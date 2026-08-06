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Φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδι, 112 για ετοιμότητα
Φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδι, 112 για ετοιμότητα
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδι, στο Λασίθι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026
Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
UPD:
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