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Ακρίδες σκέπασαν τον ουρανό στη νότια Ρωσία: «Μοιάζει με μια από τις δέκα πληγές του Φαραώ» γράφουν για το βίντεο από το Νταγκεστάν
Ακρίδες σκέπασαν τον ουρανό στη νότια Ρωσία: «Μοιάζει με μια από τις δέκα πληγές του Φαραώ» γράφουν για το βίντεο από το Νταγκεστάν
Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «σύννεφο»
Εικόνες που προκαλούν τρόμο καταγράφηκαν στην περιοχή Κιζλιάρ στο Νταγκεστάν στη νότια Ρωσία όταν ο ουρανός καλύφθηκε από εκατομμύρια ακρίδες.
Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «σύννεφο».
Στη θέα των εικόνων αυτών ορισμένοι από τους χρήστες του Χ θυμήθηκαν ότι οι ακρίδες ήταν μια από τις περιγραφόμενες Δέκα Πληγές του Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.
«Μοιάζει με μία από τις Δέκα Πληγές», έγραψε ένας χρήστης ου Χ. «Έγιναν όλα… βιβλικά», σχολίασε ένας άλλος ενώ κάποιος θυμήθηκε τα λόγια του Μωυσή προς τον Φαραώ πριν από τις πληγές «άφησε τον λαό μου να φύγει».
Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «σύννεφο».
A huge swarm of locusts has descended on Kizlyar district in Dagestan, Russia.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 4, 2026
Millions of them have filled the air, making visibility almost impossible for drivers. Authorities are using aircraft and ground equipment to treat affected farmland as the swarm moves through the… pic.twitter.com/b6y5AIBTZw
Στη θέα των εικόνων αυτών ορισμένοι από τους χρήστες του Χ θυμήθηκαν ότι οι ακρίδες ήταν μια από τις περιγραφόμενες Δέκα Πληγές του Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.
«Μοιάζει με μία από τις Δέκα Πληγές», έγραψε ένας χρήστης ου Χ. «Έγιναν όλα… βιβλικά», σχολίασε ένας άλλος ενώ κάποιος θυμήθηκε τα λόγια του Μωυσή προς τον Φαραώ πριν από τις πληγές «άφησε τον λαό μου να φύγει».
🦗 Locusts are attacking the Kizlyar district of Dagestan – hundreds of insects are flying chaotically in swarms and making a terrible noise.— Beefeater (@Beefeater_Fella) August 4, 2026
According to local media reports, specialized equipment has been deployed to the fields to control the insects.
🤪 pic.twitter.com/L38I5vKJAg
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