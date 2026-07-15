Οι ανατροπές του Τραμπ γεννούν ευκαιρίες στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Ωστόσο, αυτές οι ανατροπές που προκαλεί δημιουργούν ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα κατά σύμπτωση -διότι τύχη δεν μπορείς να την πεις- αποκτά επί Τραμπ τέτοιες ευκαιρίες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζυγίζονται στην ίδια ζυγαριά με τους κινδύνους που κρύβει η ανατροπή. Μπορούν όμως να επισημανθούν ξεχωριστά και να εντοπιστούν σε τρεις τομείς: στην ενέργεια, στην άμυνα και στην τεχνολογία. Και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς δημιουργούνται ευκαιρίες, αλλά σε αυτούς τους τρεις είναι πολύ σαφείς και μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οικονομική πορεία της χώρας αν αξιοποιηθούν.Τόσο ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία όσο και αυτός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα στον ενεργειακό τομέα με κύριο αποδέκτη της ανατροπής την Ευρώπη. Η πράσινη πολιτική της Ε.Ε., η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο κόστος στους Ευρωπαίους, σε συνδυασμό με τη διακοπή εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία και καυσίμων κάθε είδους από τις χώρες του Κόλπου δεν είναι πια μια περιβαλλοντική πολιτική και μόνο. Η Ευρώπη δεν προσπαθεί να είναι μόνο καθαρή ενεργειακά, χρειάζεται να είναι και αυτάρκης.Τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά έχουν πλέον και στρατηγικό ρόλο ύπαρξης. Και μπορεί τώρα ακόμη, επειδή δεν μπορεί να αποθηκεύεται μεγάλο μέρος της ενέργειας που παράγουν, να μην επαρκούν, αλλά καθώς εξελίσσεται σχετικά γρήγορα η τεχνολογία των μπαταριών και χτίζονται μεγάλα πάρκα αναμένεται ότι στην επόμενη τριετία θα υπάρχει αποθηκευμένη χωρητικότητα που θα καθιστά τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά αυτάρκεις. Ελπίζουμε βεβαίως ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας να τελειώσει και να βρεθεί ένα νέο επίπεδο ισορροπίας μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας ώστε να αρχίσει πάλι η ροή φθηνού φυσικού αερίου, σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα ενισχύεται σημαντικά.Επενδύσεις γίνονται -και μάλιστα μεγάλες- στα ενεργειακά, διαθέτουμε ισχυρές εταιρείες και καλή τεχνογνωσία, επενδύουμε στα δίκτυα, κάνουμε εξαγωγές ενέργειας, ενώ η γεωγραφική μας θέση ευνοεί τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και το κλίμα σε ενεργειακό παραγωγό.Ο τομέας της ενέργειας θα προσφέρει μεγάλες επενδύσεις, αυξημένα κέρδη, θέσεις εργασίας, αύξηση του ΑΕΠ και ενίσχυση της γεωπολιτικής μας ισχύος.Η κρίση στη σχέση ΗΠΑ - Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή οδηγούν σε αλματώδη αύξηση της ευρωπαϊκής δαπάνης για την άμυνα. Η Ελλάδα διαθέτει βιομηχανίες και εταιρείες τεχνολογίας που συμμετέχουν ήδη στις συμπαραγωγές αμυντικών προιόντων, από καράβια και υποβρύχια μέχρι πυραύλους και drones, ενώ παράγει και δική της αμυντική τεχνολογία.Εταιρείες όπως η Metlen, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Theon, η EAB και πολλές άλλες μικρότερες αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και μπαίνουν σε συμφωνίες παραγωγής αμυντικών συστημάτων που είναι ικανές να τους προσφέρουν μεγάλη ανάπτυξη τζίρου, κερδών, αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων και οι οποίες θα συμβάλλουν για χρόνια στην αύξηση της εθνικής προστιθέμενης αξίας και του ΑΕΠ. Εκτός από τις μεγάλες εταιρείες του αμυντικού τομέα, πλήθος μικρότερων επιχειρήσεων συμμετέχει στην αλυσίδα παραγωγής συστημάτων που σχετίζονται με την άμυνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε συμφωνίες παραγωγής αμυντικών συστημάτων που αγοράζονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και όχι μόνο από την Ελλάδα - κι αυτό αυξάνει κατά πολύ τις προοπτικές τους.Η αλματώδης πρόοδος στην τεχνολογία σε κάθε τομέα και η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης βοηθούν τους πάντες, όχι μόνο την Ελλάδα. Ωστόσο η χρήση της στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, αλλά και στα data centers που κατασκευάζονται, πολλαπλασιάζουν τα οφέλη για την Ελλάδα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν χωρίς μεγάλο κόστος υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα διακρίνεται μια τάση αύξησης της έρευνας από νεότερες ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή νέων ελληνικών τεχνολογιών.Οι ανατροπές που προκάλεσε ο Τραμπ στις εμπορευματικές μεταφορές μέσω του εμπορικού πολέμου, η επίδραση στην αγορά καυσίμων, χημικών και πρώτων υλών προσέφερε ευκαιρίες μεγάλων κερδών στους Ελληνες εφοπλιστές, οι οποίοι λόγω της δομής των επιχειρήσεών τους, αλλά και της ιδιοσυγκρασίας τους, κινούνται πολύ γρήγορα και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες. Καθώς η Νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι το επίκεντρο των εξελίξεων, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών παγκόσμιων πολυεθνικών και δημιουργεί αυξημένο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.Οι Ελληνες εφοπλιστές, χωρίς να πάψουν να θεωρούν τους εαυτούς τους διεθνείς φορτηγατζήδες της θάλασσας, ξαναβλέπουν τη χώρα πιο ενδιαφέρουσα και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τοπικές επενδύσεις που παλιότερα απέφευγαν. Η ελληνική ναυτιλία ξανακοιτάζει τις προοπτικές της εδώ, και αυτό σημαίνει ότι αρκετό χρήμα θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις εντός της χώρας στους «καυτούς κλάδους», αλλά και στην αγορά γης και ακινήτων, όπου παραδοσιακά επένδυαν οι Ελληνες εφοπλιστές.Ο συνδυασμός ενέργειας, άμυνας, τεχνολογίας και ναυτιλίας δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, υπό κάποιες πολύ βασικές προϋποθέσεις όμως.Οτι το ελληνικό κράτος θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο πάσχει βαριά από τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά και τα οικονομικά βάρη που γεννά σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δίνει άπειρες δυνατότητες υπερταχείας, αν όχι άμεσης εξάλειψης της γραφειοκρατίας και εξυγίανσης του Δημοσίου. Το ερώτημα είναι αν ο πολιτικός κόσμος είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με το «άρρωστο» κομμάτι της δημόσιας διοίκησης για να υλοποιήσει τη μεταρρύθμισή της, η οποία τεχνικά είναι ευκολότερη από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι τεχνικό, ούτε πρακτικό το πρόβλημά μας. Είναι θέμα πολιτικού θάρρους, πολιτικής ισχύος και κυρίως πολιτικών αρχών ώστε να υπάρξει η διάθεση σύγκρουσης του πολιτικού κόσμου με τις ομάδες που κρατούν τη χώρα κολλημένη στο φαύλο και αντιαναπτυξιακό παρελθόν της.