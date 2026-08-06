Νέα καρφιά Αυγερινού για την Καρυστιανού: Kάποιοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, η δημοκρατία θα τους χαλάσει το όνειρο
Νέα καρφιά Αυγερινού για την Καρυστιανού: Kάποιοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, η δημοκρατία θα τους χαλάσει το όνειρο
Αφορμή η συνέντευξη του αποχωρήσαντα Τάκη Κοτσοργού στην οποία κατήγγειλε ότι «δεν λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στο κίνημα, σε κανένα επίπεδο δεν ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες
Νέα αιχμηρή ανάρτηση κατά της Μαρίας Καρυστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έκανε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κάνοντας λόγο για κάποιους που «ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο...».
Αφορμή για τις αιχμές του μέχρι πρότινος εκπροσώπου τύπου του κόμματος πριν τη διαγραφή από τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία ακολούθησε εκατέρωθεν ανταλλαγή κατηγοριών και υπονοούμενων, αποτέλεσε συνέντευξη του Τάκο Κοτοργιού ενός εκ των 22 πρώην στελεχών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία που υπέγραψαν επιστολή καταγγέλλοντας "αυλές", μηχανισμούς και παρασκηνιακούς ανταγωνισμούς
Στη συνέντευξή του ο κ. Κοτσοργιός κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, πως όταν επιχείρησαν να κάνουν εκλογές για ανάδειξη νομαρχιακής επιτροπής στην Αιτωλοακαρνανία «μας είπαν "όχι, δεν κάνετε εκλογές" γιατί είχανε μια νοοτροπία να ορίζουν ακόμα και τους συντονιστές των επιτροπών».
Εξηγώντας, δε, τους λόγους της αποχώρησής του είπε ότι «δεν λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στο κίνημα, σε κανένα επίπεδο δεν ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες επειδή υπάρχει άρνηση και δυσανεξία απέναντι σε αυτές θεώρησα ότι η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει άλλο να λειτουργώ σε τέτοιο κλίμα και σε τέτοιο επίπεδο».
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του διαγραφέντα εκπρόσωπου Τύπου του κόμματος Καρυστιανού στην οποία έγραψε ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» πεθαίνει ζητώντας να ανοίξει η συζήτηση για το τι έφταιξε.
Λίγες ημέρες μετά την διαγραφή του και λίγη ώρα μετά την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε μαζί με άλλα 21 πρώην στελέχη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο Θανάσης Αυγερινός ζητά να συζητηθεί «ήσυχα και απλά» τι έφταιξε και γιατί «ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της "Ελπίδας"» .
Η ανάρτηση Αυγερινού:
Αφορμή για τις αιχμές του μέχρι πρότινος εκπροσώπου τύπου του κόμματος πριν τη διαγραφή από τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία ακολούθησε εκατέρωθεν ανταλλαγή κατηγοριών και υπονοούμενων, αποτέλεσε συνέντευξη του Τάκο Κοτοργιού ενός εκ των 22 πρώην στελεχών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία που υπέγραψαν επιστολή καταγγέλλοντας "αυλές", μηχανισμούς και παρασκηνιακούς ανταγωνισμούς
Πιο απλά και κατανοητά δεν γίνεται απ' όσο τα λέει ο αγωνιστής ψαράς Τάκης Κοτσόργιος από το Μεσολόγγι... Κάποιοι ενδιαφέρονται για δημοκρατία και εξουσία στα χέρια των μελών ενός Κινήματος, δηλαδή των ίδιων των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστούν με κοινό αγώνα τα πολυάριθμα…— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026
Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού«Πιο απλά και κατανοητά δεν γίνεται απ' όσο τα λέει ο αγωνιστής ψαράς Τάκης Κοτσόργιος από το Μεσολόγγι... Κάποιοι ενδιαφέρονται για δημοκρατία και εξουσία στα χέρια των μελών ενός Κινήματος, δηλαδή των ίδιων των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστούν με κοινό αγώνα τα πολυάριθμα υπαρξιακά προβλήματα της χώρας, κάποιοι οραματίζονται πολιτικές για μια όρθια, αξιοπρεπή, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ελλάδα και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο...»
«Δεν λειτουργεί η δημοκρατία στο κίνημα»
Στη συνέντευξή του ο κ. Κοτσοργιός κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, πως όταν επιχείρησαν να κάνουν εκλογές για ανάδειξη νομαρχιακής επιτροπής στην Αιτωλοακαρνανία «μας είπαν "όχι, δεν κάνετε εκλογές" γιατί είχανε μια νοοτροπία να ορίζουν ακόμα και τους συντονιστές των επιτροπών».
Εξηγώντας, δε, τους λόγους της αποχώρησής του είπε ότι «δεν λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στο κίνημα, σε κανένα επίπεδο δεν ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες επειδή υπάρχει άρνηση και δυσανεξία απέναντι σε αυτές θεώρησα ότι η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει άλλο να λειτουργώ σε τέτοιο κλίμα και σε τέτοιο επίπεδο».
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του διαγραφέντα εκπρόσωπου Τύπου του κόμματος Καρυστιανού στην οποία έγραψε ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» πεθαίνει ζητώντας να ανοίξει η συζήτηση για το τι έφταιξε.
Λίγες ημέρες μετά την διαγραφή του και λίγη ώρα μετά την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε μαζί με άλλα 21 πρώην στελέχη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο Θανάσης Αυγερινός ζητά να συζητηθεί «ήσυχα και απλά» τι έφταιξε και γιατί «ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της "Ελπίδας"» .
Η ανάρτηση Αυγερινού:
Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει...
Υπενθυμίζεται ότι στο κείμενό τους, οι 22 υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή έλλειψης αντοχής, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή τους αποτέλεσε «στάση αρχής».
Στο εκτενές κείμενό τους κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, όπως αναφέρουν, απέκλιναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα. Παράλληλα, ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία του κινήματος, τον τρόπο επιλογής στελεχών και τη συμμετοχή της βάσης στις αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποχώρησή τους δεν σημαίνει εγκατάλειψη των αξιών που, όπως τονίζουν, τους οδήγησαν αρχικά στη συμμετοχή τους.
Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει... https://t.co/NodqErzVRQ— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026
Στο εκτενές κείμενό τους κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, όπως αναφέρουν, απέκλιναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα. Παράλληλα, ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία του κινήματος, τον τρόπο επιλογής στελεχών και τη συμμετοχή της βάσης στις αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποχώρησή τους δεν σημαίνει εγκατάλειψη των αξιών που, όπως τονίζουν, τους οδήγησαν αρχικά στη συμμετοχή τους.
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