Ο ΠΑΟΚ της 23ης Ιουλίου και η ντροπή του μπάσκετ…

Η εβδομάδα μετά από εκείνη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, έχει μεταγραφές και αφίξεις για τον Δικέφαλο. Λίγες ημέρες πριν τη δήλωση της πρώτης ευρωπαϊκής λίστας, ο ΠΑΟΚ προχωράει τις υποθέσεις που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον μία προσπάθεια του Δικεφάλου να πάρει τις πρώτες επιλογές του σε κάθε θέση, παίκτες που έχει επιλέξει προσεκτικά με τα στάνταρ που βάζουν οι άνθρωποί του, χωρίς βιασύνες και καθεστώς πίεσης. Κάνουν σωστά; Κάνουν λάθος; Ποιος ξέρει αυτή τη δεδομένη στιγμή;Παρά το ότι ο ΠΑΟΚ δεν βιάστηκε και άφησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας και γνωριμίας του νέου προπονητή με την ομάδα να περάσει με πολλές εκκρεμότητες και απουσίες παικτών, έρχεται η 23η Ιουλίου όπου παίζει το πρώτο φετινό του επίσημο ματς. Θέλουμε δε θέλουμε τα προκριματικά του καλοκαιριού όπου κανείς μα κανείς δεν είναι απόλυτα έτοιμος, καθορίζουν πολλά και για το σύνολο της σαιζόν. Καθορίζουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, πέρα από το οικονομικό και το ranking. Σε πολλές περιπτώσεις το καλοκαίρι «παίζεις» τη μισή χρονιά και το κακό είναι να το καταλαβαίνεις μόνο αν αποκλειστείς και τότε να εκτιμάς αυτό που έχασες! Δεν είναι έτσι όμως…Ο κορμός του ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο με τη Τβέντε. Οι δέκα παλιοί με Τέιλορ αριστερό μπακ και τα μοναδικά χαφ άξονα Ζαφείρη-Καμαρά με το νέο Ελουστόντο στα στόπερ. Από τον πάγκο δεν είναι πολλές οι σίγουρες λύσεις προς το παρόν. Ήρθε όμως ο Σανταμαρία και μπαίνει στο κέντρο, ήρθε ο Τάχα Άλι έτοιμος να παίξει ως ένας ιδανικός game changer ή ότι άλλο επιλέξει ο προπονητής, ενώ στόχος σήμερα αύριο είναι να κλείσει ο Χατζηδιάκος και ο άλλος ελεύθερος χαφ που έχει εντοπιστεί. Ο ΠΑΟΚ πάντα περιμένει και τον Γιαννούλη.Με αυτά τα δεδομένα ο Λίσι θα δει από Τετάρτη στην προπόνηση άλλους δύο παίκτες και από εδώ και πέρα οφείλει να αποφασίζει για την ετοιμότητα αλλά και την προσαρμογή του κάθε νεοαποκτηθέντα με ορίζοντα το πρώτο ματς στην Πολωνία με τη Ντιναμό Κιέβου ή τη Ρουμανία και το Μπρασόφ με την Ουνιβερσιτατέα και την Κλουζ. Ο Άλι θα είναι σίγουρα διαθέσιμος να προσφέρει υπερπολύτιμες στιγμές που είναι απαραίτητες για καλοκαιρινά ματς τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο Σανταμαρία θα έχει ένα ρόλο και για να δούμε ποιοι άλλοι θα προλάβουν.Στο μπάσκετ ακόμη να συνέλθει η ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία από το πώς τα λεφτά του ΠΑΟΚ και του Μυατακίδη ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό να παραχωρήσει τον Όσμαν! Έτσι ακριβώς έγινε όταν ο Τούρκος πήρε τα διπλάσια χρήματα στον ΠΑΟΚ απ’ αυτά που εισέπραττε στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο επιδιώκει και με τον Τολιόπουλο: «Χαλάει την αγορά ο ΠΑΟΚ…» τόλμησαν και σχολίασαν όλοι όσοι παρακολουθούν εδώ και τόσα χρόνια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να χαλάνε το άθλημα…Κι όμως αντί να χαρούν που ένα ακόμη μέγεθος δείχνει ότι έχει τα χρήματα να μπει γερά και ανταγωνιστικά στο παιχνίδι, θα βγάλουν και κατηγορούμενο τον ΠΑΟΚ γιατί… δυνάμωσε και μπορεί να πάρει στα ίσια παίκτη από τον Παναθηναϊκό, ανεβάζοντας τις τιμές. Έναν παίκτη όπως ο Οσμάν, αλλά και δεύτερο όπως ο Τολιόπουλος. Εκπληκτικό δεν είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με το παιχνίδι και την προσπάθεια που γίνεται για να είναι όλα περισσότερο ανταγωνιστικά, να μας νοιάζει το… πλήγμα που θα δεχθεί το ταμείο του Γιαννακόπουλου και των Αγγελόπουλων οι οποίοι θα πρέπει να ζοριστούν;Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι για να αλλάξει το μπάσκετ στην Ελλάδα και σε όλα τα επίπεδα (όπως από το 2016 άλλαξε το ποδόσφαιρο) θέλει… δουλειά πολλή.