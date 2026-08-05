Δείτε βίντεο: Υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης προκαλεί βρίζοντας γυναίκες, πέφτει ξερός από γροθιά

Στη σύλληψη του Κίριλ Μπάσιν, υποψηφίου των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, προχώρησαν οι Αρχές έπειτα από επεισόδιο σε πολυσύχναστη παραλία του νησιού





Ο 40χρονος καταγράφηκε σε βίντεο να βρίσκεται με τα εσώρουχά του στην παραλία Κεαγουακάπου, στο νότιο Κιχέι, να φωνάζει και να απειλεί ανθρώπους που ξεκουράζονταν στην ακτή. Σύμφωνα με τις αναφορές, το επεισόδιο άρχισε όταν ένας 61χρονος τού ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική που έπαιζε δυνατά.







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BREAKING: Hawaii Democrat congressional candidate Kirill Basin ARRESTED for threatening a man with a knife after he was asked to lower the volume of his music at the beach.



He tried fighting but was immediately knocked out 🤣



Instant FAFO pic.twitter.com/NRRHO2LwNQ — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 4, 2026 Λίγο αργότερα ήρθε αντιμέτωπος με έναν μεγαλόσωμο άνδρα με τατουάζ. Ο υποψήφιος φέρεται να επιχείρησε να τον χτυπήσει με καρέκλα παραλίας, όμως πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κίνησή του, δέχθηκε ισχυρή γροθιά στο πρόσωπο και έπεσε αναίσθητος.







Στη συνέχεια κινήθηκε ξανά προς το μέρος του, φωνάζοντας και προκαλώντας τον, χωρίς ωστόσο να ξεσπάσει δεύτερη συμπλοκή.



Οι καταγγελίες για όπλο και μαχαίρι



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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέταξε το μαχαίρι στη θάλασσα, όμως οι αστυνομικοί το εντόπισαν και το περισυνέλεξαν.



Ο 40χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού. Η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια.



Υποψήφιος για το Κογκρέσο



Στη σύλληψη του Κίριλ Μπάσιν, υποψηφίου των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη , προχώρησαν οι Αρχές έπειτα από επεισόδιο σε πολυσύχναστη παραλία, όπου φέρεται να απείλησε λουόμενους και να ενεπλάκη σε βίαιη συμπλοκή, όπως αναφέρει η New York Post Ο 40χρονος καταγράφηκε σε βίντεο να βρίσκεται με τα εσώρουχά του στην παραλία Κεαγουακάπου, στο νότιο Κιχέι, να φωνάζει και να απειλεί ανθρώπους που ξεκουράζονταν στην ακτή. Σύμφωνα με τις αναφορές, το επεισόδιο άρχισε όταν ένας 61χρονος τού ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική που έπαιζε δυνατά.Στο βίντεο ο Μπάσιν φαίνεται να πλησιάζει μια ομάδα ανθρώπων και να διαπληκτίζεται μαζί τους, προτού απομακρυνθεί λέγοντας: «Του είπα ότι, αν θέλει να πάει στο νοσοκομείο, να έρθει εδώ».Λίγο αργότερα ήρθε αντιμέτωπος με έναν μεγαλόσωμο άνδρα με τατουάζ. Ο υποψήφιος φέρεται να επιχείρησε να τον χτυπήσει με καρέκλα παραλίας, όμως πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κίνησή του, δέχθηκε ισχυρή γροθιά στο πρόσωπο και έπεσε αναίσθητος.Ο άνδρας που τον χτύπησε άρχισε να τρίβει το στέρνο του μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Όταν ο Μπάσιν συνήλθε, ακολούθησε νέα λεκτική αντιπαράθεση, με τον 40χρονο να απειλεί ότι ο άλλος άνδρας θα καταλήξει στη φυλακή.Στη συνέχεια κινήθηκε ξανά προς το μέρος του, φωνάζοντας και προκαλώντας τον, χωρίς ωστόσο να ξεσπάσει δεύτερη συμπλοκή.Οι καταγγελίες για όπλο και μαχαίριΜάρτυρες υποστήριξαν ότι ο Μπάσιν είπε στους παρευρισκόμενους πως είχε όπλο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τον άνδρα με τον οποίο είχε προηγουμένως συγκρουστεί.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέταξε το μαχαίρι στη θάλασσα, όμως οι αστυνομικοί το εντόπισαν και το περισυνέλεξαν.Ο 40χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού. Η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια.Υποψήφιος για το Κογκρέσο

Ο Μπάσιν διεκδικεί το χρίσμα απέναντι στη βουλευτή Τζιλ Τοκούντα στη 2η εκλογική περιφέρεια της Χαβάης.



Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον νόμο. Τον Μάιο φέρεται να εισέβαλε σε κυβερνητικό κτίριο και να απείλησε με όπλο δύο υπαλλήλους της κομητείας Μάουι.



Μετά το περιστατικό στο Γουαϊλούκου, φέρεται να διέφυγε από το κτίριο, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα και τότε επίσης κατηγορήθηκε για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού.



Η νέα υπόθεση, αυτή τη φορά σε παραλία γεμάτη κόσμο, έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.