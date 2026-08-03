Μαραθώνιος κι όποιος αντέξει

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Δηλαδή μια κούρσα αντοχής κι όποιος αντέξει. Οποιος έχει δυνάμεις θα φτάσει έως το τέλος και όχι αυτός που είναι σπρίντερ των 100 μέτρων. Η απόφαση του πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας είναι σε αρμονία με τις πάγιες αρχές του για τήρηση της θεσμικότητας - τουλάχιστον ως προς αυτό.Και τώρα, μέχρι την ερχόμενη άνοιξη καλούνται όλα τα κόμματα, αλλά και εκείνα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, να αποδείξουν πως θα συνεχίσουν να έχουν πέρασμα και απήχηση στην κοινωνία. Γιατί άλλο ένας πολιτικός σχηματισμός να εκφράζει μια κοινωνική ανάγκη και άλλο να εξυπηρετεί απλώς μια προσωπική ανάγκη.Εχουμε λοιπόν να δούμε πολλά μέχρι τις εκλογές από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας. Και πρώτα-πρώτα, από τη Ν.Δ., η οποία έχει ένα σημαντικό asset: θα βρίσκεται για οκτώ ακόμα μήνες στην εξουσία. Μάλιστα, εκτός από την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και των δεσμεύσεών της, έχει και το πλεονέκτημα να προχωρήσει σε παροχές και να διορθώσει λάθη, ολιγωρίες και παραβλέψεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες στις οποίες διαπιστώνει δυσφορία και απογοήτευση.Δεν ξέρω κατά πόσο οι όποιες παρεμβάσεις της την τελευταία στιγμή μπορούν να αλλάξουν το κλίμα υπέρ της, αλλά τουλάχιστον μπορούν να αμβλύνουν σε κάποιον βαθμό τις εντυπώσεις της εγκατάλειψης και της υπερφορολόγησης, όπως υποστηρίζουν, για παράδειγμα, οι επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα. Πέρα όμως από τις παροχές που θα τις μάθουμε στη ΔΕΘ, ο Μητσοτάκης ρισκάρει στο διάστημα αυτό να του προκύψουν απρόσμενα προβλήματα από τους διάφορους σκελετούς που υπάρχουν προφανώς στο ντουλάπι από την πολύχρονη άσκηση της εξουσίας.Εκατοντάδες οργανισμοί, στελέχη και παράγοντες πάσης φύσεως που όλα αυτά τα χρόνια κάνουν διαχείριση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος πολλών δισεκατομμυρίων, χιλιάδες διαγωνισμοί, αλλά κυρίως απευθείας αναθέσεις έργων, και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει.Η σκανδαλολογία άλλωστε είναι συνυφασμένη με τον πολιτικό ανταγωνισμό τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και μέσα στο ίδιο το κόμμα από αντικρουόμενα συμφέροντα στελεχών και πολιτικών παραγόντων. Δεν ξέρω επίσης, αν προκύψει κάτι τρανταχτό αυτό το διάστημα, κατά πόσο θα είναι αντιμετωπίσιμο και διαχειρίσιμο παραμονές των εκλογών.Κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα είναι και για το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο, αλήθεια, είναι και το μόνο που διαθέτει πρόγραμμα και θέσεις για τη χώρα, σπαράσσεται συνεχώς από εσωκομματικές έριδες που έχουν ως αφετηρία την κολλημένη δημοσκοπική βελόνα στην τρίτη θέση.Επιπρόσθετα, αυτή η δημοσκοπική καθήλωση το έχει εγκλωβίσει να παίρνει θέσεις και αποφάσεις που δεν θυμίζουν κόμμα στον προθάλαμο της κυβέρνησης, αλλά σε μια απελπιστική πλειοδοσία που θέλει να πάρει μερίδια από την Αριστερά και τον Τσίπρα. Πλην όμως όποιοι θέλγονται από τέτοιες απόψεις θα προτιμήσουν το original. Τελευταία απόδειξη, η στάση στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος που απογοήτευσε ακόμα και τους πιο καλοπροαίρετους φίλους και ψηφοφόρους του.Τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα έχουν υπερφωτίσει και το κόμμα του Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν σταθερά πάνω από το ΠΑΣΟΚ, πλην όμως με ένα ταβάνι που ακόμα και στις πιο διασταλτικές αναλύσεις είναι κάτω από το ποσοστό που τον είχε αναγκάσει να παραιτηθεί. Αν αυτό του αρκεί, έχει καλώς. Ομως το επόμενο διάστημα πρέπει να δείξει πρόγραμμα, ταυτότητα, αλλά και στελέχη που θα μπουν στην πρώτη γραμμή.Θα πρέπει να τους ακούσει ο κόσμος, να τους μάθει και κυρίως να πείσουν πως αποτελούν μέρος μιας σοβαρής ομάδας - γιατί, ως γνωστόν, ένας κούκος (όσο κι αν είναι χαρισματικός) δεν φέρνει την άνοιξη. Πρωτίστως όμως να φανερώσει τους χρηματοδότες αυτού του εγχειρήματος, καθώς οι μέχρι τώρα πολυδάπανες εκδηλώσεις έχουν σηκώσει μεγάλο ντόρο και ήδη άρχισαν τα χτυπήματα για το «πόθεν» τόσο από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. όσο και από άλλους πολιτικούς χώρους από τους οποίους αντλεί κόσμο η ΕΛΑΣ.Οσο για το κόμμα Καρυστιανού, αποδεικνύεται πως βιάστηκε και ο χρόνος μέχρι τις εκλογές θα είναι το μαρτύριο της σταγόνας με διαλυτικά φαινόμενα, καθώς αποκαλύπτεται η γύμνια πολιτικών θέσεων και σοβαρών απόψεων, αλλά και -το κυριότερο- πως το όλο εγχείρημα δεν είναι τίποτα άλλο από προσωπικές ματαιοδοξίες και εκμετάλλευση της δημοσιότητας από τον ρόλο της πονεμένης μάνας.Για τα υπόλοιπα κόμματα πλην ΚΚΕ, δε, ο χρόνος αυτός μπορεί να φέρει εκπλήξεις τόσο αρνητικές όσο και για κάποιους, όπως ο Βελόπουλος, θετικές γιατί υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία.