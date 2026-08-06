Νέα καρφιά Αυγερινού για την Καρυστιανού: Kάποιοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, η δημοκρατία θα τους χαλάσει το όνειρο

Υπενθυμίζεται ότι στο κείμενό τους , οι 22 υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή έλλειψης αντοχής, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή τους αποτέλεσε

Στο εκτενές κείμενό τους κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, όπως αναφέρουν, απέκλιναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα. Παράλληλα, ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία του κινήματος, τον τρόπο επιλογής στελεχών και τη συμμετοχή της βάσης στις αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποχώρησή τους δεν σημαίνει εγκατάλειψη των αξιών που, όπως τονίζουν, τους οδήγησαν αρχικά στη συμμετοχή τους.

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει...