Ολυμπιακός- Ναϊμέγκεν και η παράνοια του ίντερνετ!

Μέσα στο κατακαλόκαιρο, πριν καν πολλοί από τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στο «Καραϊσκάκης», ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Με δυο λόγια, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα πάνε γήπεδο με την ελπίδα να βρεθούν μετά σε καμιά παραλία και να μην έχουν νταλκά για την αγαπημένη τους ομάδα.Για να είμαι 100% ειλικρινής με τον εαυτό μου, θα σας πω κάτι που το πιστεύω ακράδαντα, δεχόμενος φυσικά την διαφωνία οποιουδήποτε καλού φίλου ή φίλης που διαβάζει αυτό το άρθρο. Τι πιστεύω λοιπόν; Αν ο αγώνας Ολυμπιακός- Ναϊμέγκεν, ήταν λίγους μήνες μετά και η ελληνική ομάδα είχε ρολάρει, παίζοντας όπως ξέρει, οι Ολλανδοί, θα έκαναν μια όμορφη βόλτα στο λιμάνι, θα έτρωγαν τα γκολ τους και θα έφευγαν, έχοντας μείνει με την χαρά της παρθενικής συμμετοχής στα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης. Και για να το κάνω και πιο… hot, θα είχαν δεχθεί και γκολάκι από νωρίς, όπως συνήθως εδώ και χρόνια συνηθίζεται από τους «ερυθρόλευκους». Όμως…Εδώ υπάρχει το «όμως» το οποίο μας προσγειώνει όλους σε μια κυνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Πρώτον, το παιχνίδι θα γίνει 4 Αυγούστου και ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν έχει ρολάρει, αλλά θα μπει στο γήπεδο με κάμποσα ερωτηματικά να τον «κυβερνάνε». Για αυτό και όλοι οι προπονητές, αυτή την εποχή λένε «τα ματσάκια και οι προκρίσεις να κερδίζονται και όλα τα άλλα θα τα δούμε». Εννοείται, ότι ισχύει και με τον Ολυμπιακό.Να, καλή ώρα, με ένα φορ. Τον Ελ Κααμπί. Και τον Ζότα Σίλβα, αλλά και τον Μασούρα ετοιμους να βοηθήσουν. Ο Πορτογάλος δεν αποκλείεται να ξεκινησει κιόλας πίσω από τον Μαροκινό, ενώ ο Γιώργος μπορεί να μην ήταν στα σχέδια του προπονητή του, αλλά η διαφαινόμενη αποχώρηση των Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ (ίσως και ενός), τον βάζει στην αποστολή της αναμέτρησης. Εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τους Έλληνες και παίκτες που αν μη τι άλλο θα δώσουν ό,τι μπορούν και δεν θα αδιαφορήσουν για οποιοδήποτε λόγο.Αν υπάρχει ερώτηση στο ποιος είναι φαβορί, θεωρώ ότι παραμένει ο Ολυμπιακός, αλλά όπως ξεκαθάρισα σε προηγούμενο άρθρο, καταλαβαίνω πέρα για πέρα τους ανθρώπους της Ναϊμέγκεν, αν έχουν ξεθαρρέψει βλέποντας τα δυο τελευταία κόκκινα φιλικά. Από τότε όμως θα ‘χουν περάσει κάμποσα 24ωρα μέχρι την ώρα της σέντρας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παράλληλα συνεχίζεται η μεταγραφολογία. Και για αν τα λέω και όλα όπως τα νιώθω, αυτό που συμβαίνει ρε παιδιά, που κάθε επτά- οχτώ ώρες βγαίνει και ένα διαφορετικό όνομα κεντρικού χαφ για την ομάδα, είναι φοβερό. Η ευθύνη του Ολυμπιακού βέβαια, είναι μηδενική. Γιατί όπως πρέπει να γίνεται, ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι ομάδες.Παίρνουν φόρα λοιπόν, ξένοι και συμπατριώτες μας, επαγγελματίες ή χομπίστες, λάτρεις και θαμώνες των social media και οργιάζουν «φέρνοντας» στον Πειραιά, κάθε μέρα και κανα- δυο ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι μια θέση για την οποία ο Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται ενίσχυση, φυσικά και ο μηχανισμός δουλεύει στο φουλ προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πλέον πάνω απ’ όλα είναι ο πρώτος αγώνας με την Ναϊμέγκεν. Εσείς απλά και ήρεμα παρακολουθείστε την… παράνοια του ίντερνετ και όλα καλά!