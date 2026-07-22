Πέτρος Ξεκούκης: Μου άρεσε το ράσο, αλλά έλεγα «αν το φοράω και δω μία όμορφη κοπέλα μπροστά μου τι θα κάνω;»
Πέτρος Ξεκούκης: Μου άρεσε το ράσο, αλλά έλεγα «αν το φοράω και δω μία όμορφη κοπέλα μπροστά μου τι θα κάνω;»
Έχω επισκεφτεί το Άγιον Όρος πάνω από 90 φορές, σκέφτηκα να μείνω εκεί, είπε ο ηθοποιός
Στη σχέση του με την πίστη και την απόφαση να μην ακολουθήσει τελικά τον δρόμο της ιεροσύνης, αναφέρθηκε ο Πέτρος Ξεκούκης, εξηγώντας πως παρότι τον γοήτευε το ράσο, είχε προβληματιστεί σχετικά με τις ανθρώπινες επιθυμίες και τις δυσκολίες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου, σχολιάζοντας αρχικά ότι η οικογένειά του ήταν κοντά στην εκκλησία, με τον ίδιο να έχει επισκεφτεί πάνω από 90 φορές, όπως είπε, το Άγιον Όρος.
Παρά την έντονη πίστη του ο Πέτρος Ξεκούκης, τόνισε ότι αν και είχε σκεφτεί να ζήσει σε κάποιο μοναστήρι, κατέληξε πως δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί ορισμένα πάθη και επιθυμίες τους. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος. Εγώ έχω επισκεφτεί το Άγιον Όρος πάνω από 90 φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιον Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν και πολύ της ασκήσεως, της νηστείας και της προσευχής. Δεν θα μπορούσα να φτάσω να τιμηθώ από αυτό το τιμώμενο για εμένα ράσο. Οπότε πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα "και αν εγώ φοράω το ράσο και δω μία όμορφη κοπέλα μπροστά μου τι θα κάνω;". Οπότε καλύτερα να μην το φορέσω. Γνωρίζοντας ως άνθρωπος τα πάθη και τις αδυναμίες μου, δεν πίεζα τον εαυτό μου να το κάνω. Υποκλίνομαι στους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί στο ράσο, γιατί έχουν αφήσει τα πάντα».
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Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου, σχολιάζοντας αρχικά ότι η οικογένειά του ήταν κοντά στην εκκλησία, με τον ίδιο να έχει επισκεφτεί πάνω από 90 φορές, όπως είπε, το Άγιον Όρος.
Παρά την έντονη πίστη του ο Πέτρος Ξεκούκης, τόνισε ότι αν και είχε σκεφτεί να ζήσει σε κάποιο μοναστήρι, κατέληξε πως δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί ορισμένα πάθη και επιθυμίες τους. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος. Εγώ έχω επισκεφτεί το Άγιον Όρος πάνω από 90 φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιον Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν και πολύ της ασκήσεως, της νηστείας και της προσευχής. Δεν θα μπορούσα να φτάσω να τιμηθώ από αυτό το τιμώμενο για εμένα ράσο. Οπότε πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα "και αν εγώ φοράω το ράσο και δω μία όμορφη κοπέλα μπροστά μου τι θα κάνω;". Οπότε καλύτερα να μην το φορέσω. Γνωρίζοντας ως άνθρωπος τα πάθη και τις αδυναμίες μου, δεν πίεζα τον εαυτό μου να το κάνω. Υποκλίνομαι στους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί στο ράσο, γιατί έχουν αφήσει τα πάντα».
Δείτε το βίντεο
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