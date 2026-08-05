Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Λακωνία Τροχαίο δυστύχημα Νεκρή

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Η νεαρή ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Αρεόπολη, για μια νέα αρχή στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο
Λίνα Κεκέση
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Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λακωνία, καθώς η 29χρονη Ελένη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, λίγες μόλις ημέρες πριν πραγματοποιήσει τα όνειρά της για μια νέα αρχή στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Η νεαρή σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Αρεόπολη, όπου είχε προγραμματίσει να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος, γεμάτη ελπίδα και σχέδια για το μέλλον.

Αντί όμως να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, η μοίρα της επιφύλασσε ένα τραγικό τέλος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου, στον δρόμο Απιδιάς – Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της γέφυρας Απιδιάς.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 29χρονη εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο και στη συνέχεια ανετράπη.

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο
Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μολάων. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

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Η Ελένη ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, στο δυστύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

Θρήνος στη Λακωνία για την 29χρονη Ελένη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια κοπέλα με όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή στη ζωή της.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς την οικογένειά της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απιδέας ανακοίνωσε την αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της 5ης και 6ης Αυγούστου.
Λίνα Κεκέση
40 ΣΧΟΛΙΑ

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