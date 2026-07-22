Η ζωή της Μαίρης Λίντα: Οι τρεις γάμοι, ο Μανώλης Χιώτης, η κόρη της και η εξομολόγηση για κακοποίηση από τον δεύτερο σύζυγό της



«Αν με είχε φιλήσει θα ήμασταν μαζί»

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«Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο»

«Ο Μανώλης Χιώτης ήταν το έτερόν μου ήμισυ»

Σε συνέντευξή της στη Real, η ερμηνεύτρια είχε μιλήσει για την εμπειρία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν με τον Μανώλη Χιώτη τραγούδησαν στον Λευκό Οίκο: «Είχαμε τραγουδήσει για τον Πρόεδρο Λύντον Τζόνσον. Είχαμε πάει Αμερική. Ένα βράδυ μας είδε ο υπουργός του, ο Ο'Χάρα. Και μας πρότεινε να τραγουδήσουμε στα γενέθλια του Προέδρου. Η βραδιά της γιορτής ήταν καταπληκτική. Κάποια στιγμή, πώς μου τη δίνει εμένα και σηκώνω όλες τις κυρίες να χορέψουν χασάπικο. Σαν παιδί γελούσε ο Πρόεδρος. "Είστε σπουδαίοι καλλιτέχνες", μας λέει. "Σας αρέσει η Αμερική; Θέλετε να συνεχίσετε την καριέρα σας εδώ;" Ε, σε 15 μέρες μας έδωσαν πράσινη κάρτα».Όσο για το εάν είχε σκεφτεί να μείνει μόνιμα στην Αμερική, η Μαίρη Λίντα είχε απαντήσει: «Ναι. Αλλά ξαφνικά χωρίσαμε. Με αφορμή ένα βραχιόλι. Μου το είχε χαρίσει ο Χιώτης στη γιορτή μου κι όλο έλεγε να του το δώσω πίσω, επειδή το είχε, δήθεν, πάρει για την κόρη του. "Ε, πάρ' το", του λέω μια μέρα" και μαζί πάρε και το διαζύγιο. Επέστρεψα στην Ελλάδα το '67, την ημέρα που έγινε το πραξικόπημα. Εκείνος έμπλεξε με την Μπέμπα την Κυριακίδου - τι δουλειά είχε εκεί ποτέ δεν κατάλαβα. Αν είχε γυρίσει Αθήνα, θα είχαμε ξανασμίξει. Έκλαιγε σαν μωρό, κι εγώ το μετάνιωσα αργότερα. Όμως, είναι τόσο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει. Γι' αυτό κι έκανα τρεις γάμους. Και τρία διαζύγια».Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση στο πάλκο έγινε το καλοκαίρι του 1967, στο κέντρο «Σεραφίνο». Όπως είχε περιγράψει η τραγουδίστρια, ο κόσμος φώναζε στον Μανώλη Χιώτη να τη φιλήσει, όμως εκείνος πέταξε το μπουζούκι και αποχώρησε. «Αν με είχε φιλήσει θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα», είχε πει.Τρία χρόνια αργότερα, στις 21 Μαρτίου του 1970, ο Μανώλης Χιώτης πέθανε σε ηλικία μόλις 50 ετών, γεγονός που, όπως είχε παραδεχτεί η τραγουδίστρια, της δημιούργησε τύψεις. «Πέθανε τρία χρόνια μετά τον χωρισμό μας. Αισθάνθηκα απίστευτες τύψεις και βαθιές ενοχές. Πιστεύω πως αν είμαστε μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα. Όμως, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».Μετά τον χωρισμό της από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Ευαγγελία. Χρόνια αργότερα μίλησε δημόσια για τη βία που, όπως υποστήριξε, βίωσε μέσα σε αυτόν τον γάμο. «Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου», είχε δηλώσει το 2012.Η σπουδαία τραγουδίστρια παντρεύτηκε συνολικά τρεις φορές και δεν έκρυψε ποτέ ότι στους δύο γάμους της, μετά τον Μανώλη Χιώτη αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες. «Ο δεύτερος άντρας μου δεν ήταν και τόσο ευγενικός μαζί μου. Έως καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά σατράπης. Όμως, μου χάρισε το παιδί μου και τον ευχαριστώ. Ο τρίτος ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε κι άλλη γυναίκα. Καρδιά αγκινάρα. Ακόμα τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για σύζυγο», είχε πει.Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν η Μαίρη Λίντα αναφερόταν στο παρελθόν της, ο Μανώλης Χιώτης παρέμενε το πρόσωπο που ξεχώριζε περισσότερο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2022 στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», από το Γηροκομείο Αθηνών, είχε δηλώσει: «Από τα παλιά αναπολώ μόνο τον Μανώλη Χιώτη, ήταν το έτερόν μου ήμισυ. Εκείνον ρωτούσα τι θα κάνουμε, έλεγα τα τραγούδια του».