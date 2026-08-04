Η ελιά, το σύμβολο της Κρήτης, μπροστά σε μια νέα δοκιμασία

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Η ελιά δεν είναι απλώς μια καλλιέργεια για την Κρήτη. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς της, πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες, και ένα από τα προϊόντα που μας συστήνουν στον κόσμο. Γι' αυτό και όσα δείχνουν οι πρόσφατες μελέτες για την επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ελαιοκαλλιέργεια δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα του αγροτικού τομέα. Αγγίζουν κάτι πολύ πιο προσωπικό για εμάς.Μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα ελληνικής πλατφόρμας, που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Νοέμβριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026 με τη συμμετοχή πάνω από πεντακοσίων ελαιοπαραγωγών από εκατόν πενήντα οκτώ χώρες, δίνει μια εικόνα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ένας στους τρεις παραγωγούς έχασε πάνω από το ένα τέταρτο της παραγωγής του την τελευταία τριετία, με την ελαιοκαλλιέργεια να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε απώλειες ανάμεσα σε δεκατρείς αγροτικούς κλάδους που εξετάστηκαν, πίσω μόνο από τους αμπελώνες. Η ξηρασία αναδεικνύεται ως η βασική αιτία, με τους παραγωγούς να αναφέρουν κατά μέσο όρο πάνω από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τον χρόνο που επηρεάζει την καλλιέργειά τους.Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της ανθοφορίας δυσκολεύουν την καρπόδεση, ενώ οι παρατεταμένοι καύσωνες στη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του λαδιού που φτάνει τελικά στο πιεστήριο.Μια πρόκληση που ξεπερνά τα σύνορα της ΚρήτηςΤο ενδιαφέρον είναι ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο εμάς. Από τον παραδοσιακό ελαιώνα της Κρήτης μέχρι τις συνεταιριστικές μονάδες της Ισπανίας, όλη η μεσογειακή ελαιοπαραγωγή βρίσκεται μπροστά στο ίδιο δίλημμα: πώς θα διατηρηθεί ένας κλάδος που είναι θεμελιώδης για την οικονομία και τον πολιτισμό της περιοχής, τη στιγμή που το κλίμα που τον διαμόρφωσε επί αιώνες αλλάζει ραγδαία.Δεν είναι τυχαίο που δημιουργήθηκε πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέος φορέας εκπροσώπησης της επιτραπέζιας ελιάς, ακριβώς για να δώσει φωνή σε αυτή την ανησυχία απέναντι στις Βρυξέλλες.Η προσαρμογή ως δρόμος προς τα εμπρόςΤο σημαντικό είναι ότι η επιστήμη έχει ήδη αρχίσει να δίνει απαντήσεις. Ειδικοί στην ελαιοκομία τονίζουν πως η προσαρμογή περνά μέσα από συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες επιλογές: ντόπιες ποικιλίες δέντρων με καλύτερη προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, στροφή προς πρακτικές ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και καλύτερη διαχείριση του νερού στον ελαιώνα, κάτι που συνδέει άμεσα το θέμα της ελιάς με το ευρύτερο ζήτημα της υδατικής ασφάλειας του νησιού μας. Η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας δεν είναι υπόθεση ενός φορέα μόνο.Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στους παραγωγούς, στην επιστημονική κοινότητα και στην πολιτεία, ώστε οι καλές πρακτικές να μην μένουν στα συνέδρια αλλά να φτάνουν στον κάθε ελαιώνα, μικρό ή μεγάλο.Η Κρήτη έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες στην ιστορία της χωρίς να χάσει ποτέ τη σχέση της με τη γη. Το ερώτημα που θέτει η κλιματική κρίση δεν είναι αν θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε ελιές, αλλά με ποιον τρόπο θα το κάνουμε τα επόμενα χρόνια, ώστε ο ελαιώνας που κληρονομήσαμε να μπορεί κάποτε να παραδοθεί ακέραιος σε όσους θα έρθουν μετά από εμάς.