Τι σχέση θα έχει ο ΠΑΟΚ Ιουλίου με τον κανονικό;

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Είδαμε την πρώτη εικόνα της νέας ομάδας με τον Λίσι στον πάγκο και λίγες ώρες μετά αυτό που σκεφτόμαστε είναι… «Πόσο πολύ-πολύ διαφορετικός θα είναι αυτός ο ΠΑΟΚ με την ομάδα που θα παίζει από Σεπτέμβριο και μετά…»- Ο ΠΑΟΚ πρέσαρε πολύ και έκλεψε μπάλες δημιουργώντας πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Προφανώς αυτό θα αποτελέσει βάση…- Η ομάδα άρχισε να αμύνεται με μαν το μαν στις στημένες μπάλες του αντιπάλου. Να μία ακόμη αλλαγή!- Ο ΠΑΟΚ σε 4-2-3-1 σε φάση επίθεσης και 4-4-2 στην άμυνα, όπως ακριβώς τον γνωρίζαμε, όση σημασία έχουν πλέον οι σχηματισμοί στο ποδόσφαιροΑυτά για αρχή… Είναι πολύ νωρίς ακόμη για κάτι παραπάνω σε ομαδικό-τακτικό επίπεδο, σε φιλοσοφία, νοοτροπία.Κατά τα άλλα είδαμε τον Κένι και τον Ζίβκοβιτς που λογικά έχουν «κλειδωμένη» την δεξιά πλευρά. Είδαμε και τον Κωνσταντέλια στο 10, ενώ ο Ζαφείρης έπαιξε καθαρά ως 8 έχοντας -σε αυτό το ματς- ένα εξάρι πίσω του. Ήταν πράγματι… φανταστικός με φοβερή ενέργεια και αποτελεσματικότητα.Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε. Πολλά νέα δεδομένα μέσα στο γήπεδο και φυσικά πολλούς παίκτες. Στο τέρμα θα δούμε και τον Παβλένκα που χθες δεν έπαιξε, όπως και ο Μιχαηλίδης στα στόπερ. Έχουμε να δούμε και τον Ελουστόντο που προφανώς θα έχει σημαντικό ρόλο. Εννοείται ότι ο Δικέφαλος χρειάζεται και άλλον στόπερ. Στα αριστερά ο ΠΑΟΚ έχει πολλά μπακ, θέλει και τον Γιαννούλη. Μπροστά του έρχεται ο Τάισον και ένας ακόμη παίκτης. Στα χαφ οι ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες με δύο τουλάχιστον ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται και φορ! Είναι πολλά όσα έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ τις επόμενες εβδομάδες και ενώ όλοι γνωρίζονται με το νέο προπονητή.Σημαντικό να παίζεις και να κερδίζεις, να το χαίρεσαι, να παίρνεις αυτοπεποίθηση και να σκέφτεσαι ότι τα καλύτερα έρχονται, αρκεί ο ΠΑΟΚ να πάρει και τις πρώτες κρίσιμες προκρίσεις, δουλεύοντας ταυτόχρονα όλες τις αλλαγές που χρειάζεται.Έχει πολλή δουλειά αυτή η ομάδα και έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Σε κάθε περίπτωση Μάτος και Βιεϊρίνια δεν δείχνουν να «μασάνε» από την πίεση χρόνου. Θα δικαιωθούν; Μακάρι…* Για εμένα το σκηνικό που διαμορφώνεται τελευταία στα σημαντικά ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποτελεί και την κανονικότητα. Όλοι οι μεγάλοι από τη μία και από την άλλη μόνος ο Ολυμπιακός και όσα πρεσβεύει παραδοσιακά για το ποδόσφαιρο. Εδώ και πολλά-πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός και όσα επιζητεί στο πρωτάθλημα, είναι κάτι άλλο, εντελώς ξεχωριστό από όσα ο ΠΑΟΚ πρεσβεύει. Τα -κατά καιρούς- συμφέροντα του ΠΑΟΚ τα γνωρίζει και τα υπερασπίζεται 100% ο Σαββίδης, αλλά αυτή την περίοδο και με την ΚΕΔ και στη Λίγκα, όλα όσα γίνονται και με τη θέση του ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιο κοντά στην κανονικότητα.