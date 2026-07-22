Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος: «Λυπάμαι για το αδιέξοδο»

«Οσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», «δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση», αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης