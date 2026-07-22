Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος: «Λυπάμαι για το αδιέξοδο»
Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος: «Λυπάμαι για το αδιέξοδο»
«Οσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», «δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση», αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος έχει στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής και με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ.Φάμελλος μιλά για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς, ενώ όπως προσθέτει δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση που δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει η κυβέρνηση.
«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους» αναφέρει αρχικά και προσθέτει:
«Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.
Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία».
Η δήλωσή του καταλήγει: «Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».
Δείτε το βίντεο:
Ο Σωκράτης Φάμελλος πριν από 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη το περασμένο Σάββατο η Ρένα Δούρου.
Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 11 έδρες, εκ των οποίων οι δύο παραμένουν κενές. Αναμένεται ότι τις έδρες των παραιτηθέντων Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη να καταλάβουν οι Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννης Καριπίδης.
«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους» αναφέρει αρχικά και προσθέτει:
«Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.
Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία».
Η δήλωσή του καταλήγει: «Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».
Δείτε το βίντεο:
Ο Σωκράτης Φάμελλος πριν από 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη το περασμένο Σάββατο η Ρένα Δούρου.
Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 11 έδρες, εκ των οποίων οι δύο παραμένουν κενές. Αναμένεται ότι τις έδρες των παραιτηθέντων Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη να καταλάβουν οι Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννης Καριπίδης.
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