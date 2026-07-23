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Mεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο, απειλεί πευκοδάσος: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Mεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο, απειλεί πευκοδάσος: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή - Η χαμηλή η ένταση των ανέμων διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών
Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, όπου λίγο μετά τις 22:30 της Τετάρτης ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές.
Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 17 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, αλλά και αρκετοί εθελοντές.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν η πυρκαγιά εισέλθει στη δασική έκταση.
«Αν κατέβει μερικά μέτρα ακόμα και πάει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του μετώπου.
Όπως εξήγησε, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των Θερμοπηγών, ενώ το πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου.
Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι δεν πνέουν με ιδιαίτερη ένταση, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της.
Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 17 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, αλλά και αρκετοί εθελοντές.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν η πυρκαγιά εισέλθει στη δασική έκταση.
«Αν κατέβει μερικά μέτρα ακόμα και πάει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του μετώπου.
Όπως εξήγησε, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των Θερμοπηγών, ενώ το πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου.
Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι δεν πνέουν με ιδιαίτερη ένταση, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της.
Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Φωτογραφίες: kalymnos-news.gr, Facebook
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