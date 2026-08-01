Χαμένες ευκαιρίες

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Από τους άλλους δεν περίμενε κανένας οτιδήποτε, ειδικά πρόθεση εκσυχρονισμού – το Πασόκ όμως έφτασε στο έσχατο σημείο πολιτικής ατολμίας να μην υπερψηφίσει ακόμα και δικές του προτάσεις. Με τη λογική - φενάκη - της πρωτιάς στις επόμενες εκλογές και τον φόβο μην κατηγορηθεί ότι συμπλέει με τον Κυριάκο και τη «δεξιά» και χάσει όσους παραδοσιακούς αντιδεξιούς ψηφοφόρους του έχουν απομείνει.(Χάθηκαν ευκαιρίες, για πολλοστή φορά, με ευθύνη ειδικά του Πασόκ, να ξεκαθαριστεί το τοπίο σε πολλά θέματα ενδεικτικά και χαρακτηριστικά όμως (α) με την αναθεώρηση του άρθρου για τα ξένα πανεπιστήμια στη χώρα και (β) για την έννοια και την έκταση προστασίας των δασών. Θέματα που ταλανίζουν και επιβαρύνουν για πολλές δεκαετίες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, εμποδίζουν την ανάπτυξη και διευκολύνουν τις άνομες συναλλαγές. Είναι, αν θυμάμαι καλά η τρίτη φορά που το Πασόκ λέει όχι στην αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος, υπαναχωρώντας σε προηγούμενες δικές του θετικές θέσεις. Αφήστε το νόμο περί ευθύνης υπουργών και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις της πρότασης. Μην θίγετε τα κακώς κείμενα, φαίνεται να πρεσβεύουν στην Τρικούπη του Νίκου Ανδρουλάκη και πολλών άλλων, εκσυγχρονιστών υποτίθεται, που αναδεικνύεται σε πολιτική δύναμη ακραίου συντηρητισμού. Εμείς και η Κούβα αντιστεκόμαστε).Υπάρχουν όμως κι άλλα θέματα – κάθε μέρα κι ένα - που δοκιμάζουν και επιβεβαιώνουν τον Πασοκικό συντηρητισμό και αποδεικνύουν την ανυπαρξία σοβαρής αντιπρότασης - δίπολου – στη δημοκρατική πολιτική δομή της της χώρας ( έφτασαν να τους προσπεράσει ο Τσίπρας). Είναι εμφανής η ακραία φοβική υπερσυντηρητική στάση τους απέναντι:-- στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την δημιουργία Δημόσιας (100%) μη μεταβιβάσιμης ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο τη συνολική ορθολογική, πανελλαδικά οργανωμένη και ευέλικτη διαχείριση με όρους και κανόνες ιδιωτικής οικονομίας – ΜΟΝΟ - των εσόδων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που εξακολουθούν να ανήκουν στο κράτος όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Υιοθετούν – οι ανόητοι – την αστεία ρητορική των ψευδοπατριωτών του καναπέ, από δεξιά κι αριστερά, για δήθεν ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλες ηλιθιότητες, εμμένοντας να υποστηρίζουν ένα απηρχαιωμένο αγκυλωτικό σύστημα δημοσιοϋπαλληλικής λογικής ακόμα και στα πωλητήρια των μουσείων που λειτουργούν κατά το δοκούν με όρους, ωράρια και κανόνες Ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας σε βάρος των εσόδων και της διευκόλυνσης της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων – εργαλείων ανάπτυξης και παγκόσμιων πρεσβευτών του πολιτισμού της χώρας.-- στο Νομοσχέδιο, επιβεβλημένο από τον, συνεπεία της κλιματικής αλλαγής , δραματικό περιορισμό των υδάτινων πόρων, για την ενιαία διαχείριση από την υπό τον έλεγχο του κράτους ΕΥΔΑΠ των νερών που σχετίζονται χωροταξικά με την Αττική και την Αθήνα. Αποδίδουν στην Κυβέρνηση, συντασσόμενοι με τους ανεύθυνους και αφερέγγυους της πολιτικής σκηνής – Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου, απολειφάδια του Σύριζα, ακροδεξιές παραφυάδες - πρόθεση για ξεπούλημα των νερών σε ιδιώτες, αρνούμενοι την πραγματικότητα και την αδήριτη ανάγκη ορθολογικής και κυρίως συνολικής διαχείρισης του νερού της ευρύτερης περιοχής που οδεύει σε ανεπάρκεια να καλύψει όλες τις ανάγκες. Συντάσσονται με την μικροκομματική λογική περιφερειακών Δήμων που επιμένουν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα κοντόφθαλμα και τοπικιστικά. Βλέπουν το δέντρο και αγνοούν το δάσος αποδεικνύοντας πως είναι ακατάλληλοι να διαχειριστούν το εν εξελίξει μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας.Η υποκινούμενη από τους αντίθετους στην Κυβέρνηση οικονομικούς και Μιντιακούς παράγοντες, σπέκουλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέναντι σε κάθε μέτρο εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του κράτους και διαχείρισης προβλημάτων λαμβάνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Λαϊκισμός, τερατώδη ψέματα, ανισορροπίες, δολοφονίες χαρακτήρων και υπολήψεων οργιάζουν στα media. Ακατάσχετη αλγολαγνεία. Η αποθέωση της ανοησίας και της μικροψυχίας.Προς τιμήν της η Κυβέρνηση εμμένει στην εκσυχρονιστική πρακτική της και δεν κάνει πίσω αντιμετωπίζοντας το λαϊκισμό σθεναρά, στιβαρά, επιθετικά, υπεύθυνα με σοβαρή επιχειρηματολογία.Στην αντιπολίτευση όμως όπως δείχνουν τα πράγματα δεν διακρίνεται φορέας σοβαρότητας και ρεαλισμού ούτε αξιόπιστο αντίπαλο δέος.Μένει να δούμε πως θα απαντήσουν οι σοβαροί πολίτες στη λύσσα των εραστών της εξουσίας. Θα «τσιμπήσουν» ακολουθώντας την παράκρουση της αντιπολίτευσης και των τρελαμένων των media ή θα καταλάβουν το πραγματικό τους συμφέρον και θα επενδύσουν στη σοβαρότητα, τον εκσυγχρονισμό στο μέλλον της χώρας;Θα πουν για μια ακόμα φορά όχι σε άλλες χαμένες ευκαιρίες;Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)