Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου - Τι διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές
ΕΛΛΑΔΑ
Σταύρος Γεωργίου Ποινικολόγος Δολοφονία Ιατροδικαστής

Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου - Τι διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές

Ο δράστης ή οι δράστες τον χτύπησαν πολλές φορές με «θλων αμβλύ όργανο», το οποίο δεν προσδιορίζεται και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί

Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου - Τι διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
23 ΣΧΟΛΙΑ
Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο δέχθηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ιατροδικαστές κκ Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης που εξέτασαν τη σορό. 

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών, από την πρώτη στιγμή που είδαν τον τόπο του εγκλήματος, κατάλαβαν πως το θύμα είχε δεχθεί μια ανηλεή επίθεση κυρίως στο κεφάλι, απ’ όπου είχε χάσει πολύ αίμα.

Στο γραφείο του δεν υπήρχαν κάμερες, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
23 ΣΧΟΛΙΑ

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