Η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε νεκρό τον Σταύρο Γεωργίου: Οι κόρες του έβαλαν τα κλάματα μόλις τον είδαν πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι
«Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο, και για μένα και για τα κορίτσια» ανέφερε ο άνδρας που άνοιξε το γραφείο του δικηγόρου
Όπως ανέφερε, ένας ένοικος άκουσε τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν «μπαμπά, άνοιξέ μας», και στη συνέχεια τον κάλεσε τηλεφωνικά. «Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν «μπαμπά, άνοιξέ μας», και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο. Ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του για να δούμε τι έχει συμβεί» δηλώνει στο protothema.gr.
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📍Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου, ενώ εκτιμάται ότι ο Γεωργίου ήταν νεκρός περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. ▪️ Ο θυρωρός της πολυκατοικίας που βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο, μιλώντας στο protothema.gr, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν κλήθηκε να ανοίξει το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ original sound - protothema.gr
Όπως είπε, η πόρτα του δωματίου δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά απλώς μισόκλειστη. Ανοίγοντάς την, είδε αρχικά το κρεβάτι άδειο και, κοιτάζοντας προς το πάτωμα, αντίκρισε τον άνδρα πεσμένο.
Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν μπήκε πιο μέσα στο δωμάτιο, καθώς κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί. Όπως περιέγραψε, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι από το σοκ, ενώ τα κορίτσια αντιλήφθηκαν την αντίδρασή του και ξέσπασαν σε κλάματα. «Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Το κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί. Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση», είπε συγκεκριμένα.
«Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Το σοκ ήταν μεγάλο, και για μένα και για τα κορίτσια», κατέληξε.
Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.
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‼️ Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7). @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ original sound - protothema.gr
Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασηςΟ Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να δει τον αδελφό του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.
Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής.
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