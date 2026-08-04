Ο Ολυμπος... ψηφίζει;

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Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, των αρχηγών των κομμάτων ήταν δίκαια. Πόσες ώρες, πόσες μέρες, πόσες θυσίες έκαναν αυτά τα παιδιά για να ανέβουν στο πρώτο βάθρο, να τιμηθούν επάξια με χρυσό μετάλλιο, η Ελλάδα με τον εθνικό ύμνο.Την ίδια ημέρα, στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO στην Κορέα, η Ελλάδα ενέγραψε στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς τον Ολυμπο. Ο εκπρόσωπος του Καζακστάν είπε: «Εμείς στο δημοτικό σχολείο μαθαίνουμε δεκάδες ιστορίες από τον Ολυμπο κι αργότερα διαβάζουμε τον Ομηρο σε μετάφραση».Ο Κενιάτης σχολίασε: «Στη χώρα μας μαθαίνουμε από μικρά παιδιά τον Ολυμπο, κατοικία των Δώδεκα Θεών, το μοναδικό βουνό που γνωρίζει όλη η υφήλιος». Η εγγραφή του ψηφίστηκε ομόφωνα ώστε να παραδίδεται αλώβητος από γενιά σε γενιά. Αδιαμφισβήτητα, μια παγκόσμια πολιτιστική και περιβαλλοντική διάκριση για την Ελλάδα. Μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης για την Πιερία, τη Μακεδονία γενικά.Το «δυστύχημα» είναι ότι ο Ολυμπος... δεν κατεβάζει ποδοσφαιρική ή αθλητική ομάδα, καν φιλάθλους -οιονεί ψηφοφόρους- στα γήπεδα! Ισως να είναι ο λόγος που η αντιπολίτευση ξέχασε να συγχαρεί την ομάδα εργασίας των υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος για την εξέχουσα δουλειά τους στην UNESCO.Υπολήπτεται τους δημόσιους λειτουργούς; Εργάζεται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος; Ουκ οίδα. Μάλλον εξέλαβε την εγγραφή του Ολύμπου ως προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας...Γι’ αυτό, σε σύμπνοια, αριστεροδέξια ΜΜΕ αγνόησαν την εγγραφή του Ολύμπου. Απασχολημένα στο «ξεπούλημα της Ακρόπολης», λόγω του νομοσχεδίου του ΥΠΠΟ που συζητιόταν στη Βουλή. Αποσύρθηκε από το Σύνταγμα η προστασία της Ακρόπολης, το μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας, και δεν το καταλάβαμε; Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχική σύνθεση ελεγχόμενη κατά 90% από το υπουργείο Οικονομικών και 10% από τον ΟΔΑΠ (οργανισμό εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού) τη λες... ιδιωτική;Επανέκαμψε παρεμφερές σενάριο «της 5χρονης Μαρίας που πέθανε από τσίμπημα σκορπιού στον Εβρο και η μανούλα της την κρατούσε αγκαλιά μέσα στο νερό δύο μέρες... αντί ψυγείου»... Θρίλερ!Η αντιπολίτευση δεν βρήκε δυο λόγια επαινετικά. Προέβη σε σχόλια απαξίωσης για την εργασία της ομάδας εργασίας. «Ο φάκελος εγγραφής του Ολύμπου ήταν λειψός», απεφάνθησαν βουλευτές-αοιδοί. Η εγγραφή του Ολύμπου είναι ρουσφέτι της UNESCO στον Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Οι 182 χώρες που αναγνώρισαν τον Ολυμπο ήταν προεκλογική στήριξη στη Νέα Δημοκρατία! Ελεος!Οποιο ουσιαστικό ακολουθεί το επίθετο «εθνικός, -ή, -ό» απορρίπτεται μετά βδελυγμίας από τους αριστερούς. Και ο Ολυμπος ας πρόσεχε! Δεν είναι ούτε Γράμμος ούτε Βίτσι. ΕΛΑΣίτες και συνοδοιπόροι που έλκουν από Γράμμο - Βίτσι την ιδεολογική καταγωγή τους γιατί να ασχοληθούν μαζί του όταν δεν μπορούν να δηλώσουν πως η εγγραφή του στον Παγκόσμιο Κατάλογο δικαιώνει ιστορικά και πολιτιστικά τον... Δημοκρατικό Στρατό; Ο Τσίπρας που αγνοεί τη διαφορά αγάλματος - γλυπτού και ότι το Βυζάντιο τιμούσε με ψηφιδωτά τους αυτοκράτορές του, όχι με αγάλματα σαν εκείνα που νόμιζε ότι βρέθηκαν στον σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, τι να δηλώσει;Οι εθνοπατέρες, που υμνούν «το αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα του ωραίου», κηδόμενοι των ιερών παραδόσεων του έθνους και από Μηδικών Πολέμων αρχόμενοι ερμηνεύουν όλους τους πολέμους ως εθνικοαπελευθερωτικούς, γιατί εσιώπησαν; Ολοφύρονται ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ιδεολογική της ταυτότητα. Μάλιστα. Η εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ταυτοτική της πολιτιστικής και εθνικής ελληνικής συνείδησης, δεν άξιζε μνείας; Τη διάβασαν ως προεκλογικό πυροτέχνημα της κυβέρνησης; Η καταγγελία του Νόλαν τούς μάρανε!Εκπληκτη άκουσα «βουλεύτρια» να διατείνεται: «Δεν ξεχνάμε τα Τέμπη, επειδή η κυβέρνηση έγραψε τον Ολυμπο σε μια λίστα». Η εγγραφή του Ολύμπου ισοσκελίζει την τραγωδία των Τεμπών; Στα ΜΜΕ των δύο άκρων ούτε μονόστηλο! Είδηση αποτέλεσε «το οραματικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Τσίπρα για να αποφασίζουν οι πολίτες το μέλλον τους». Παραπλανημένοι επί έτη και έτη πιστεύαμε ότι εμείς αποφασίζουμε στις εκλογές το μέλλον μας.Ευτυχώς που ανακάλυψε ο Τσίπρας ένα «οραματικό πλαίσιο» να μας ξυπνήσει! Η καλή εφημερίδα αναθέτοντας -και πάλι- το μέλλον μας εις χείρας Τσίπρα επιχειρεί να επιφέρει αμνησία της υπεσχημένης κατάργησης των μνημονίων -«με έναν νόμο και μία παράγραφο»-, της παράδοσης των ασημικών της Ελλάδας στους δανειστές και όσων δεινών επισώρευσε. Ολα καλώς καμωμένα. Ακόμη και η πρόταση αγοράς του Παρθενώνα που έπεσε στο τραπέζι. Αριστερό και ακροδεξιό ρουθούνι δεν άνοιξε! Εγινε η Ελλάδα χαρά των εχθρών της...