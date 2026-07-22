Η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε νεκρό τον Σταύρο Γεωργίου: Οι κόρες του έβαλαν τα κλάματα μόλις τον είδαν πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι

📍Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου, ενώ εκτιμάται ότι ο Γεωργίου ήταν νεκρός περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. ▪️ Ο θυρωρός της πολυκατοικίας που βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο, μιλώντας στο protothema.gr, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν κλήθηκε να ανοίξει το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία,, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση,και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να δει τον αδελφό του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής.