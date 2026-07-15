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Από αυτές σωτηρία μηδενική. Θα σου πάρουν και το σκαλπ. Οι μικρομεσαίοι; Εκεί να δεις φοροδιαφυγή! Δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 3.000 και κάτι ψιλά. Αποδείξεις; Τις καταπίνουν.Οι κυβερνήσεις; Υπόσχονται. Κάτι κάνουν για να αλιεύσουν ψήφους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης; Ολο λόγια του αέρα. Προσφάτως το κοπέλι ο Ανδρουλάκης μοίραζε τζάμπα εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για τους νέους. Κάποιος άλλος πλειοδότησε και υποσχέθηκε τζάμπα εισιτήρια για όλους. Μην τους πιστεύεις! Κανείς δεν θα σε σώσει. Μόνο εσύ. Πώς; Θα σ’ το αποδείξω.Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι στρεβλός. Γιατί; Επειδή είναι μεταπρατικός και ελάχιστα παραγωγικός. Τι σημαίνει μεταπρατικός; Ανάμεσα στο κάθε προϊόν και τον κάθε καταναλωτή, δηλαδή σε σένα, μεσολαβούν πολλά χέρια. Πολλοί μεταπράτες. Και όλοι ένα πράγμα επιθυμούν: πώς να κερδίσουν. Ετσι το προϊόν από το χωράφι μέχρι το ράφι φορτώνεται με περισσότερο χρήμα. Το καρπούζι, φέρ’ ειπείν, από τον παραγωγό της Αμαλιάδας μέχρι το σούπερ μάρκετ ή το μανάβικο καταλήγει τέσσερις με πέντε φορές παραπάνω.Οι παραγωγοί αγανακτούν. Ωραία! Το ερώτημα είναι γιατί δεν οργανώνονται. Γιατί δεν δημιουργούν συνεταιρισμό με τεχνολογία και προσωπικό σύγχρονο και εκπαιδευμένο; Επειδή ο ένας υποψιάζεται τον άλλον. Ε, τότε καλά να πάθουν! Δεν τους φταίει ο μεταπρατικός καπιταλισμός, ούτε ο Κυριάκος. Οι ίδιοι χαράσσουν τη μοίρα τους. Οι ίδιοι καταλήγουν θύματα των μεγαλεμπόρων. Αφού δεν οργανώνονται, τότε ο μεταπράτης θα τους κατασπαράξει!Πάμε τώρα στην περίπτωση κάθε καταναλωτή. Κάθε πελάτη. Ας πούμε, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων. Οι τουρίστες πληρώνουν έναν σκασμό λεφτά για να μετακινηθούν. Κι αν διαθέτουν και ιδιωτικό όχημα, ε τότε το κάθε εισιτήριο ακριβότερο από αεροπορικό για Μιλάνο.Τι θα πρέπει να κάνουν; Το στοιχειώδες. Να αντιδράσουν. Να μποϊκοτάρουν. Να κατευθυνθούν προς Πελοπόννησο. Προς Εύβοια. Οπουδήποτε αλλού πλην νησιωτικής Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση θα σου έλεγα εγώ πού θα κατέληγαν τα εισιτήρια. Στα γκρεμίδια! Ασε που οι κάτοικοι των νησιών θα στρέφονταν εναντίον των εφοπλιστών. Της κακομοίρας. Τα εισιτήρια στα τάρταρα.Αφού εξακολουθούν να μετακινούνται προς Κυκλάδες, ε τότε η τιμή των εισιτηρίων θα ανεβαίνει. Γιατί; Αγοράζεις; Ε, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Τι κάνουν οι πελάτες; Τα βάζουν με τον εκάστοτε υπουργό Ναυτιλίας. Ούτε αυτός θα σε σώσει. Αφού εσύ δεν κουνάς το μικρό σου δαχτυλάκι για τη σωτηρία του πορτοφολιού σου, τι να σου κάνει και ο υπουργός.Αυτή η κατάσταση θυμίζει θεούσες που μοιρολατρικά έχουν εναποθέσει τη σωτηρία τους στην Παναγία και τον Υψιστο. Μακακίες.Το ίδιο και για κάθε προϊόν. Από την αμόλυβδη μέχρι τα καρπούζια. Ας πούμε, η αμόλυβδη. Ενώ η τιμή κάθε βαρελιού έχει γκρεμιστεί, τα πρατήρια εξακολουθούν να πουλάνε πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο. Και καλά κάνουν. Επειδή οι Νεοέλληνες εξακολουθούν να μετακινούνται με το ιδιωτικό τους όχημα. Ακόμα και για να αγοράσουν τσιγάρα από το περίπτερο της γειτονιάς τους.Αν για δύο εβδομάδες, άντε δύο, η κυκλοφορία περιοριζόταν μόνο σε αναγκαίες μετακινήσεις. Αν οι περισσότεροι επιλέγαμε τα ποδαράκια μας ή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, θα σου έλεγα εγώ πού θα κατέληγε η τιμή της αμόλυβδης.Το κάνουμε; Οι Γερμανοί το κάνουν. Εμείς ποτέ των ποτών! Ο Νεοέλληνας είναι ατομικιστής. Είναι εγωπαθής. Είναι βολεψάκιας. Είναι καχύποπτος. Είναι φανατικός οπαδός της λογικής «για όλα φταίνε οι κυβερνήσεις». Και της πεποιθήσεως «αν η κυβέρνηση ήθελε, ε τότε οι τιμές θα έπεφταν».Επομένως, ο Κυριάκος είναι διαπλεκόμενος με τις πολυεθνικές. Είναι άνθρωπός τους. Είναι ο πολιτικός εκπρόσωπός τους. Και όχι μόνο ο Κυριάκος. Και οι άλλοι πολιτικοί είναι των πολυεθνικών και των μεταπρατών.