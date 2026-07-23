Τραγωδία στο Περού: 10 νεκροί από πυρκαγιά σε κατοικία, οι πέντε ήταν ανήλικοι
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: 10 νεκροί από πυρκαγιά σε κατοικία, οι πέντε ήταν ανήλικοι

Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας

Τραγωδία στο Περού: 10 νεκροί από πυρκαγιά σε κατοικία, οι πέντε ήταν ανήλικοι
Φωτιά που ξέσπασε σε μια κατοικία στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 10 ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικοι, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.

Όλα τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Συνολικά 17 άνθρωποι έμεναν στην εν λόγω κατοικία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε τριώροφη κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή Λα Βικτόρια της Λίμα.

Νεκροί είναι ένας άνδρας 29 ετών, η επίσης 29χρονη σύντροφός του και ο τριών ετών γιος τους, ένας 72χρονος, ένας 42χρονος και μία 35χρονη. Ακόμη έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά έξι ετών, ένα οκτώ ετών και ένας 15χρονος.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια, χωρίς να αποκλείει και την εγκληματική ενέργεια για εκβίαση καθώς μέλη της οικογένειας δέχονταν απειλές και πιέσεις να δεχτούν προστασία.

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