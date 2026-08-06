Οικογενειακό δράμα στις ΗΠΑ: Πατέρας βρέθηκε νεκρός με τις δύο κόρες του λίγες ώρες μετά το δικαστήριο για διαζύγιο με τη μητέρα τους

αισθάνονταν ανασφάλεια όταν βρίσκονταν με τον πατέρα τους, λέει η μητέρα τους - «

Αν κάποιος είχε ακούσει τις εκκλήσεις τους για βοήθεια τα τελευταία δύο χρόνια, σήμερα θα ήταν ακόμη ζωντανές»