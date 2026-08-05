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Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη, σκληρό βίντεο
Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη, σκληρό βίντεο
Περισσότεροι από 9 ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν - Το «αντίο» της ποδοσφαιρικής του ομάδας
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (4/8) στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα της Yala FC για το κύπελλο, καθώς ένας κεραυνός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από εννέα να τραυματιστούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του e.vnexpress.net, το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο Στάδιο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok της επαρχίας Narathiwat. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικρατούσε έντονη βροχόπτωση και ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε το χορτάρι και αμέσως αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ της Yala FC, Safwan Awa, όμως, υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε, όπως μετέδωσε το Thai PBS World.
Σκληρό βίντεο:
Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας, Yala FC, δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, εκφράζοντας τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Awae. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, ο διευθυντής της ομάδας μαζί με μια αντιπροσωπεία έσπευσε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή προκειμένου να ενθαρρύνει την οικογένεια του 24χρονου. «Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing)».
«Με επικεφαλής τον κ. Νιμίτ Φουμιπρασέρτ (διευθυντή της Yala FC), συνοδευόμενο από τους κ.κ. Νιούμα Ντουράμα, Ντον Χαβάνγκ, Σάμπρι Εΐσο και μια αντιπροσωπεία του συλλόγου, η αποστολή μετέβη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και να δώσει λόγια ενθάρρυνσης στην οικογένεια του Σαφουάν Αουάε (Ing), νέου παίκτη της Yala FC, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε φυσική καταστροφή· ήταν ο τρίτος από οκτώ αδέλφια. Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing). Έχουν ενωθεί σε προσευχή, ζητώντας από τον Αλλάχ (Subhanahu wa Ta’ala) να δείξει έλεος, να χαρίσει συγχώρεση και να προσφέρει τους απέραντους κήπους του Παραδείσου, καθώς και να χαρίσει υπομονή και δύναμη στην οικογένεια και σε όλους τους συγγενείς και φίλους καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απώλεια».
Επιπλέον, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης (FAT) εξέδωσε επίσημη δήλωση σχετικά με την τραγωδία. «Η Ομοσπονδία συμμερίζεται τη θλίψη της οικογένειας, των φίλων και του συλλόγου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Ο Awae είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την Yala FC στις 29 Ιουλίου. Ο ταλαντούχος εξτρέμ ήταν ευρέως αναγνωρισμένος ως βασικός παίκτης, έχοντας προηγουμένως σημειώσει επτά γκολ σε 18 αγώνες, βοηθώντας τον πρώην σύλλογό του, την Pattani FC, να στην άνοδο στη Thai League 2 για τη σεζόν 2025-2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες του e.vnexpress.net, το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο Στάδιο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok της επαρχίας Narathiwat. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικρατούσε έντονη βροχόπτωση και ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε το χορτάρι και αμέσως αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ της Yala FC, Safwan Awa, όμως, υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε, όπως μετέδωσε το Thai PBS World.
Σκληρό βίντεο:
🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026
Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας, Yala FC, δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, εκφράζοντας τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Awae. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, ο διευθυντής της ομάδας μαζί με μια αντιπροσωπεία έσπευσε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή προκειμένου να ενθαρρύνει την οικογένεια του 24χρονου. «Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing)».
«Με επικεφαλής τον κ. Νιμίτ Φουμιπρασέρτ (διευθυντή της Yala FC), συνοδευόμενο από τους κ.κ. Νιούμα Ντουράμα, Ντον Χαβάνγκ, Σάμπρι Εΐσο και μια αντιπροσωπεία του συλλόγου, η αποστολή μετέβη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και να δώσει λόγια ενθάρρυνσης στην οικογένεια του Σαφουάν Αουάε (Ing), νέου παίκτη της Yala FC, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε φυσική καταστροφή· ήταν ο τρίτος από οκτώ αδέλφια. Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing). Έχουν ενωθεί σε προσευχή, ζητώντας από τον Αλλάχ (Subhanahu wa Ta’ala) να δείξει έλεος, να χαρίσει συγχώρεση και να προσφέρει τους απέραντους κήπους του Παραδείσου, καθώς και να χαρίσει υπομονή και δύναμη στην οικογένεια και σε όλους τους συγγενείς και φίλους καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απώλεια».
Επιπλέον, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης (FAT) εξέδωσε επίσημη δήλωση σχετικά με την τραγωδία. «Η Ομοσπονδία συμμερίζεται τη θλίψη της οικογένειας, των φίλων και του συλλόγου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Ο Awae είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την Yala FC στις 29 Ιουλίου. Ο ταλαντούχος εξτρέμ ήταν ευρέως αναγνωρισμένος ως βασικός παίκτης, έχοντας προηγουμένως σημειώσει επτά γκολ σε 18 αγώνες, βοηθώντας τον πρώην σύλλογό του, την Pattani FC, να στην άνοδο στη Thai League 2 για τη σεζόν 2025-2026.
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