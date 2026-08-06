Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φωτογραφήθηκε με τα πολυτελή αυτοκίνητά του: «Τα παιχνίδια μου» έγραψε για τις Ferrari, τις McLaren, τις Mercedes και τις Bugatti

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαθέτει μια συλλογή από 40 supercars συνολικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ





Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ο οποίος έχει στην κατοχή του περισσότερα από 40 τέτοια αυτοκίνητα, φωτογραφήθηκε σε γκαράζ περιτριγυρισμένος από τα πολυτελή supercars.















Στη συλλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο περιλαμβάνονται επίσης δύο



Ο Ρονάλντο έδειξε επίσης στους followers του τη McLaren Speedtail, η οποία μπορεί να κοστίσει έως και 2,42 εκατ. ευρώ, καθώς και τη



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Μιλώντας παλαιότερα στον Πιρς Μόργκαν για την αγάπη του σε αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων, ο 41χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε πει πως «αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι έχω 40 ή 41 αυτοκίνητα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λατρεύω τις Bugatti, είναι μια διαφορετική κατηγορία»



Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, είχε αγοράσει μία Bugatti Tourbillon αξίας περίπου 3,69 εκατ. ευρώ περισσότερο ως επένδυση παρά για προσωπική απόλαυση.



Μια γεύση από τον στόλο των πολυτελών και πανάκριβων αυτοκινήτων που έχει στην κατοχή του έδωσε στους εκατομμύρια followers του στο Instagram ο Κριστιάνο Ρονάλντο Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ο οποίος έχει στην κατοχή του περισσότερα από 40 τέτοια αυτοκίνητα, φωτογραφήθηκε σε γκαράζ περιτριγυρισμένος από τα πολυτελή supercars.«Τα παιχνίδια μου» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram την οποία συνόδευσε με το emoji ενός πυραύλου.Σύμφωνα με την Daily Mail ανάμεσα στα αυτοκίνητα που περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες του CR7 βρίσκονται αρκετές Ferrari , όπως η Ferrari Purosangue, αξίας περίπου 360.000 ευρώ, η Ferrari 599 GTO, που κοστίζει πάνω από 580.000 ευρώ, η Ferrari SP3 Daytona, με εκτιμώμενη αξία περίπου 2 εκατ. ευρώ, καθώς και η εντυπωσιακή Ferrari Monza SP1, ένα σπάνιο μοντέλο που σε δημοπρασίες έχει φτάσει σχεδόν τα 2,62 εκατ. ευρώ.Στη συλλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο περιλαμβάνονται επίσης δύο Bugatti : μία Bugatti Veyron, αξίας περίπου 2,31 εκατ. ευρώ, και η εξαιρετικά σπάνια Bugatti Centodieci, από την οποία η ιταλική εταιρεία κατασκεύασε μόλις δέκα αυτοκίνητα.Ο Ρονάλντο έδειξε επίσης στους followers του τη McLaren Speedtail, η οποία μπορεί να κοστίσει έως και 2,42 εκατ. ευρώ, καθώς και τη Mercedes -AMG One, ένα υβριδικό hypercar με τιμή που ξεπερνά τα 2,54 εκατ. ευρώ.Μιλώντας παλαιότερα στον Πιρς Μόργκαν για την αγάπη του σε αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων, ο 41χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε πει πως «αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι έχω 40 ή 41 αυτοκίνητα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λατρεύω τις Bugatti, είναι μια διαφορετική κατηγορία»Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, είχε αγοράσει μία Bugatti Tourbillon αξίας περίπου 3,69 εκατ. ευρώ περισσότερο ως επένδυση παρά για προσωπική απόλαυση.

Στη συλλογή του περιλαμβάνονται ακόμη μία Mercedes G-Wagon Brabus αξίας περίπου 690.000 ευρώ, δώρο της συντρόφου του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, μία Mercedes-Benz S65 AMG αξίας περίπου 231.000 ευρώ, μία πορτοκαλί McLaren MP4-12C επίσης αξίας περίπου 231.000 ευρώ και μία Lamborghini Aventador που κοστίζει περίπου 312.000 ευρώ.



Το 2021, μετά την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Γιουβέντους, είχε αγοράσει μία Bentley Flying Spur αξίας περίπου 289.000 ευρώ, την οποία χρησιμοποιούσε στην Αγγλία. Στη συνέχεια απέκτησε και μία Aston Martin DBS Superleggera Convertible, αξίας περίπου 231.000 ευρώ, η οποία διαθέτει κινητήρα V12 5,2 λίτρων με διπλό τούρμπο και αποδίδει εντυπωσιακούς 715 ίππους.



Η εντυπωσιακή συλλογή του ολοκληρώνεται με μία Bentley Continental GT, μία Lamborghini Urus και μία Chevrolet Camaro αξίας περίπου 46.000 ευρώ, την οποία χρησιμοποιεί κυρίως για τις οικογενειακές μετακινήσεις.