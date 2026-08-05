Η εξομολόγηση της συζύγου του Κώστα Σόμμερ: Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε και πόσο τον αγαπάμε
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Κώστας Σόμμερ Βαλεντίνη Παπαδάκη

Η εξομολόγηση της συζύγου του Κώστα Σόμμερ: Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε και πόσο τον αγαπάμε

Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν, εκμυστηρεύτηκε επίσης η Βαλεντίνη Παπαδάκη

Η εξομολόγηση της συζύγου του Κώστα Σόμμερ: Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε και πόσο τον αγαπάμε
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Μία εξομολόγηση μέσα από τα social media για τον Κώστα Σόμμερ έκανε η σύζυγός του. Συγκεκριμένα, η Βαλεντίνη Παπαδάκη εκμυστηρεύτηκε πως τη φοβίζει η σκέψη μην ξεχάσει ο ηθοποιός πόσο τον αγαπά και πόσο σημαντικός είναι για την ίδια και τα παιδιά τους.

Η γυναίκα του Κώστα Σόμμερ ρωτήθηκε από διαδικτυακό της ακόλουθο, αν φοβάται μήπως υπάρξει άπιστος απέναντί της, με εκείνη να απαντά με τον δικό της τρόπο. «Ανησυχείς ποτέ μήπως σε απατήσει;», τη ρώτησαν χαρακτηριστικά. Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τους δυο τους σε τρυφερές στιγμές, η Βαλεντίνη Παπαδάκη εξήγησε πως άλλες είναι οι ανησυχίες της. Όπως τόνισε: «Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε. Πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Πόσο τον αγαπάμε. Πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν».

Δείτε την ανάρτησή της

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