάρξουν πολιτική βούληση και πολιτικό θάρρος για την ταχεία υιοθέτησή της, η εικόνα της χώρας θα αλλάξει ριζικά.

10.07.2026, 06:33