Ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει στον Ρόκα

Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα, επιμένουν δυο και μπορεί το Σαββατοκύριακό να ήταν της… αναμονής αλλά κατά πως φαίνεται λογικά ο παίκτης θα την φορέσει την ερυθρόλευκη. Ο Μεντιλίμπαρ τον έχει επιλέξει καιρό τώρα. Για χάρη του μάλιστα, στο λιμάνι δεν πολυασχολήθηκαν με άλλους πλάγιους, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο ότι οι διαπραγματεύσεις θα κυλήσουν καλά για αυτούς. Κάπου εκεί, μπήκε και ο δεύτερος που… επέμενε. Και ήταν ο παίκτης. Είναι κίνητρο ο Ολυμπιακός και κακά τα ψέματα ένα εξαιρετικό σκαλοπάτι στην καριέρα του.Λογικά -γιατί με τις μεταγραφές η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της σε όλο τον πλανήτη- το θέμα θα έχει αίσιο τέλος. Και δεν θα μοιάζει με αυτό του Στάνιτς που είναι 100% «γιοφύρι της Άρτας». Με τον Σέρβο ως τώρα έχουν γίνει τα πάντα. Από το να χαλάσει τρεις φορές η ιστορία, μέχρι να είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο. Θα είναι από τις περιπτώσεις, που αν -λεω αν- ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή, θα πρέπει να την πιστέψουμε μόνο αν δούμε τον επιτελικό χαφ της Λουντογκόρετς με ερυθρόλευκη φανέλα.Ο Μεντιλίμπαρ εν μέσω του ολιγοήμερου ρεπό που έδωσε, πριν ξαναφύγουν όλοι για Ολλανδία, θα πρέπει να κατασταλάξει και στο ποιος θα πάρει την θέση του δεξιού μπακ. Ο Μοφέο είναι μόνος του, ναι, υπάρχει πάντα η καβάντζα του Ροντινέι, αλλά ο προπονητής έχει ξεκαθαρίσει ότι προτιμά τον Βραζιλιάνο στο πλάι μπροστά και όχι πίσω. Συνεπώς, θα τρέξουν οι εξελίξεις για τις υποψηφιότητες. Γιατί ως τώρα δεν συνέβη; Ξεκάθαρα η περασμένη εβδομάδα κύλησε στον αστερισμό τριων ονομάτων. Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Στάνιτς. Οπότε αυτή η εβδομάδα είναι για τις επόμενες κινήσεις. Για το τέλος, πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν τελικά ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει κίνηση με κεντρικό χαφ. Το όνομα του Άμραμπατ βγήκε προς τα έξω, το ίδιο και αυτό του Μπρόζοβιτς. Και όχι μόνο αυτών των δυο. Αν θέλετε την δική μου άποψη, το φετινό πολύ περίεργο καλοκαίρι έχει δείξει, ότι όλα ανατρέπονται στην στιγμή. Και χωρίς να θέλω να μοιράσω προσδοκίες ή τρόμο, καθίστε λίγο να τελειώσει το Μουντιάλ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα γίνει «χαμός» σε όλα τα πρωταθλήματα. Ανακατωσούρες σε όλες τις ομάδες, από μάνατζερ και προτάσεις. Λέτε από αυτό να μείνει έξω η χώρα μας;