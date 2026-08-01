Πάνω από 3.500 κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό σε μόλις δυόμισι μήνες

Η νέα επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει σε κρούσματα τη φονικότερη έξαρση του 2018-2020 - Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για το συγκεκριμένο στέλεχος





Η ΛΔ Κονγκό είναι αντιμέτωπη με ταχύτατη εξάπλωση του ιού σε επαρχίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, περιοχή όπου μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια.







Η φονικότερη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, πελώριο κράτος στο κεντρικό τμήμα της ηπείρου, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.300 ασθενείς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του 2018 και του 2020.



Η έξαρση σε εξέλιξη, η 17η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, εξαπλώνεται με ρυθμό χωρίς προηγούμενο. Μέσα σε μόλις δυόμισι μήνες, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 3.532 κρούσματα, από τα οποία 1.556 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησαν χθες Παρασκευή οι αρχές της χώρας.







Σε πολλές περιπτώσεις, ο Έμπολα μεταδίδεται κατά τη διάρκεια κηδειών που οργανώνονται από τις οικογένειες των ασθενών και οι υγειονομικοί που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο προσπαθούν, παρά τη μεγάλη δυσπιστία του πληθυσμού, να οργανώνονται ταφές με τήρηση αυστηρών υγειονομικών κανόνων.



Η εστία της επιδημίας, που προεξοφλείται πως θα διαρκέσει μήνες ακόμη, εντοπίζεται στην Ιτουρί, επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και με την Ουγκάντα: εκεί είναι συγκεντρωμένο σχεδόν το 90% των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.



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Πάνω από τριάντα πολίτες σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Ιτουρί σε επιθέσεις που διαπράχθηκαν από την ADF («Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις»), ένοπλη οργάνωση που έχει ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.



Ο Έμπολα έχει επίσης εξαπλωθεί σε άλλες τέσσερις επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου, οι πρωτεύουσες των οποίων ελέγχονται από το αντικυβερνητικό ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας.



Το υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας ανακήρυξε την Τρίτη το τέλος της επιδημίας του Έμπολα στην επικράτεια της χώρας· όμως εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.



Πάνω από 3.500 κρούσματα του ιού Έμπολα έχουν επιβεβαιωθεί μέσα σε μερικούς μήνες στη ΛΔ Κονγκό , με άλλα λόγια περισσότερα από την πιο φονική επιδημία στην ιστορία της χώρας, η οποία μαινόταν από το 2018 ως το 2020 σύμφωνα με δημόσια δεδομένα που ανακοινώθηκαν χθες από τις αρχές στην Κινσάσα.Η ΛΔ Κονγκό είναι αντιμέτωπη με ταχύτατη εξάπλωση του ιού σε επαρχίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, περιοχή όπου μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια.Ο Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω της επαφής με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.Η φονικότερη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, πελώριο κράτος στο κεντρικό τμήμα της ηπείρου, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.300 ασθενείς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του 2018 και του 2020.Η έξαρση σε εξέλιξη, η 17η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, εξαπλώνεται με ρυθμό χωρίς προηγούμενο. Μέσα σε μόλις δυόμισι μήνες, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 3.532 κρούσματα, από τα οποία 1.556 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησαν χθες Παρασκευή οι αρχές της χώρας.Η επιδημία, που κηρύχθηκε --με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, εκτιμούν ειδικοί-- τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία. Η επιδημία, χειρότερα, πλήττει περιοχές όπου η παρουσία του κράτους είναι επιεικώς εύθραυστη και οι υποδομές στερούνται ακόμη και τα πιο στοιχειώδη.Σε πολλές περιπτώσεις, ο Έμπολα μεταδίδεται κατά τη διάρκεια κηδειών που οργανώνονται από τις οικογένειες των ασθενών και οι υγειονομικοί που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο προσπαθούν, παρά τη μεγάλη δυσπιστία του πληθυσμού, να οργανώνονται ταφές με τήρηση αυστηρών υγειονομικών κανόνων.Η εστία της επιδημίας, που προεξοφλείται πως θα διαρκέσει μήνες ακόμη, εντοπίζεται στην Ιτουρί, επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και με την Ουγκάντα: εκεί είναι συγκεντρωμένο σχεδόν το 90% των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.Οργανώσεις που συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού της επιδημίας χαρακτηρίζουν γενικά εντελώς ανεπαρκή τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την περιοχή, όπου ένοπλες οργανώσεις διαπράττουν σφαγές με απόλυτη ατιμωρησία.Πάνω από τριάντα πολίτες σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Ιτουρί σε επιθέσεις που διαπράχθηκαν από την ADF («Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις»), ένοπλη οργάνωση που έχει ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.Ο Έμπολα έχει επίσης εξαπλωθεί σε άλλες τέσσερις επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου, οι πρωτεύουσες των οποίων ελέγχονται από το αντικυβερνητικό ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας.Το υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας ανακήρυξε την Τρίτη το τέλος της επιδημίας του Έμπολα στην επικράτεια της χώρας· όμως εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Εμβόλιο που παρουσιάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το «πιο υποσχόμενο» εναντίον της επιδημίας που μαίνεται στη ΛΔ Κονγκό θα αναπτυχθεί από τη Hilleman Laboratories, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε η φαρμακευτική βιομηχανία προχθές Πέμπτη.



Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώτος εθελοντής έλαβε την πρώτη δόση άλλου εμβολίου εναντίον του Μπουντιμπουγκιό, που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στη Βρετανία, και βασίζεται στην ίδια τεχνολογία με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19.