Ζευγάρι Βρετανών με 3 παιδιά πούλησαν τα πάντα για να αγοράσουν σπίτι στην Αιγιάλεια, καταστράφηκε από την πυρκαγιά λίγο πριν μετακομίσουν, φωτογραφίες



Πούλησαν τα πάντα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή



Η φωτιά έφτασε μέσα στη νύχτα



Ελπίζουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους

Σήμερα, αντί να ετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή στην Ελλάδα, το ζευγάρι και τα παιδιά του ζουν σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς της νοτιοανατολικής Αγγλίας.Η οικογένεια είχε αφιερώσει περισσότερο από μία δεκαετία στην προετοιμασία της μετακόμισης.Τα χρήματα για την αγορά και την ανακαίνιση του ακινήτου προήλθαν από τις οικονομίες τους, τραπεζικά δάνεια αλλά και τα έσοδα της επιχείρησης σχεδιαστικών επίπλων που διατηρούν.Για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους πούλησαν σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και απρόβλεπτα έξοδα. Μεταξύ άλλων, δαπάνησαν περισσότερες από 10.000 λίρες για την αντικατάσταση δύο χιλιομέτρων σωληνώσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν την υδροδότηση του σπιτιού τους.«Ζούσαμε επί δώδεκα χρόνια σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Για οκτώ από αυτά κοιμόμασταν σε καναπέ-κρεβάτι, ώστε τα παιδιά να έχουν το δωμάτιό τους. Αυτό το σπίτι στην Ελλάδα ήταν τα πάντα για εμάς. Θέλαμε απλώς να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει και, ομολογουμένως, ανυπομονούσαμε να κοιμηθούμε επιτέλους σε ένα κανονικό κρεβάτι», είπε χαρακτηριστικά.Η Στέφανι αποκάλυψε ότι την περασμένη Παρασκευή φίλος της οικογένειας από γειτονικό χωριό τους ενημέρωσε πως μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε την περιοχή.Το ζευγάρι είχε βιώσει αντίστοιχη κατάσταση και πέρυσι, όταν είχε εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα επέμβασης της ελληνικής Πυροσβεστικής.Αυτή τη φορά, όμως, η εξέλιξη ήταν διαφορετική.«Παρακολουθούσαμε ανήμποροι περιμένοντας νέα. Όταν έπεσε το σκοτάδι, τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν πλέον να πετάξουν και έπρεπε να περιμένουν μέχρι να ξημερώσει. Η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι μας στις τέσσερις τα ξημερώματα», είπε.Μετά την καταστροφή, η αδελφή της Στέφανι δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης μέσω GoFundMe, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια να σταθεί ξανά στα πόδια της.Η ίδια εξήγησε πως, ακόμη και αν αποζημιωθούν από την ασφάλεια, θα χρειαστούν περίπου 100.000 ευρώ για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.«Νιώθουμε άβολα ακόμη και που μιλάμε για οικονομική βοήθεια. Δεν είμαστε άνθρωποι που κυνηγούν την πολυτέλεια. Δεν θέλουμε ο κόσμος να διαβάζει ότι είχαμε πισίνα και να πιστεύει ότι πρόκειται για προβλήματα πολυτελείας. Το σπίτι αυτό ήταν η ευκαιρία να προσφέρουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη ζωή», είπε.Παρά το σοκ, το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να μην εγκαταλείψει το όνειρό του.«Θα ξαναχτίσουμε. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε», τονίζει η Στέφανι.Όσο για τα παιδιά τους, όπως λέει, έχουν αντιμετωπίσει την κατάσταση με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, αν και δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί χάθηκε τόσο ξαφνικά το νέο κεφάλαιο της ζωής που περίμεναν με ανυπομονησία.