Σε τροχιά αβεβαιότητας

Η αβεβαιότητα εξαπλώνεται και πάλι διεθνώς λόγω της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειες από την έναρξη της σύγκρουσης -τις οποίες οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι δεν τις έχουμε δει ακόμη- τώρα μεγεθύνονται απειλώντας την ανάπτυξη. Παρά το σοκ, φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ επισημαίνουν ότι οι οικονομίες δείχνουν κάποια σημάδια προσαρμογής, εν μέρει λόγω της αυξημένης χρήσης ΑΠΕ και στρατηγικών αποθεμάτων. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ ανεξάρτητα από το αν η σύγκρουση αποκλιμακωθεί πλήρως τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πλέον αναπόφευκτες. Οι εκτιμήσεις που διατυπώνει ο Οργανισμός είναι ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις και ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο του ΟΟΣΑ αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και δεν έχουμε αποκλιμάκωση, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να εισέλθει σε μια περίοδο ιδιαίτερα χαμηλής ανάπτυξης. Σε ένα τέτοιο σενάριο αρκετές οικονομίες θα βρεθούν στα όρια της ύφεσης ή θα περάσουν σε αρνητικούς ρυθμούς, η ανεργία θα αυξηθεί και οι προϋπολογισμοί των κρατών θα δεχθούν σημαντικές πιέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνέπειες της συνέχισης του πολέμου δεν περιορίζονται μόνον στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, αλλά εξαπλώνονται σε όλο σχεδόν το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) προειδοποίησε ότι η κρίση είναι «βραδυφλεγής», με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας-Ειρηνικού να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προσθέτοντας πως οι απώλειες σε ώρες εργασίας και εισοδήματα απειλούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως.Στο μεταξύ, βιώνουμε μια ιδιάζουσα κατάσταση όπου οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν χτυπήματα και αλληλοκατηγορίες για το ποιος παραβίασε την μεταξύ τους συμφωνία.Οι αγορές παρακολουθούν με συγκρατημένη νευρικότητα προς το παρόν και ελπίδες πως για διαφορετικούς λόγους κανένας από τους αντιμαχόμενους δεν έχει συμφέρον αν συνεχιστεί η αναμέτρηση. Οι περισσότεροι αναλυτές, σκεπτόμενοι λογικά, θεωρούν πιθανότερη μια σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης.Το πρόβλημα όμως είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν εξελίσσεται με όρους λογικής κι άλλωστε ακόμη κι αν δια μαγείας σταματούσε ο πόλεμος, οι οικονομικές πληγές δεν θα επουλωθούν άμεσα, καθώς οι καταστροφές σε εγκαταστάσεις έχουν συντελεστεί.