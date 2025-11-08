Χάος, γκρίνια, απαισιοδοξία, αλλά…

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης της εταιρείας Ιnterview «Μητσοτάκης ή χάος;» το 42% των ερωτηθέντων προτιμά το «χάος», το 30% τον Μητσοτάκη και το 28% κάτι «άλλο» που, όπως εξηγείται από την εταιρεία, είναι κυβέρνηση συνεργασίας ή οικουμενική κ.λπ.





Η απάντηση μπορεί να δείχνει ότι το 42% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει χάος αν δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επανειλημμένα έχει επικαλεστεί το επιχείρημα ότι αν δεν εκλεγεί ο ίδιος, θα επικρατήσουν ανασφάλεια και πολιτική αστάθεια. Φαίνεται ότι δεν πείθει τους πολίτες αυτό το επιχείρημα.







Υπενθυμίζω πως όταν είχε εκλεγεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. η γαλλική «Liberation» είχε κυκλοφορήσει με τίτλο «ΧΑΟΣ» (γραμμένο στα ελληνικά με άσπρα γράμματα σε μπλε φόντο, ώστε να γίνει σαφές σε ποια χώρα αναφερόταν). Και, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το χάος, τότε, το είχαμε ψηφίσει εμείς οι ίδιοι.



Ισως επίσης να δείχνει ότι το χάος δεν διαφέρει και πολύ από τη συνήθη κατάσταση της χώρας, ότι δηλαδή ούτως ή άλλως η κατάσταση εδώ ήταν, είναι και θα είναι πάντα, λίγο πολύ χαοτική.







Πέραν της πρωτότυπης αυτής επισήμανσης της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, όλες οι άλλες απαντήσεις συνθέτουν μια αίσθηση γκρίνιας, απογοήτευσης, έλλειψης προσδοκιών.



Τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι ότι όλα τα κόμματα παρουσιάζουν μείωση ποσοστών, ότι οι ερωτηθέντες δεν πιστεύουν σε συνεργασία Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που δεν εκλεγεί κυβέρνηση, αλλά προτιμούν επανάληψη εκλογών, ότι το 61% θεωρεί ότι ούτε η οικονομία ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, το 49% απαντά ότι τη χώρα την κυβερνούν οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ενώ το 21% ότι την κυβερνά η κυβέρνηση, το 15% οι Βρυξέλλες και οι δανειστές και το 8% ότι δεν κυβερνάται από κανέναν. Το 1% απαντά ότι την κυβερνά ο λαός.



Κλείσιμο



Σε συνδυασμό όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την κυβέρνηση αλλά και απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι σαφέστατα και έντονα εκφράζει δυσαρέσκεια για την οικονομική του κατάσταση, ότι παρ’ όλα αυτά δεν έχει προσδοκίες βελτίωσης της κατάστασής του από κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, ότι θεωρεί πως επικρατούν διαφθορά και αδικία και κυβερνούν οι ολιγάρχες και ότι για όλους αυτούς τους λόγους προτιμά τον «κανέναν» και το «χάος».



Κάποιος πολιτικός αναλυτής μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι περνάμε βαθιά πολιτική κρίση, ειδικά αν βάλει στην εξίσωση και την αναμενόμενη πολύ μεγάλη αποχή στις εκλογές.



Τι θα συμβεί ουδείς γνωρίζει, ούτε πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές, αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι όλα τα δοκιμασμένα στο παρελθόν πολιτικά πρόσωπα δύσκολα θα μπορούσαν να προσφέρουν ελπίδα σε ένα τόσο αρνητικό εκλογικό σώμα.



Τι σημαίνει η απάντηση «χάος»;Η απάντηση μπορεί να δείχνει ότι το 42% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει χάος αν δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επανειλημμένα έχει επικαλεστεί το επιχείρημα ότι αν δεν εκλεγεί ο ίδιος, θα επικρατήσουν ανασφάλεια και πολιτική αστάθεια. Φαίνεται ότι δεν πείθει τους πολίτες αυτό το επιχείρημα.Μπορεί ακόμη να δείχνει ότι το 42% δεν φοβάται το χάος.Υπενθυμίζω πως όταν είχε εκλεγεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. η γαλλική «Liberation» είχε κυκλοφορήσει με τίτλο «ΧΑΟΣ» (γραμμένο στα ελληνικά με άσπρα γράμματα σε μπλε φόντο, ώστε να γίνει σαφές σε ποια χώρα αναφερόταν). Και, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το χάος, τότε, το είχαμε ψηφίσει εμείς οι ίδιοι.Ισως επίσης να δείχνει ότι το χάος δεν διαφέρει και πολύ από τη συνήθη κατάσταση της χώρας, ότι δηλαδή ούτως ή άλλως η κατάσταση εδώ ήταν, είναι και θα είναι πάντα, λίγο πολύ χαοτική.Απαντά, πάντως, σαφώς η δημοσκόπηση ότι ο Ελληνας δεν φοβάται το χάος.Πέραν της πρωτότυπης αυτής επισήμανσης της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, όλες οι άλλες απαντήσεις συνθέτουν μια αίσθηση γκρίνιας, απογοήτευσης, έλλειψης προσδοκιών.Τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι ότι όλα τα κόμματα παρουσιάζουν μείωση ποσοστών, ότι οι ερωτηθέντες δεν πιστεύουν σε συνεργασία Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που δεν εκλεγεί κυβέρνηση, αλλά προτιμούν επανάληψη εκλογών, ότι το 61% θεωρεί ότι ούτε η οικονομία ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, το 49% απαντά ότι τη χώρα την κυβερνούν οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ενώ το 21% ότι την κυβερνά η κυβέρνηση, το 15% οι Βρυξέλλες και οι δανειστές και το 8% ότι δεν κυβερνάται από κανέναν. Το 1% απαντά ότι την κυβερνά ο λαός.Επίσης, ο «Κανένας» συγκεντρώνει σταθερά το μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης σε σχέση με όλους τους άλλους αρχηγούς κομμάτων, πράγμα που ταιριάζει απόλυτα και με την επιλογή «χάος».Σε συνδυασμό όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την κυβέρνηση αλλά και απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι σαφέστατα και έντονα εκφράζει δυσαρέσκεια για την οικονομική του κατάσταση, ότι παρ’ όλα αυτά δεν έχει προσδοκίες βελτίωσης της κατάστασής του από κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, ότι θεωρεί πως επικρατούν διαφθορά και αδικία και κυβερνούν οι ολιγάρχες και ότι για όλους αυτούς τους λόγους προτιμά τον «κανέναν» και το «χάος».Κάποιος πολιτικός αναλυτής μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι περνάμε βαθιά πολιτική κρίση, ειδικά αν βάλει στην εξίσωση και την αναμενόμενη πολύ μεγάλη αποχή στις εκλογές.Τι θα συμβεί ουδείς γνωρίζει, ούτε πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές, αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι όλα τα δοκιμασμένα στο παρελθόν πολιτικά πρόσωπα δύσκολα θα μπορούσαν να προσφέρουν ελπίδα σε ένα τόσο αρνητικό εκλογικό σώμα.

Η απογοήτευση είναι σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και τα επόμενα χρόνια μέχρι τις εκλογές το επικρατέστερο συναίσθημα στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Η απογοήτευση αυτή δεν βρίσκει προς το παρόν διέξοδο ελπίδας σε κανέναν πολιτικό σχηματισμό και σε κανέναν πολιτικό και εκφράζεται με ασταμάτητη γκρίνια. Ισως στις επόμενες εκλογές να εκφραστεί και με πρωτοφανή αποχή.



…Πεντάγωνο

Τίποτα ευχάριστο υπάρχει;



Δύσκολο να εντοπίσεις κάτι ευχάριστο στη σημερινή κατάσταση, αλλά αν εξετάσουμε τις ειδήσεις της εβδομάδας, μια ευχάριστη νότα ήρθε από τη νέα πρόσοψη του Πενταγώνου. Ανεξαρτήτως του αν αρέσει ή δεν αρέσει (γούστα είναι αυτά), πρόκειται για ένα ιδιόμορφο έργο, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πρώτον, διότι επικεφαλής του είναι καλλιτέχνης και όχι μηχανικός, ο κορυφαίος γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, ο οποίος σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου σχεδίασε ολόκληρο το έργο λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την αισθητική αλλά και τις βιοκλιματικές ανάγκες του πεπαλαιωμένου κτιρίου.

Δεύτερον, διότι το έργο έγινε με ιδιωτική δαπάνη, όλα τα έξοδα κατασκευής καλύφθηκαν από την εταιρεία Metlen, η οποία κατασκεύασε και προμήθευσε τα αλουμινένια σκίαστρα αλλά και το έργο (μέσω της θυγατρικής της ΕΛΕΜΚΑ). Ο πρόεδρος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται περί χορηγίας, αλλά περί αυτονόητου πατριωτικού καθήκοντος, ευχαρίστησε θερμά για την ευκαιρία που δόθηκε στην εταιρεία του να τιμήσει τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και υπογράμμισε τη σημασία που έχει το ότι ολόκληρο το έργο φτιάχτηκε αποκλειστικά από ελληνικά χέρια.



Και η αλήθεια είναι ότι έχει πράγματι αξία πώς ένα πρωτότυπο έργο που συνδυάζει τεχνική σκοπιμότητα με υψηλή αισθητική αλλά και εθνικό συμβολισμό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από ελληνικά χέρια και παραδόθηκε στο κράτος δωρεάν.

Θα μου πείτε, αντισταθμίζει ένα μόνο έργο την περιρρέουσα μιζέρια; Οχι, αλλά προσφέρει μια στιγμή αισιοδοξίας.

08.11.2025, 07:43