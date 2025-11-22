Οικονομία δύο όψεων - έξω καλή, μέσα κακή

Κλείσιμο

Η ωραία εικόνα συντίθεται από το πρωτογενές πλεόνασμα, που έφτασε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 τα 9,4 δισ., από την ελαφρά μείωση του δημοσίου χρέους από τη χαμηλή ανεργία που βρίσκεται στο 8%.Ομως αυτό το πρωτοφανές ύψος πλεονάσματος στηρίζεται σε πάρα πολύ υψηλούς φόρους και σε συγκρατημένες ή και μειωμένες δαπάνες. Και κυρίως αυτό το πλεόνασμα δεν το βλέπει πουθενά ο Ελληνας πολίτης διότι η κυβέρνηση κρατά τα χρήματα στο συρτάρι και δεν πληρώνει ούτε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της στο εσωτερικό της χώρας, που βρίσκονται διαρκώς κοντά στα 4 δισ. ευρώ.Η άσχημη εικόνα είναι αυτή που βιώνουν οι Ελληνες και η οποία συντίθεται από την υπερβολική ακρίβεια, τον υψηλό πληθωρισμό (3,7% τον Ιούλιο έναντι 2,4% στην Ευρωζώνη), από το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, από τις πολύ χαμηλές αμοιβές (σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ, ενώ ο μέσος της Ευρωζώνης είναι 40.000 ευρώ - είμαστε προτελευταίοι, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία που βρίσκεται στις 16.000 ευρώ), από την έλλειψη θέσεων εργασίας ανάλογων των προσόντων των νέων οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και από ένα πλήθος επιμέρους δεικτών, που αναδεικνύονται σε όλες τις έρευνες οι οποίες αφορούν τους νέους εργαζόμενους, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν βλέπει θετικές προοπτικές ούτε στον επαγγελματικό τομέα, ούτε στις συνθήκες ζωής του, ούτε καν στη δυνατότητά τους να κάνουν οικογένεια.Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχουμε ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά ο ρυθμός αυτός δεν προέρχεται ούτε από αύξηση της παραγωγής ούτε από αύξηση των εισοδημάτων και δεν γίνεται αντιληπτός από τους πολίτες - πέραν των λογιστών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.Και για να μη μείνουμε σε αυτές τις δύο όψεις της οικονομίας ας δούμε και κάποιες «λεπτομέρειες» που αφορούν τις επιχειρήσεις.Εχουμε μια αλματώδη βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, η οποία αντανακλάται και στη θετική πορεία του Χρηματιστηρίου. Μόνο των μεγάλων όμως. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε φυτοζωούν είτε κλείνουν και ο λόγος είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή η κρατική παρέμβαση με την υπερβολική γραφειοκρατία, τα μεγάλα κόστη που δημιουργεί στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη φορολογική αφαίμαξη προτού ακόμη εισπραχθούν τα έσοδα από τις επιχειρήσεις, την ισχύ των καρτέλ που πνίγουν όλες τις μικρότερες επιχειρήσεις και διαλύουν τον ανταγωνισμό, την έλλειψη ρευστότητας λόγω καθυστερήσεων πληρωμών και την έλλειψη χρηματοδότησης λόγω κόκκινων δανείων και κόκκινων ΑΦΜ.Πού οδηγεί αυτή η κυβερνητική πολιτική υποστήριξης των μεγάλων και εξόντωσης των μικρών επιχειρήσεων; Στην αναιμική εγχώρια παραγωγή, η οποία δεν καλύπτει ούτε καν μικρό μέρος των αναγκών της εσωτερικής αγοράς, στις τεράστιες εισαγωγές που έχουν εκτινάξει το εξωτερικό έλλειμμα, στη μετατροπή της ελληνικής οικονομίας σε οικονομία των καφενείων -όπως επισημαίνει το London School of Economics- των ντελιβεράδων και των κομμωτών, θα συμπλήρωνα εγώ ως ντόπιος παρατηρητής.Και παρά την επιτάχυνση των πληρωμών του δημοσίου χρέους, το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στο δυσθεώρητο ύψος των 226 δισ. ευρώ, με οφειλές προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τα ξένα funds που πήραν τα κόκκινα δάνεια. Και αυτό δεν θα φύγει από τη μέση, θα μας βαραίνει για γενιές και θα κοκκινίζει τα ΑΦΜ των νέων εργαζόμενων που κληρονομούν τα χρέη των προηγούμενων.Οσον αφορά τα πολιτικά, η μαγική αυτή εικόνα, η διπλή εικόνα της οικονομίας, εξηγεί τη διαφορετική αίσθηση που έχει η κυβέρνηση από τους πολίτες για την κατάσταση της χώρας. Η κυβέρνηση εσφαλμένα θεωρεί ότι η οικονομία «πετάει» και ο ίδιος ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι έχει την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Οι πολίτες, όπως οι απόψεις τους αποτυπώνονται στις έρευνες, είναι δυσαρεστημένοι, υποστηρίζουν ότι δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βλέπουν προοπτικές βελτίωσης, έχουν απαξιώσει όλους τους θεσμούς, δεν έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος.Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, πώς μπορεί η ελληνική οικονομία να συνέλθει;Ολοι, ακόμη και οι εκπρόσωποι των μεγάλων ομίλων και όλων των βιομηχανικών, μεταποιητικών και τεχνολογικών επιχειρήσεων και τραπεζών, μαζί και τα κέντρα οικονομικών μελετών, κραυγάζουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα παραγωγικές επενδύσεις. Οι ξένες επενδύσεις που έφερε η κυβερνητική πολιτική όχι μόνο δεν δημιούργησαν βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά οδήγησαν σε ακρίβεια και συνέβαλαν στην αλλοίωση της πραγματικότητας της οικονομίας. Παραγωγικές επενδύσεις δεν γίνονται.Για να βγούμε λοιπόν από αυτή την κατάσταση και να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, αύξηση παραγωγής, αναβάθμιση των θέσεων εργασίας, αύξηση των εισοδημάτων, μείωση του ιδιωτικού χρέους, μείωση των εισαγωγών, αύξηση των εξαγωγών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις.