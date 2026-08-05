Η εξομολόγηση της συζύγου του Κώστα Σόμμερ: Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε και πόσο τον αγαπάμε
Η εξομολόγηση της συζύγου του Κώστα Σόμμερ: Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε και πόσο τον αγαπάμε
Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν, εκμυστηρεύτηκε επίσης η Βαλεντίνη Παπαδάκη
Μία εξομολόγηση μέσα από τα social media για τον Κώστα Σόμμερ έκανε η σύζυγός του. Συγκεκριμένα, η Βαλεντίνη Παπαδάκη εκμυστηρεύτηκε πως τη φοβίζει η σκέψη μην ξεχάσει ο ηθοποιός πόσο τον αγαπά και πόσο σημαντικός είναι για την ίδια και τα παιδιά τους.
Η γυναίκα του Κώστα Σόμμερ ρωτήθηκε από διαδικτυακό της ακόλουθο, αν φοβάται μήπως υπάρξει άπιστος απέναντί της, με εκείνη να απαντά με τον δικό της τρόπο. «Ανησυχείς ποτέ μήπως σε απατήσει;», τη ρώτησαν χαρακτηριστικά. Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τους δυο τους σε τρυφερές στιγμές, η Βαλεντίνη Παπαδάκη εξήγησε πως άλλες είναι οι ανησυχίες της. Όπως τόνισε: «Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε. Πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Πόσο τον αγαπάμε. Πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν».
Δείτε την ανάρτησή της
Η γυναίκα του Κώστα Σόμμερ ρωτήθηκε από διαδικτυακό της ακόλουθο, αν φοβάται μήπως υπάρξει άπιστος απέναντί της, με εκείνη να απαντά με τον δικό της τρόπο. «Ανησυχείς ποτέ μήπως σε απατήσει;», τη ρώτησαν χαρακτηριστικά. Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τους δυο τους σε τρυφερές στιγμές, η Βαλεντίνη Παπαδάκη εξήγησε πως άλλες είναι οι ανησυχίες της. Όπως τόνισε: «Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε. Πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Πόσο τον αγαπάμε. Πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα