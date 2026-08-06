«Τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση»: Το τελευταίο μήνυμα της μητέρας στον πρώην σύζυγό της πριν δολοφονήσει τα τέσσερα παιδιά τους

Προετοίμαζε τον πατέρα για τις καλοκαιρινές διακοπές

Τα σημειώματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα

Το μήνυμα του πατέρα

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μηνύματα ανάμεσα στις δύο γυναίκες, στα οποία συζητούσαν τον τρόπο προμήθειας των φαρμάκων, το σημείο όπου θα γίνονταν οι δολοφονίες, τον τρόπο χορήγησης των ουσιών στα παιδιά, πώς θα τα συγκέντρωναν όλα μαζί και πώς θα απέφευγαν να κινήσουν υποψίες.Την ίδια περίοδο, η Σάρα Μάιερς συνέχιζε να ανταλλάσσει μηνύματα με τον πρώην σύζυγό της σχετικά με την προγραμματισμένη δίμηνη παραμονή των παιδιών στη Γιούτα, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.«Είμαστε εντάξει για το καλοκαίρι», του έγραψε στις 5 Ιουνίου.Σε άλλο μήνυμα ζήτησε να καθορίσουν γραπτώς τις ώρες των βιντεοκλήσεων και των τηλεφωνημάτων για τα γενέθλια των παιδιών, ενώ του ζήτησε επίσης να καταθέσει τη διατροφή ώστε να τους αγοράσει αθλητικά παπούτσια.Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε βιντεοκλήση διάρκειας 17 λεπτών ανάμεσα στον πατέρα και τα παιδιά. Όπως είπε αργότερα ο ίδιος, ήταν η τελευταία φορά που τα είδε ζωντανά.«Έμοιαζαν χαρούμενα παιδιά», δήλωσε συγκλονισμένος λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό των σορών.Στις 8 Ιουνίου, ο πατέρας έστειλε νέο μήνυμα ζητώντας πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι κάθε παιδιού, ώστε να οργανώσει το καλοκαίρι τους.«Θέλω να δημιουργήσουμε ευκαιρίες να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί, να κάνουμε δραστηριότητες, να χαρούμε τη φύση, να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις και να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας ως οικογένεια», έγραψε.Ζήτησε επίσης να του αποσταλούν οι ιατρικοί φάκελοι των παιδιών για να μπορέσει να τα φροντίσει σωστά.Η Μάιερς απάντησε ότι θα συζητούσε με τα παιδιά τι θα ήθελαν να κάνουν το καλοκαίρι, ενώ την επόμενη ημέρα έγραψε: «Συγκεντρώνω όλα όσα ζήτησες ώστε όλοι να περάσουν όμορφα και με ασφάλεια».Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημείωμα που αποδίδεται στην Έιμι Στέντμαν, στο οποίο η συντάκτρια αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα συνέβησαν και υποστηρίζει ότι πίστευε πως μόνο σκοτώνοντας τα παιδιά θα μπορούσε να τα προστατεύσει από υποτιθέμενη κακοποίηση στη Γιούτα.Βρέθηκαν ακόμη επιστολές που εκτιμάται ότι γράφτηκαν από τη Σάρα Μάιερς. Αν και δεν έφεραν υπογραφή, η συντάκτρια αναφερόταν επανειλημμένα στα «μωρά μου», εξέφραζε οργή για το οικογενειακό δικαστήριο της Γιούτα, ισχυριζόταν ότι τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά είχαν υποστεί κακοποίηση όσο ζούσαν εκεί και διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε καταφέρει να βρει νομική εκπροσώπηση.Ο αρχηγός της Αστυνομίας τόνισε ότι οι δύο γυναίκες παρουσίαζαν τις δολοφονίες ως πράξη προστασίας των παιδιών.«Ό,τι κι αν πίστευαν ότι δικαιολογούσε τις πράξεις τους, η εκ προμελέτης δολοφονία τεσσάρων παιδιών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προστασία», υπογράμμισε.Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι Αρχές δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης που περιλαμβάνονταν στα σημειώματα.Ο Μπρέιντι Χάρμον αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος του και, δημοσιεύοντας τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε με την πρώην σύζυγό του, έγραψε:«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό έγινε για να "σωθούν" τα παιδιά μου. Η μεγαλύτερη δυνατή βλάβη τους έγινε. Ήταν τρομοκρατημένα, προδόθηκαν και στερήθηκαν τη ζωή τους από τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα τα προστάτευαν.Τα παιδιά μου δεν ήταν πιόνια που έπρεπε να θυσιαστούν επειδή κάποιοι ένιωθαν ότι έχαναν τον έλεγχο. Ήταν τέσσερις υπέροχοι άνθρωποι, με προσωπικότητα, όνειρα, φόβους, γέλιο και μια ολόκληρη οικογένεια που περίμενε να τα αγαπήσει.Πίστευα ότι ετοιμαζόμουν να υποδεχθώ τα παιδιά μου στο σπίτι».